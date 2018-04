Kancelář v kapse - Vodafone Business e-mail plus

19:06 , aktualizováno 19:06

Vodafone byl posledním operátorem, který doposud nenabízel mobilní e-mailové řešení. To se však v srpnu změnilo a operátor představil řešení Business e-mail plus založené na řešení Visto mail. Co Business e-mail plus umí, pro koho je určen a kolik stojí?