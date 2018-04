Kapesní počítače se prodávají špatně. Nebo dobře? Průzkumy tvrdí obojí

Před nedávnem uveřejnila společnost IDC objemy prodejů kapesních počítačů ve druhém čtvrtletí roku 2007. Výsledky hovoří jasně. Prodalo se pouze 720 000 kapesních počítačů, což znamená meziroční pokles o 43,5 % a snížení o 21,8 % oproti prvnímu čtvrtletí letošního roku.

Zajímavá je také skladba první pětky největších prodejců. Vtipné je, že v ní figurují dva výrobci, kteří se rozhodli trh s PDA opustit – Dell je čtvrtý a Fujitsu-Siemens, který své stažení z trhu oznámil nedávno, figuruje na pátém místě. Ještě zajímavější je fakt, že Dell, který pouze doprodává svou řadu Axim, zaznamenal pokles o 81,8 %, a přesto si udržel svou pozici.

Tradičně nejlépe se na poli klasických kapesních počítačů vedlo Palmu. I ten zaznamenal pokles o více než 33 %, ale jeho prodeje jsou oproti světové dvojce, HP, téměř dvojnásobné. A to prosím již téměř dva roky nepředstavil žádný nový model.

A možná by tak měl učinit, protože příklad společnosti Mio, která okupuje třetí pozici, jasně dokazuje, že nové modely si své zákazníky najdou. Kapesní počítače řad P550, P350 a A201 zaměřené především na GPS navigaci jsou úspěšné. Mio jde proti proudu a jeho prodeje dokonce vzrostly, i když pouze o 6,5 %. Je prostě vidět, že pokud má výrobce co nabídnout, může se v tomto klesajícím tržním segmentu docela slušně držet. Kompletní statistiky prodejů naleznete v následující tabulce.

prodejce prodeje Q2/07 tržní podíl Q2/07 prodeje Q2/06 tržní podíl Q2/06 meziroční růst 1. Palm 317 300 44,1% 475 000 37,6% -33,2% 2. HP 168 800 23,5% 260 000 20,6% -35,1% 3. Mio 97691 13,6% 91 700 7,3% 6,5% 4. Dell 23 975 3,3% 132 050 10,4% -81,8% 5. Fujitsu-Siemens 21 482 3,0% 28 529 2,3% -24,7% ostatní 89682 12,5% 277 404 21,9% -67,7% celkem 718 930 100% 1 264 683 100% -43,2% zdroj: IDC zdroj:

A teď z jiného soudku. Zatímco IDC tvrdí, že prodeje handheldů klesají, jiná analytická společnost – Gartner, tvrdí, že prodeje PDA rostou. Dokazují to její statistiky, které naleznete v tabulce níže.

Jak jste si jistě všimli, skladba výrobců v první pětce je zcela jiná a objevují se zde firmy, které kapesní počítače ani nikdy nevyráběly. A třeba takový Palm, který klasickým PDA podle IDC zcela jasně dominuje, zde má naprosto zanedbatelný tržní podíl. Jak je to možné? Inu, společnost Gartner má svou vlastní definici PDA kategorie. To by nebyl takový problém, ono totiž rozhodnout, co je „Personal Digital Asistent“ a co není, může být docela oříšek. Hlavní problém tkví ve vágnosti celé definice.

Ta zní takto: „Gartner Datarequest definuje PDA jako datově zaměřené handheldy s váhou pod 1 libru (0,454 kg), které jsou navrženy pro používání se zapojením obou rukou. Tato zařízení používají otevřený operační systém, který může být podpořen řadou aplikací třetích stran. Nabízejí možnost okamžitého zapnutí/vypnutí a synchronizaci se stolním počítačem. PDA mohou mít podporu bezdrátových a mobilních sítí pro hlasové volání, ale jedná se o zařízení primárně zaměřená na data a pak až na hlasové služby. Příkladem jsou Blackberry 8800, HP iPAQ 69xx, Nokia E61, Motorola Q, Samsung BlackJack, HTC TyTN a S620."

prodejce prodeje Q2/07 tržní podíl Q2/07 prodeje Q2/06 tržní podíl Q2/06 meziroční růst 1. RIM (BlackBerry) 1 178 150 20,5% 830 720 22,1% 42,9% 2. Mio 683 442 11,8% 303 377 8,1% 125,3% 3. Samsung 480 110 8,3% 4 021 0,1% 11840% 4. Nokia 417 205 7,2% 193 900 5,2% 115,2% 5. Motorola 415 624 7,2% 155 000 4,1% 168,1% ostatní 2 601 930 45,0% 2 269 648 60,4% 14,6% celkem 5 785 461 100% 3 756 666 100% 54,0% zdroj: Gartner zdroj:

"PDA se liší od smartphonů svým vnějším provedením a primárním zaměřením. Smartphony totiž nabízejí všechny vlastnosti PDA s výjimkou toho, že jsou primárně zaměřeny na hlasové služby a ovládají se jednou rukou. Příkladem je řada Treo od Palmu, BlackBerry Pearl, Nokia NSeries, E60 a Sony Ericsson M600i. Smartphony jsou v našich statistikách sledovány jako zvláštní kategorie a do výsledků prodejů PDA se nepočítají.“

A, tak tady je chyba. Také je vám něco divné? Třeba zcela jasný komunikátor Sony Ericsson M600i nebo Palm Treo jsou smartphony – přitom mají dotykový displej a očividně se dají ovládat oběma rukama. U M600i to dokonce občas jinak nejde. Zatímco třeba Motorola Q, Nokia E61i a HTC S620 stanuly po boku HTC TyTN a HP 69xx v kategorii PDA. Rozdělení Gartneru prostě nedává zcela jasný obrázek o situaci na trhu, protože je samo velmi nejasné. Třeba kapesní počítače Palm jsou zde porovnávány s Motorolou Q, zatímco Palm Treo, jemuž se Motorola snaží konkurovat v praxi, je v kategorii úplně jiné.

My na Mobil.cz se držíme spíše rozdělení, které má zavedené IDC. PDA jsou pro nás klasické kapesní počítače bez telefonních modulů. Komunikátory, nebo to, co bychom pochopili, že by do kategorie PDA mohlo spadat, jsou většinou zařízení s telefonním modulem, dotykovým displejem a otevřeným operačním systémem. I zde samozřejmě existují výjimky – třeba řada Communicator od Nokie do této třídy spadá, i když nemá dotykový displej.

Smartphony jsou pak přístroje bez dotykového displeje, navíc jejich displej mívá většinou menší úhlopříčku. Bezchybně u nich funguje jednoruční navigace, bez které by se pochopitelně, na rozdíl od PDA a komunikátorů, neobešly.