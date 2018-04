Kapesní počítače na Invexu moc nezáří

Byť u nás existuje poměrně silná základna fanoušků kapesních počítačů, zásobovaných pozitivními zprávami ze světových počítačových a komunikačních výstav a veletrhů, běžných, každodenních uživatelů u nás příliš mnoho není a tomu také odpovídá množství expozic věnovaných na tomto Invexu kapesním počítačům. Rozhodně zde nečekejte převratné prototypy a novinky, výrobci a prodejci vsadili spíše na jistotu.

Největší stánek, věnovaný přímo kapesním počítačům, už tradičně patří společnosti Point.X, která je výhradním dovozcem Psionů do České republiky. Stánek se nachází v pavilonu G1, má číslo 6 a najdete jej kousek od stánku Mobil Serveru (když se vydáte kolem Oskara k dalším operátorům). Můžete si zde prohlédnout nové Revo Plus, stejně jako současnou nabídku společnosti - Psion Revo, Psion netBook, Psion 5mx. Zcela určitě byste ale neměli opomenout seznámit se s programem Xconvertor, který dokáže převádět dokumenty z formátu pro osobní počítače do nativního formátu systému Epoc - a to přímo v kapesním počítači. Nepraktičtější použití? Když vám přijde e-mailem tabulka v Excelu, dokument přímo na Psionu zkonvertujete a otevřete v Sheetu, což jste dosud nemohli. Kromě toho se můžete podívat na wapový a webový prohlížeč pro Psiony, aplikace pro sběr dat nebo terminálového klienta běžícího na Psion netBook. Ke koukání je toho na tomto stánku dost a i když už jste o většině vystavovaných věcí zřejmě četli, či je znáte, můžete se na ně podívat na vlastní oči.

Po Psionech jsou u nás zřejmě nejrozšířenější počítače Palm. Stánek věnovaný přímo jim však na Invexu budete zřejmě hledat marně. Když budete procházet jednotlivé pavilony, na některé vystavené kousky narazíte, ale rozhodně se o nich moc nedovíte. Na druhou stranu, většina premiér už má svůj čas za sebou a s distribucí Palmů u nás příliš velké problémy nejsou - dají se pořídit u spousty prodejců výpočetní techniky. I když potenciální zájemci by si jistě rádi osahali případný nový přírůstek do rodiny a vyzkoušeli všechny jeho funkce.

Operační systém Windows Pocket PC (bývalý Windows CE) se neustále pohřbívá a poté vstává z mrtvých. Rozhodně je počítačům vybaveným tímto systémem věnovaný největší prostor (i tak v kontextu celého veletrhu žalostně malý), ovšem podpora ze strany výrobců, podobně jako je tomu k vidění na zahraničních veletrzích (konkrétně na CeBITu), tu k vidění také není. Windows Pocket PC najdete na stánku Microsoftu (pavilon V, stánek B 012 - uprostřed haly). Konkrétně v expozici společnosti Sunnysoft, která je jedním z partnerů Microsoftu, a proto se nachází na jeho stánku. Kromě některých kapesních počítačů s Windows Pocket PC z prodejní nabídky Sunnysoftu zde najdete především informace o nových verzích software. Za nejdůležitější považuji poslední verzi české lokalizace a GSM Manager. Měli byste zde také vidět terminálové připojení k Windows 2000 Serveru z kapesních počítačů a když se přesunete na poblíž stojící (a podobně rozlehlý) stánek společnosti LCS (V, B 005), uvidíte řešení pro sběr dat prostřednictvím kapesních počítačů, vyvinutý také Sunnysoftem.

Vynechat byste asi neměli stánek společnosti Fast, distributora výrobků Casio, v pavilonu E, stánek B 012 (přízemí). Nenajdete zde žádné žhavé novinky, které byly prezentovány už na CeBITu, ale budete si moci prohlédnout kapesní počítač Cassiopeia E-125, ke kterému je možné připojit prostřednictvím slotu CompactFlash videokameru a alternativní kapesní počítače - Pocket Viewer. Jde víceméně o jednoduché organizéry, s několika aplikacemi a menší pamětí, které jsou ale plně propojitelné s osobním počítačem. Vestavěné aplikace by měly vyhovovat každému a celé kapesní počítače by měly oslovit ty, kteří nepotřebují platit několik až desítek tisíc Kč za plnohodnotné kapesní počítače s možností instalovat vlastní software, ale zato s podobně využitelnými funkcemi.

Jak tedy vidíte, na Invexu nejsou téměř žádné novinky - o všem jste se mohli dočíst již dříve, spousta přístrojů či software se již dlouho prodává. Nicméně pokud už v Brně budete a budete si chtít prohlédnout český svět kapesních počítačů v kostce, zkuste těch několik málo stánků navštívit. Ale jet na Invex jen kvůli kapesním počítačům - to bych vám tedy nedoporučoval.