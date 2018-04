"Karle, koupil jsi to mlíko?" "Nekoupil, měli zavříno."

Pomocí tohoto jednoduchého a praktického programu si můžete vést seznam otevíracích dob svých oblíbených obchodů. A nejen to - program vám přehledně zobrazí, zda má daný obchod zrovna otevřeno či zavřeno a kolik času zbývá do zavírací či otevírací hodiny.

Po spuštění je zobrazen přehled zadaných obchodů se seznamem kategorií, tlačítkem NEW pro zadání nového obchodu a s názvem dne a aktuálním časem. Vedle názvu obchodu je ikona symbolizující otevřené nebo zavřené dveře (podle toho, zda má obchod zrovna otevřeno) a dále čas zbývající do zavírací hodiny, případně do začátku otevírací doby.

Po kliknutí na tlačítko NEW se otevře formulář s přehledem dnů v týdnu, s políčky pro zadání názvu obchodu, otevírací doby a s tlačítky se symbolem půlměsíce u každého dne, která slouží pro prohození zadané počáteční a koncové hodiny u obchodů s otevírací dobou přes půlnoc (např. bary :-)) vzhledem k tomu, že standardní dialogové okno pro zadání času neumožňuje zadat počáteční hodinu větší než konečnou. Pokud má daný obchod stejnou otevírací dobu i v dalších dnech, nemusíte znovu vkládat již vložené. Pomocí stylusu "uchopíte a přetáhnete" zvolený čas na jiný den. Takto zkopírovaný čas lze samozřejmě ještě upravit. Má-li obchod některý den zavřeno, v okně pro zadání času stisknete tlačítko NO TIME. Obchod lze samozřejmě zařadit do zvolené kategorie a v seznamu obchodů pak zobrazit jen obchody spadající do určité kategorie (např. pekárny, domácí potřeby, dílna, apod.). Pokud jste se záznamem spokojeni, uložíte jej tlačítkem DONE.

Veškeré funkce programu jsou popsány v menu HELP (pro uživatele vládnoucí anglickým jazykem). Ve zbývající položce menu - ABOUT - najdete - mimo číslo verze - autora (Fraser McCrossan) a odkazu na web také informaci o tom, že program OPEN je šířen v rámci licence GNU, a je tedy zdarma.