Kapesní tiskárna & ZapIT

Kapesní tiskárna formátu A6

Pokud své PDA nepoužíváte jen jako součást svého image, jistě jste se již dostali do situace, kdy jste potřebovali vytisknout nějaký ten dokument. Ne vždy však v takové situaci je po ruce stolní tiskárna, nejlépe s infračerveným portem. A proto, pokud jste často na cestách a potřebujete občas něco vytisknout, tak by se vám mohla hodit následující přenosná tiskárna. První věc, co mnohé z vás napadne, je velikost a váha, ale vzhledem k tomu, že je řeč o tiskárně formátu A6, není to nic zas tak hrozného. Tiskárna pracuje na principu termo-tisku (podobně jako většina faxů), a tak nepotřebuje žádné tonery, barvy apod. Jediné, co je potřeba, je termo-papír formátu A6 (neboli ¼ formátu A4). Tiskárna je napájena čtyřmi alkalickými (nebo nabíjecími) bateriemi, což šetří baterie vašeho PDA. Tiskárnu je možné napájet i externím adaptérem. Pro datové propojení s PDA lze využít buďto infračerveného portu, nebo také sériového kabelu. Tiskárna je již v prodeji za cenu $125.95





Zap IT



Máte Compaq iPAQ (nebo jakékoliv jiné PDA pracující na principu Windows CE nebo Pocket PC) a vadí vám zdlouhavé ukončování právě běžících aplikací, zpravidla stisknutím nějakého tlačítka a pak až následného vybrání příkazu Zavřít v právě otevřeném menu? Pak právě pro vás je určena utilita jménem Zap IT. Tento malý, ale šikovný prográmek po nainstalování do PDA přiřadíte nějakému tlačítku (u iPAQů doporučuji tlačítko diktafonu vlevo na boku, které je vždy po ruce), pak už jen stačí, kdykoliv budete chtít aktuálně otevřený program ukončit, toto tlačítko stisknout. Jednoduché, ale účinné.