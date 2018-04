Kasparov - PDA s TV - Evropa přeje handheldům - a další

Smart GSM 2.2 ještě chytřejší!

Update na Palmare.cz již recenzovaného balíku smart GSM 2.2 od SmartSoftworks pro Pocket PC je na světě. Mezi novinky programu patří plná podpora Bluetooth komunikace s mobilními telefony Nokia a Siemens, funkce Dialer a několik dalších užitečných vylepšení.

Canalys: Evropě se handheldům dařilo

Navzdory stagnaci a poklesu světového trhu handheldů zaznamenaly průzkumy společnosti Canalys v regionu Evropa/Afrika/Střední Východ v posledním kvartále nárůst přes 50%! Zatímco od dubna do června 2002 se zde prodalo 415 tisíc handheldů, ve stejném období letošního roku to bylo 628 tisíc.

Leadrem trhu i zde je Palm s 34%, dvojka je Hewlett-Packard s 25%. Překvapivá je i dynamika meziročního růstu firmy Palm (45%), u HP jsou to 2%. Tradiční rival Palmu HP ovšem čeká lepší výsledky až v dalším čtvrtletí - dala totiž na trh úplně novou řadu handheldů. Sony má na sledovém trhu 7%, ovšem nárůst o 64%.

Samsung: PDA s mobilem a TV

Samsung Electronics představil ve své baště Jižní Koreji PDA - mobil MIT M400 - s TV tunerem, digitálním fotoaparátem (300 Kpixelů) a CDMA 2000 1x EvDO telefonem. Platforma je PocketPC 2002 Phone Edition, procesor Intel PXA 250 300MHz, 128MB RAM. Cena v JK je v přepočtu kolem 800 USD.

Hexacto konečně vydala Kasparova

Jeden z velmi očekávaných PocketPC produktů tohoto léta - šachy Kasparov ChessMate, se dočkal svého oficiálního vydání.

Náš nedávný seriál o šachových hrách pro PDA vám přinesl přehled většiny herních variant. Kasparov ChessMate by se od ostatních herních produktů své kategorie měl odlišovat zejména v 3D fotorealistické grafice a snadném GUI. Soudě dle přiložených obrázků, tyto sliby by měly být splněny a graficky šachy rozhodně nezklamou. Přidala-li Hexacto kvalitní šachový engine a nezbytné desítky propriet šachového žánru navrch, měla by být hra v kombinaci s přijatelnou cenou (24,95 USD) trhákem. Hexacto navíc přislíbila i vývoj PalmOS varianty.

Civilisation a nová RPG

Dvěma peckami obohatí prý PalmOS komunitu i maďarský Redshift. Vedle již avizované Civilizace by měla přijít na trh i nový RPG - dungeon.

Screenshot jsme převzali z fóra na ClieSource.