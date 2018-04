Kanibalismus v praxi: srovnali jsme špičky multimediální řady od Nokie

Ještě docela nedávno to byla pro řadu lidí celkem jednoduchá volba, prostě museli mít tu nejdražší Nokii, která byla zrovna na trhu. Takže když každý rok (rok a půl) uvedl finský výrobce novinku ve své nejvyšší řadě, prostě sáhli do peněženky pro (zhruba) dvacet tisíc a vydali se do obchodu. Pár takových nadšenců určitě pořád je, ovšem stále více fanoušků moderních technologií uvažuje, jestli se jim to vůbec vyplatí. Vždyť skoro za polovinu se dá pořídit prakticky shodný telefon jen s jiným typovým číslem.

Řada N Series od Nokie má poměrně značný podíl na tom, že celosvětově rychle roste kategorie chytrých telefonů. Přístrojům se Symbianem se totiž daří o něco lépe než jejich konkurentům s Windows Mobile a situace bude možná ještě výraznější příští rok. Nokia totiž po nákupu společnosti Symbian ohlásila, že změní licenční politiku. Na příští rok se tak chystá pěkná řádka Symbian přístrojů i od výrobců, kteří až dosud s tímhle operačním systémem spíše jen koketovali.

Prozatím ale této kategorii telefonů dominuje Nokia, která vždy byla a je známá tím, že trh doslova zahlcuje nepřeberným množstvím modelů, v nichž se i odborník jen těžko vyzná. Pro Nokii to má jednu velkou výhodu, pokud do obchodu přijde nerozhodnutý zákazník, je slušná šance, že si z nepřeberné řady vybere. Jenže, co když je to naopak? V případě prémiových řad E Series a N Series jsou k dispozici modely v cenovém rozpětí od pěti do téměř dvaceti tisíc korun. Někdy může být obtížné najít důvod, proč zaplatit téměř dvojnásobek za nejvyšší model, když telefon střední třídy nabídne srovnatelnou výbavu.

Zkusili jsme porovnat čtyři modely z řady N Series, pro zjednodušení jsme do souboje nepřidávali modely E Series. I když upřímně řečeno, u takové E66 uvedené na výstavě CommunicAsia v Singapuru (více zde) je jen opravdu těžké rozhodnout, proč se nejedná o další model z N Series. Rozlišit dnes jednotlivé kategorie telefonů je více než obtížné. Stejně jako rozhodnout se mezi modely jedné řady. Tak jako v případně bratrovražedného souboje N Series, který jasně ukázal, že záleží spíše na vašem egu, kolik zaplatíte, telefony totiž umí skoro totéž!

Nokia N82

I když je Nokia N82 vlastně druhý nejstarší ze všech dnes porovnávaných modelů, rozhodně nemůžeme říct, že by nějak výrazně zaostávala. Na trh dorazil tenhle fotomobil na konci loňského roku a dodnes si drží velmi slušné postavení, pokud se týká focení. Pomáhá k tomu hodně i xenonový blesk, který ostatním modelům z tohoto přehledu chybí. Aby toho nebylo málo, byla N82 posledním modelem s krytkou fotoaparátu ze staré generace.

.: Katalog mobilů Podrobné parametry Nokie N82 najdete v katalogu mobilů

Nejde ale jen o opravdu velmi dobrou kvalitu fotografií, Nokia N82 si může získat své fanoušky také velmi slušným dílenským zpracováním, které patří ještě do dob, kdy to Nokia uměla. Modely N85 a N96 se jí v tomto směru ani náhodou nevyrovnají. Nechybí podpora MicroSDHC paměťových karet a hodně zmůže i rychlý procesor, díky němuž je N82 skutečně svižná. Navíc se na poměry N Series docela drží i baterie. A pak samozřejmě ta cena.



Kromě faktu, že se jedná o loňský model, by vás od nákupu mohla odradit klávesnice, která se příliš nepodařila a tak trochu připomíná experimenty Sony Ericssonu. Zamrzet by mohl i trochu menší displej, čehož si ale všimnete snad jen při přehrávání filmů. Ne každému také musí vyhovovat bartype (klasická) konstrukce, která může za to, že N82 je přece jen o něco větší než soupeři.

