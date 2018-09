Odhalili, co Apple tvrdošíjně tají. Už známe kapacity baterií iPhonů

Informace o bateriích byly během letošní Keynote tradičně sporadické. Apple se při premiéře novinek kasal pouze delší výdrží novinek oproti loňskému iPhonu X, tedy modelu, z něhož vycházejí. Model XS tak podle Applu na jedno nabití vydrží o 30 minut déle než desítka, větší iPhone XS Max pak až o hodinu a půl.

Z toho by se dalo usuzovat, že baterie obou zmíněných novinek budou mít vyšší kapacitu než ta v loňském modelu X. Jenže jak ukázala čínská certifikace, není tomu tak.

Větší baterii má totiž pouze model XS Max, hodnota dosahuje konkrétně 3 174 mAh. Jde tedy o historicky největší baterii, kterou kdy Apple u iPhonu použil. A to i přesto, že se nepotvrdily původní odhady. Podle nich měl být model XS Max osazen totiž 3 300mAh baterií (více viz iPhone s 6,5palcovým OLED displejem dostane rekordní baterii).

iPhone XS je oproti tomu osazen baterií s kapacitou 2 658 mAh, tedy s o téměř 60 mAh menší kapacitou než v případě loňské desítky (2 716 mAh). I přesto se Applu díky úspornějšímu čipu A12 Bionic a vyladění systému iOS podařilo dosáhnout delší výdrže na jedno nabití.

Model XS je tak paradoxně osazen baterií s menší kapacitou, než používá třetí letošní novinka. „Levnější“ model XR totiž v těle ukrývá 2 942mAh akumulátor, a to především kvůli použití jiného zobrazovacího panelu. Zatímco dva vyšší modely jsou osazeny OLED displeji, tak u iPhonu XR použil Apple levnější, nicméně energeticky náročnější LCD displej. Ten má navíc oproti modelu XS o tři desetiny palce větší úhlopříčku (6,1" oproti 5,8").

Baterie je pro uživatele iPhonů jedním z nejpalčivějších témat. A to nejen kapacita a s ní související výdrž na jedno nabití, ale i její celková životnost. Například nedávný průzkum amerického deníku USA Today ukázal, že uživatelé by u v té době ještě nepředstavených novinek přivítali spíše delší životnost baterie než odolnější displej (více viz iPhonisté chtějí novou generaci s univerzálním konektorem a lepší baterií).

Nelze rovněž nevzpomenout kauzu záměrného zpomalování starších iPhonů, které přímo souviselo se stárnoucími bateriemi. Změnou maximální taktovací rychlosti procesoru s ohledem na elektrické napětí, které v dané situaci dokáže baterie poskytnout, Apple předcházel náhodnému vypínání iPhonů (více viz Apple záměrně zpomaluje starší iPhony. Veřejně to přiznal).

Ale ještě na skok zpět ke specifikacím nových iPhonů. Nedávné benchmarky totiž odhalily kapacitu operační paměti. Ta má podle čínského portálu Mydrivers.com v případě modelů XS shodně 4 GB, u iPhonu XR pak 3 GB. Přímý nástupce i jeho větší odvozenina si tak oproti loňskému předchůdci v podobě iPhonu X polepšili o jeden gigabyte RAM.

Jak se tato dílčí vylepšení včetně úspornějšího procesoru či odladění systému iOS 12 projeví v praxi, to se dozvíme již brzy. První vlnu prodeje iPhonů XS a XS Max totiž Apple zahajuje již dnes, nicméně v Česku se novinek dočkáme až ve druhé vlně, a to navíc vzhledem ke státnímu svátku s denním zpožděním (29. září). Na iPhone XR si pak musíme počkat až na konec října: předobjednávky budou spuštěny 19. října, prodej pak o týden později (26. října).