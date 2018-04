Karta CzechMate bude fungovat i pro volání ze zahraničí

Na včerejší tiskové konferenci představila společnost SPT Telecom novou vlastnost předplacené karty CzechMate - možnost telefonování ze zahraničí v rámci kreditu CzechMate. Karta CzechMate tak může použít v několika státech telefonních bodů služby Czech Direct - tedy služby telefonování za vlastní domácí účet.

O kartě CzechMate jsme v minulosti rozsáhle referovali v souvislosti s jejím možným použitím v mobilních telefonech pro laciné volání do pevné telefonní sítě i z tarifů Go a Twist. Telefonování v těchto tarifech vychází do pevné sítě na zlomek ceny požadované operátorem.

Zopakujme si, jak karta CzechMate funguje. Jde o předplacenou kartu - tedy o systém kreditu, kdy dopředu zakupujete provolatelný bonus podobně, jako v případě Go či Twist karet. V případě CzechMate ale nejde o žádný čip, který je třeba vložit do telefonu - naopak, jde pouze o čtrnáctimístný kód, který může použít kdokoliv, kdo jej zná.

Pro využití služeb CzechMate tedy stačí libovolný telefon (nebude na něm účtována žádná suma), znalost čtrnáctimístného čísla - pak jen zavoláte službu (v češtině na 0800-160168 - volání je zdarma), tónovou volbou zadáte čtrnáctimístný kód a volané číslo. Je vám sděleno, kolik korun na CzechMate ještě máte a jak dlouhý hovor můžete na zvolené číslo vést. Pokud nemáte tónovou volbu, obslouží vás operátorka.

Kolik zaplatíte?

SPT Telecom distribuuje letáky s neplatnými cenami - podle našich informací ovšem jde o to, že v rámci zavádění nové služby jsou účtovány i ve špičce poplatky pro volání mimo špičku.

Volání v rámci pevné telefonní sítě v ČR z libovolného telefonu - 2,5 Kč

Volání na mobilní telefon v ČR - 12,5 Kč

částka se po provolání zaokrouhluje nahoru na celé koruny. Od 10.9. 1998 lze telefonovat s CzechMate kartou obdobným způsobem z těchto zemí (ceny jsou uvedeny před zaokrouhlením za minutu)

USA - 44 Kč

Německo, Polsko, Rakousko - 20 Kč

Velká Británie - 26,80 Kč

Itálie, Belgie - 28,70 Kč

Maďarsko - 30,8 Kč