Nokia N82 (recenzi čtěte zde) Pro koho: Pokud je pro vás telefon zároveň fotoaparátem, určitě postavte N82 hodně vysoko. Boduje nejen velmi dobrou kvalitou obrázků, ale také xenonovým bleskem. S ním si můžete troufnout i na fotku uvnitř. Proč koupit Proč nekupovat Velmi dobrý fotoaparát s xenonovým bleskem Loňský model bez FP2 Rychlý procesor Horší klávesnice Krytka objektivu Menší displej

Nokia N85

Nokia N85 nepřináší žádné nové převratné funkce. Láká ovšem na menší rozměry, AMOLED displej, povedenější design a výrazně nižší cenu než její stájová kolegyně N96. Výška zůstala sice stejná jako u modelu N96 a telefon je tak vyšší než Nokia N95 nebo N95 8 GB, na šířku a především pak do tloušťky ale tato novinka ubrala několik milimetrů, které jsou opravdu znát. Hmotnost je sice o něco vyšší (128 gramů - stejně jako v případě Nokie N95 8 GB), je to ovšem dáno použitím baterie s dostatečnou kapacitou 1200 mAh. Telefon tak vydrží na příjmu bez problémů i čtyři dny při standardní zátěži, což je na takový mobil výborný výsledek.

.: Katalog mobilů Podrobné parametry Nokie N85 najdete v katalogu mobilů

Design telefonu je povedený, zklamání ovšem nastane při pohledu na použité materiály. Pokud si takto Nokia představuje telefony s cenovkou přesahující deset tisíc korun, měla by se podívat občas ke konkurenci. Použité plasty totiž nevzbuzují dojem špičkového telefonu, o velmi tenkém krytu zadní baterie ani nemluvě. Nokia N85 nabízí jako jeden z prvních telefonů nový AMOLED displej, který by měl odstraňovat nevýhody původních TFT displejů i OLED. Na první pohled ale působí displej trochu rozostřeným dojmem, zdá se, jako by mu chyběl větší kontrast. Nové technologii ovšem nelze upřít vyšší čitelnost na slunci a také výrazně větší pozorovací úhel.



Oproti modelu N96 sice chybí podpora digitálního televizního vysílání DVB-H, vzhledem k jeho nepoužitelnosti na našem území ale absence příliš nemrzí. Vrcholný model N96 se chlubí také 16 GB vestavěnou pamětí, zatímco Nokia N85 nabídne jen 78 MB. V balení ovšem nechybí 8 GB paměťová karta SDHC, o dostatek volné paměti tak nebude mít většina uživatelů starost. Telefon nabídne fotoaparát se standardním rozlišením 5 Mpix a nechybí ani krytka optiky. Co nás ale mrzí, je absence xenonového blesku, za horších světelných podmínek tak musí stačit dvojice diod. Navíc objektiv je opravdu malý, což kvalitě obrázků úplně nepřidává.



Nokia N85 (předpremiéru najdete zde) Pro koho: Zástupce nové generace, navíc vybavený nejrychlejší variantou procesoru, uspokojí náročného uživatele, který požaduje poslední model. Proč koupit Proč nekupovat Rozměry Mírně horší fotoaparát Rychlý procesor Chybí integrovaná paměť AMOLED displej Dílenské zpracování

Nokia N95 8 GB

Na původní model N95 se čekalo poměrně dlouho a možná právě tohle čekání vzbudilo u fanoušků přehnaná očekávání. Když pak „nejlepší z Nokií“ konečně dorazila, provázely ji spíše rozpaky. Nepříliš dobře umístěný GPS čip, tragicky malá výdrž, nestabilní firmware a v první fázi i nepovedený fotoaparát. Nokia ale reagovala poměrně rychle a zhruba za půl roku uvedla na trh facelift v podobě N95 8 GB. Od původního modelu se lišil nejen integrovanou 8 GB pamětí, ale i větším displejem a rychlejším procesorem.

