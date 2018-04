Karneval chce nabídnout levné volání

Uvedla to dnes internetová verze týdeníku Profit s odvoláním na stanovisko obchodního ředitele Karnevalu, Dušana Jelínka.

Profit také uvádí, že zákazníkovi bude stačit připojit si ke svému kabelovému modemu normální telefon a pak již bude moci bez problémů telefonovat stejně jako na klasické telefonní lince. Testovací provoz má začít do konce roku. Volat půjde samozřejmě jak do pevných tak do mobilních sítí, a to jak v ČR tak v zahraničí. Podle informací Profitu jsou v současné době vedena jednání o případné spolupráci se třemi až čtyřmi alternativními operátory.