Kapesní hlasový překladač a nejlehčí čtečka e-booků na světě

Kapesní translátor Sharp

Pokud nepatříte mezi příznivce cizích jazyků, ale přesto rádi cestujete, jistě uvítáte zprávu, že Sharp představil kapesní hlasový překladač. Zařízení o velikosti PDA je typu voice-voice, což znamená, že přeloží namluvený vzkaz do vybraného jazyka (zatím angličtina a japonština) a to po namluvení a následném stisku tlačítka.

Na černobílém displeji se vzkaz rovněž zobrazí v textové podobě a výrobce tvrdí, že překlad má v současné době 90% úspěšnost. Zařízení je rovněž schopno přehrávat hudbu a je vybaveno SD slotem, tudíž půjde pravděpodobně použít i k zobrazení textů.

Informace o ceně překladače a uvedení na trh bohužel zatím nejsou známy. Více fotografií najdete zde.

Zdroj: Engadget

Čtečka e-booků od Fujitsu

Společnost Fujitsu demostrovala svoji čtečku e-booků. Její zařízení, které by se do prodeje mělo dostat na podzim příštího roku, je zajímavé tím, že váží pouhých 177 gramů a to z něj dělá nejlehčí doposud představenou čtečku. Rovněž v porovnání s váhou většiny knih by na tom nebyla vůbec špatně...

Zdroj: Akihabaranews

Nepromokavá navigace

A na závěr něco pro motorkáře nebo majitele kabrioletů. Společnost SoEasy již brzy uvede na trh nepromokavý kabátek pro navigace všeho druhu. SoEasy Protection ochrání zařízení až do velikosti 15 x 12 x 5 cm a jeho cena má činit 20 eur, což je pořád lepší, než kdyby vás překvapil neočekávaný déšť a na navigaci napáchal mnohem vyšší škodu.

Zdroj: Navigadget