.: Katalog mobilů Podrobné parametry Nokie N95 8 GB najdete v katalogu mobilů

Pokud jste měli možnost prožít si přechod z N95 na její osmigigovou variantu, možná jste si připadali jako v úplně jiném světě. Většina problémů, které vás na původním modelu rozčilovaly, byla najednou pryč – baterie dostala vyšší kapacitu, telefon se stal mnohem svižnějším a větší displej také příjemně překvapoval. Aby toho nebylo málo, GPS se najednou dala používat a hlavně dílenské zpracování bylo opět na úrovni. To všechno platí v podstatě do dneška, přitom cena přístroje poněkud poklesla. Pokud jde o rozměry, je na tom N85 rozhodně lépe, ale díky větší tloušťce se zase N95 o něco lépe drží při focení. Pro nezaujatého fanouška je to jednoznačně jedna z lepších voleb.

Podobně jako v případě N82, i u N95 8 GB vstupuje do hry onen „ego faktor“, musíte se totiž smířit s tím, že budete mít v ruce loňský model. Jinak u N95 8 GB hodně zamrzí absence krytky fotoaparátu, která z Nokií zhruba na rok zcela zmizela. Nepříliš praktická je i absence slotu pro paměťovou kartu, 8 GB paměti je skutečně víc než dost, ale když potřebujete například kopírovat fotky, musíte telefon připojit k počítači.



Nokia N95 8 GB (recenzi čtěte zde) Pro koho: Velmi dobře vybavený multimediální telefon se silným procesorem a relativně slušnou výdrží uspokojí všechny, kteří potřebují telefon pro práci i zábavu a zároveň psychicky unesou loňský model. Proč koupit Proč nekupovat Dílenské zpracování Loňský model bez FP2 8 GB uživatelské paměti Chybí slot pro paměťovou kartu Klávesnice Chybí krytka objektivu

Nokia N96

Dlouho očekávaný nástupce obou verzí N95 dorazil na český trh zhruba s několikaměsíčním zpožděním oproti původním předpokladům. Prakticky na celém světě provázejí tenhle telefon nepříliš lichotivé recenze. Od modelu devítkové řady N Series totiž všichni očekávají, že bude patřit na technologickou špičku. Jenže Nokia tentokrát uvedla model, který je jen mírnou evolucí předchozího modelu. Není se co divit, že fanoušci jsou po dlouhém čekání hodně zklamaní.

Hlavním důvodem proč si tenhle telefon koupit tak bude zřejmě ego – prostě ukázat okolí, že na novinku máte. Ale abychom Nokii N96 úplně nekřivdili, není to důvod jediný. Skvělá je kapacita uživatelské paměti, do 16 GB opravdu nahrajete neuvěřitelné množství hudby a ještě vám zbude více než dost místa na filmy a fotky. Ostatně ani nahrání kompletních mapových pokladů pro Evropu, Asii a Ameriku nepředstavuje z pohledu celkové kapacity paměti žádný velký objem. Body navíc si pak získá i slot pro paměťovou kartu, radost trochu kazí fakt, že velká část Symbian aplikací si s třemi úložišti (telefon, Flash, karta) neumí poradit, ale pokud potřebujete přenášet fotky, texty či další soubory, karta je opravdu velkým přínosem. K zahození není ani displej, který je přece jen o něco lepší než v případě N85, i když jde o obyčejné TFT.

.: Katalog mobilů Podrobné parametry Nokie N96 najdete v katalogu mobilů

Velmi šikovným vylepšením je stojánek, díky kterému se dá telefon při sledování filmů prakticky opřít. To oceníte hlavně na cestách, v letadle je to opravdu paráda. Pokud se časem naši operátoři odhodlají nabídnout DVB-H (a pokud ještě v té době budete mít N96), budete připraveni. Předělány jsou také ovládací klávesy a především multimediálním tlačítkům, které se objeví po odsunutí displeje dolů, to prospělo. Bohužel už ne tolik alfanumerické klávesnici. A pak je tu samozřejmě S60 Feature Pack 2, který přináší několik opravdu skvělých vylepšení (např. práce se SMS a MMS), který původní generaci (N82 a N95 8 GB) chybí.

Při bližším seznámení ale zjistíte, že Nokia uvedla nástupce modelu N95 a nikoli N95 8 GB. Prakticky všechny chyby, které měla původní N95 si designéři krásně zopakovali s N96. Pro nezaujatého člověka je takový lapsus naprosto nepochopitelný – zcela evidentně totiž vývoj N96 začal před uvedením N95 8 GB a nikoho už nenapadlo na ni zareagovat. Snad s výjimkou GPS, která se dá používat i při zavřeném telefonu a funguje o kus lépe než u N95, jsou všechny původní chyby zopakovány. I tak je ale GPS o něco méně citlivá než u N95 8 GB. Velkým problémem je slabší procesor, jen těžko se chápe, že nejvyšší model tvářící se jako multimediální špička má nejslabší procesor.

