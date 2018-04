Kašli na dojíždění do práce, teledojížděj!

Zvyšující se dostupnost služeb zákazníkům společně s očekávaným poklesem cen mobilních komunikací provede pravděpodobně k revoluci ve složení americké pracovní síly a přesun do oblasti teledojíždění a mobilních zaměstnanců a donutí zaměstnavatele přehodnotit svůj přístup k lidským zdrojům. Americká pracoviště se změní a decentralizují způsobem jaký nikdy předtím nebyl možný.

První vlaštovky se již objevují. Více než osm milionů lidí teledojíždí (omlouvám se za onen příšerný novotvar) přinejmenším část pracovního týdne z domova nebo jiných vzdálených míst. Toto číslo stále roste. Dostupnost telefonních služeb, které umožňují přístup do LAN sítí společností rychlostí stejnou nebo vyšší jako pracujícím v kancelářích a stálá dosažitelnost zaměstnanců díky mobilním telefonům schopným přenášet hlas i data zruší další ze zbývajících argumentů zastánců centralizovaných pracovních sil. Také tolik typičtí manažeři kteří Vás musí vidět sedět na zadku osm hodin denně aby uvěřili, že opravdu osm hodin denně pracujete jsou snad již na vymření. Co záleží na tom, že onen na zadku sedící zaměstnanec hraje Solitaire a nebo surfuje po Internetu.

Management se konečně pohybuje směrem k stanovování konkrétních cílů. Zaměstnanec dostane objem práce nebo projekt který má dovést ke zdárnému konci a pokyn: "Jdi a pracuj." Pokud mu čas nestačí, lze jít zpět a zjistit co konkrétně nefungovalo a proč to ještě není hotové. Dokud nezačne jedna či druhá strana ojebávat, do té doby vše poběží hladce.

Při práci z domova má zaměstnanec díky připojení na LAN stejně snadný přístup k nutným informacím jako do své ledničky. Pro porady může být použita videokonference pro ty šéfy, kteří potřebují alespoň občasnou vizuální kontrolu zaměstnanců. S klesajícími cenami mobilních telekomunikací se objevuje i celodenní dosažitelnost pracovníků za rozumnou cenu. Stará a omšelá výmluva centralistických šéfů, že "potřebují být s podřízeným neustále v kontaktu" tak ztrácí svou váhu.

Pro běžného zákazníka je rozhodující kolik platí za své mobilní připojení a přesně stejná kriteria platí i pro rozhodování společností zda nechat zaměstnance pracovat z domova. Vždycky je to nakonec o dolaru, kolik to bude stát, kolik se na tom ušetří a kolik se musí vydat dnes aby se zítra ušetřilo. Teledojíždění samo o sobě srazí náklady, protože si společnost může najít kanceláře na předměstí, kde je cena za plochu nižší než dole ve městě. Kromě toho nemusí každý zaměstnanec mít svou kancelář, stůl a nebo židli.

Jedna významná konzultační společnost, pro kterou jsem pracoval dole v DC, zavedla dokonce hotelový systém v kancelářích. Potřebujete-li pracovat v kanceláři, rezervujete si kancelářský stůl telefonicky a hotelová služba Vám tam na Váš rezervovaný den připraví Vaše materiály, které jsou jinak uloženy ve skladu. Svůj mobilní telefon si přesměrujete na telefon na stole, notebook připojíte k monitoru, klávesnici a na síť a kancelář je Vaše na tak dlouho jak dlouho jí máte rezervovanou. Pro cesťáky zvyklé pracovat v hotelových pokojích s mizerným osvětlením a komplikovaným připojováním přes telefonní zásuvku to představuje ráj na zemi.

Poznámka pod čarou: (A možná i na facku): Jistá společnost v Reston, Virginia najala specialistu na vytváření uživatelských rozhraní. Specialista byl odborník, měl dobré reference a vynikající prospěch na dobré universitě. V cestě stála jediná překážka, onen odborník vyznává návrat k přírodě a žije, jak říkají američané "in the middle of nowhere" v Západní Virginii. Na dojíždění to bylo daleko a tak mu zaměstnavatel předělal stodolu staré farmy, takto bydliště onoho softwarového kouzelníka, na detašované pracoviště připojené na LAN. Na potřebné pracovní porady jej vozí dvakrát týdně vrtulník a šéf společnosti si to pochvaluje jako nejlepší investici do lidí kterou kdy udělal. Komentářů se zdržím, nenapadají mne vhodná (slušná) slova. Až se jednou vrátím, třeba budu moci svoji práci dělat z Jižních Čech :-)

Poznámka 2 - tentokráte od Patricka Zandla: když jsem Prokopův článek scheduloval ke zveřejnění, nedalo mi, abych nedopsal malý dovětek: Celý Mobil server funguje obdobně. Většina lidí pracuje v teple domova - píšou články, programují, kreslí. Až když je práce hotova, pošlou ji po internetu na domluvenou lokalitu (adresu emailu, URL atd), kde ji převezme šéf projektu. Z domova je tedy třeba vykročit pouze pro nápoje a poživatiny.

Samotné ústředí Mobil serveru tvoří kancelář, kam se shromažďují nezbytné papíroviny - faktury pro berňák v HTML nepřipadají v úvahu, interně je v digitální podobě samozřejmě máme. Kromě toho tu sedí lidé, kteří přeci jen nemohou být virtuální a kteří potřebují učinit něco, co přes internet neprojde - obchodníci (ti potřebují telefon a místo na jednání) a zabavovači výrobků k testování (ti potřebují tašky a skříně).

Paradoxem je, že v této malé kanceláři je i většina našich serverů, přitom technici sedí na druhém konci města (kde je levnější nájem) a vesele si spravují servery po internetu, aniž by poznali rozdíl. Jen kvůli resetu nám musí volat - ale to není tak často. Když se mi nechce ráno do kanceláře, mohu veškerou agendu a redakci vyřizovat a obsluhovat z domova nebo i z notebooku z chaty přátel - jen tam musí být signál GSM. Stejně tak kdokoliv z Mobil serveru.

Výsledek: minimální náklady na nájem kanceláří a minimalizace provozních nákladů, maximální pohodlí pro spolupracovníky a konec konců i možnost spolupráce s lidmi ze všech koutů světa - Prokop z USA, Martin Křivka ze SRN a další kde jim je libo. Právě minimalizace nákladů je u internetových serverů důležitá, pokud mají vyžít z hubeného koláče internetové reklamy... no, to jsem to s tou poznámkou nějak přetáhl...