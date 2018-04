Kapesní počítače HP dávají mobilnímu prostředí nový rozměr

PALO ALTO, Kalifornie, 23. února 2006 – Společnost HP dnes představila nejnovější kapesní počítač HP iPAQ, elegantní zařízení s možností přijímat poštu pomocí bezdrátových technologií s novou “push” funkčností společnosti Microsoft.

Zařízení HP iPAQ hw6900 Mobile Messenger poskytuje zákazníkům všechno, co zákazníci potřebují k tomu, aby měli vše potřebné pro své podnikání i soukromý život na cestách. Obsahuje například mobilní telefon, možnost Wi-Fi připojení k datovým sítím, digitálnímu obsahu a službám a vylepšenou bezpečnost.

Messaging and Security Feature Pack, který je součástí Microsoft Windows Mobile 5.0 umožňuje uživatelům zařízení HP iPAQ hw6900 automaticky dostávat novou poštu, položky do kalendáře, úkoly nebo kontakty bez nutnosti dalších investic do middleware aplikační vrstvy.

“Vytížení profesionálové se s novým výkonným zařízením HP iPAQ Mobile Messenger již nemusí vzdávat konektivity když nebudou v kanceláři,” říká Ted Clark, senior viceprezident a generální ředitel divize Mobile Computing, HP. “S bezdrátovým přístupem handheldu k emailu, hlasu a rychlým datům mohou být naši zákazníci více mobilní a nepotřebují již tolik zařízení.”

Elegantní hw6900 je první handheld se čtyřmi integrovanými radio-zařízeními, takže zákazníci mohou využít služeb mobilních operátorů po celém světě. Zařízení obsahuje quad-band GSM/GPRS/EDGE, Wi-Fi, GPS a Bluetooth bezdrátové technologie. Technologie Bluetooth dále nabízí bezdrátovou komunikaci s jinými zařízeními vybavenými touto technologií, jako jsou náhlavní telefonní soupravy, tiskárny nebo automobilové handsfree sady.

HP iPAQ hw6900 je také kompatibilní s klientem Skype pro Windows Mobile 5.0 a umožňuje tak zákazníkům využít rychlé připojení k internetu i k VoIP službám, například k telefonním hovorům.

Bezpečnost a spojení na cestách

Operační systém Microsoft Windows Mobile 5.0 k již zmíněné funkčnosti push email přidává například zdokonalený Outlook Mobile. Dále vylepšuje ochranu zařízení a dat bez nutnosti implementace dalších middleware serverů a softwaru. Administrátoři IT mohou vzdáleně řídit své IT a uplatňovat bezpečnostní politiku “vzduchem” nebo na dálku vymazat z nového HP iPAQ data, pokud byl například ztracen nebo ukraden.

Windows Mobile 5.0 je přímo integrován s Microsoft Exchange Server a Small Business Server a vytváří tak velmi efektivní řešení pro přenos zpráv jak pro malé, tak velké společnosti. Operační systém byl rovněž vybaven stálou pamětí, která zamezí ztrátě dat – a to i v případě, že je baterie vybita nebo vyjmuta ze zařízení. Umožňuje také snadnou multimediální synchronizaci hudby, videa nebo fotografií.

“iPAQ hw6900 kombinuje výkonný software Windows Mobile s inovací společnosti HP. Přináší tak firemním uživatelům zařízení vše-v-jednom,” říká Suzan DelBene, corporate vice president Mobile and Embed Devices Division společnosti Microsoft. “Kombinace přímé Push technologie a Microsoft Outlook Mobile zahrnuté ve Windows Mobile dává uživatelům okamžitý přístup ke všem informacím, které potřebují, aby zůstali ve spojení se svou prací, i když právě nejsou v kanceláři.”

Všestrannost při práci i zábavě

Další vestavěné funkce zařízení HP iPAQ hw6900 zahrnují klávesnici pro rychlé a jednoduché psaní emailů a zpráv a u vybraných modelů i digitální fotoaparát HP Photosmart disponující 1.3 megapixely pro snímaní a bezdrátový přenos fotografií a videa.

Standardem je rovněž vestavěný GPS přijímač a navigační aplikace TomTom Navigator 5. Ta je již předinstalovaná a zákazníci si mohou podle svého výběru stáhnout jeden plán města zdarma, další mapy pak mohou zakoupit zvlášť.

Dostupnost a ceny

Dostupnost zařízení HP iPAQ hw6900 je v České republice očekávána na jaře 2006.

Další informace o zařízení HP iPAQ hw6900 Mobile Messenger jsou k dispozici na adrese www.hp.com/go/Mobility 2006.