Právě procesor se z velké části podílí na tom, že N96 je opravdu zoufale pomalá. Možná můžeme být rádi, že u nás DVB-H (jediné to technologické vylepšení) nefunguje. Jak by dokázal pomalý procesor překreslovat dynamický televizní obraz, je otázkou. Po původní N95 zdědila novinka i slabší baterii. Původně Nokia tvrdila, že i se slabší baterií by měla N96 vydržet déle než N95 8 GB. To by bylo možné, pokud by konstruktéři dokázali energii z baterií využívat výrazně efektivněji. Nějak se to ale nepovedlo a při intenzivnějším používání baterie nepřežije ani 10 hodin, což je pro reálné použití opravdu málo.

Samostatnou kapitolou je fotoaparát. V dnešní době je u špičkového modelu 5 Mpx prostě málo. Je to bohužel dáno dlouhým vývojem, při oznámení v únoru se to zdálo dostatečné, ovšem na konci letošního roku to znamená zaostávání. Navíc v aktuální verzi firmware je fotoaparát hodně podprůměrný, vypadá to, jako by mu zcela chyběl stabilizátor obrazu. V tomhle případě je ale možné čekat určitou progresi, první verze N95 8 GB fotily také poměrně špatně, dnes patří tenhle telefon na špičku. Navíc dílenské zpracování je stejně jako u N95, a vlastně i N85, opět na velmi špatné úrovni a N95 8 GB vedle toho vypadá jako přístroj o třídu výše.



Nokia N96 (recenzi čtěte zde) Pro koho: Vlastnit nejvyšší model Nokie je pro někoho otázkou prestiže, pokud chcete mít s sebou velké množství muziky a nějaké ty filmy, 16 GB uživatelské paměti a Micro SDHC kartu navíc určitě oceníte. Proč koupit Proč nekupovat Design Mizerné dílenské zpracování 16 GB uživatelské paměti Pomalý procesor Ego plus 10 bodů Nepřesvědčivý fotoaparát

Porovnejte sami

Nokia N82 Nokia N85 Nokia N95 8GB Nokia N96 Rozměry (mm) 112 x 50 x 17 103 x 50 x 16 99 x 53 x 21 103 x 55 x 19 Hmotnost (g) 114 128 128 125 Displej, úhlopříčka TFT, 2,4" AMOLED, 2,6" TFT, 2,8" TFT, 2,8" Baterie (mAh) 1 050 1 200 1 200 950 Operační systém Symbian S60, FP1 Symbian S60, FP2 Symbian S60, FP1 Symbian S60, FP2 Vnitřní paměť (MB) 132 78 8 000 16 000 Procesor (MHz) 332 369 327 264 Televize DVB-H NE NE NE ANO Krytka fotoaparátu ANO ANO NE NE Xenonový blesk ANO NE NE NE

Je jasné, že každý z modelů N Series si koupí trochu jiný uživatel. Pokud ale nechcete utrácet zbytečně peníze a vaše ego unese, že v kapse máte loňský model, klidně se podívejte po modelech N82 a N95 8 GB. Uvedením nástupců totiž jejich cena hodně poklesla. Takže si můžete položit celkem jednoduchou otázku. Stojí vám 5 až 7 tisíc za to, abyste měli některý z předchozích modelů? Samozřejmě je pravda, že jak N85 (AMOLED displej, rychlý procesor), tak N96 (16 GB paměti) přinášejí něco navíc. Takže pokud jste například vášnivým filmovým fanouškem a na telefonu chcete přehrávat spousty filmů, sáhněte po N96. Pět tisíc korun za 8 GB paměti není dnes příliš příjemný poměr. A pak jsme opět samozřejmě u vašeho ega. Mít v kapse to úplně nejnovější může být pro hodně lidí penězi nezaplatitelné. Ostatně jednu podobnou zkušenost z letoška už máme.