Kapesní tablet Dell Streak míří na trh. Je to hodně přerostlý smartphone

První zmínky o připravovaném internetovém tabletu Dell Streak publikovaly některé technicky zaměřené servery již v listopadu loňského roku. K oficiálnímu představení a detailní prezentaci přístroje ale došlo teprve v minulých dnech v Londýně.

Ačkoli bude přístroj konkurovat zejména tabletu iPad od Applu, jehož prodej byl na území USA zahájen v dubnu, cílová skupina by díky výrazně kompaktnějším rozměrům mohla být i širší. Dell Streak by totiž dle slov zástupců společnosti mohl zaplnit mezeru mezi běžnými smartphony a internetovými tablety, které do kapsy jen tak neschováte.

Placka takřka kapesní

V případě nového Dellu s pětipalcovým dotykovým displejem by to až takový problém být neměl. Půdorysně totiž novinka není o mnoho větší než první Windows telefony (např. HTC Himalaya), na tloušťku má pak dokonce méně než centimetr. Hmotnost se pak blíží čtvrt kilogramu, což bude v kapse docela cítit. Dell Streak je tak spíše než tabletem zařízením kategorie MID (Mobile Internet Device), které slouží především k prohlížení internetu na cestách.







Podobně jako iPad nabídne Streak výhody operačního systému, konkrétně slibně se vyvíjející platformy Google Android ve verzi 1.6. Ta sice není zdaleka aktuální, nicméně Dell slibuje brzké uvolnění OTA upgradu na verzi 2.2 (Froyo) s technologií Adobe Flash 10.1 pro korektní zobrazování dynamického obsahu webových stránek.

A navíc, jen málokterá z více než 50 000 aplikací v Android marketu ke svému běhu vyžaduje verzi 2.0 Eclair a vyšší; s kompatibilitou aplikací se staršími verzemi OS tedy nebude problém. Naproti tomu App store důrazně dbá na pravidelné aktualizace systému u Apple přístrojů a nemáte-li tu nejnovější, pak často odpadá možnost vybranou aplikaci nainstalovat.





Google Android 1.6 ale standardně nepodporuje synchronizaci s MS Exchange servery, což ale do příchodu systémové aktualizace elegantně vyřeší aplikace TouchDown. Ve výčtu softwarových předností nechybí integrace dnes tolik populárních sociálních sítí Twitter, Facebook a klienta k prohlížení klipů na YouTube.

Výbava bez kompromisů

O svižný chod přístroje za všech okolností se stará stále používanější procesor Qualcomm Snapdragon s taktem 1 GHz spolu s 256 MB operační paměti. Kromě 512 MB vnitřní paměti s předinstalovaným OS nabídne Streak další 2 GB paměti pro aplikace a především microSD slot s možností dalšího rozšíření až o 32 GB.





Velkou předností jsou bohaté možnosti konektivity, kdy wi-fi doplňuje Bluetooth verze 2.1 a univerzální GSM/HSPA modul pro telefonní funkce a brouzdání po webu. Ano, tato více než dvousetgramová placka umí i telefonovat. Při něm oceníte senzor přiblížení, akcelerometr nebo světelný senzor pak při prohlížení webu, fotografií nebo hraní her.





K zachycení okamžiku poslouží 5.0 Mpix fotoaparát s funkcí automatického ostření a diodou k přisvětlené snímané scény. Ke kvalitnímu poslechu muziky je připraven 3,5 mm audio jack.

Nejdříve v Británii, potom ve zbytku ve světa

Dell zvolil jinou obchodní taktiku než Apple a Streak se tak začne nejprve prodávat ve Velké Británii, kde osvěží nabídku Telefóniky O2; k dostání bude i u tamního obchodního řetězce Carphone Warehouse a koncem června bude v prodeji i na stránkách Dell.co.uk.

V Americe bude novinka k dostání až v průběhu letních prázdnin a proslýchá se, že exkluzivitu k prodeji získá operátor AT&T. Cena zařízení ještě nebyla stanovena, dle zahraničních zdrojů by se cena bez úvazku měla pohybovat okolo 500 USD.

Název Dell Streak Rozměry [mm] 79,1 x 152,9 x 9,98 Hmotnost [g] 220 g Platforma Google Android 1.6 (Donuts) Procesor Qualcomm QSD8250, 1 GHz RAM 256 MB FlashROM 512 MB Paměťový slot microSD (SDHC) Sítě Quadband GSM, UMTS 850/900/2100 MHz Data GPRS, EDGE, HSPA Displej - rozlišení kapacitní, 480 x 800 pix Displej - úhlopříčka 5" (127 mm) Satelitní navigace ano (v základu Google maps) Wi-fi 802.11 b/g Bluetooth verze 2.1, EDR Digitální fotoaparát 5.0 MPix, AF, blesk FM rádio ne Podpora video formátů H.263/H.264, 3GP, MPEG4, WMV Podpora audio formátů MP3, WMA, AAC, AAC+, eAAC+, AMR, Midi, WAV Další akcelerometr, světelný senzor a senzor přiblížení, digitální kompas Baterie 1 530 mAh