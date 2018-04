Kancelář? Kancelář!!!

Podivný nadpis a méně článků na dnešek. To jsou průvodní jevy příprav na stěhování redakce Mobil serveru do nových prostor. Už je to tak. Mnozí z vás ani neví, jak naše stará dobrá a útulná kancelář vypadá. Dnes jsme pro vás udělali pár fotek, které vám mají naší jednací místnost, písárnu článků, jídelnu a donedávna i serverovnu přiblížili.

Předem připomínáme, že kancelář o rozměru větši spižírny původně měla sloužit jako místo pro skladování faktur a maximálně (!) jednoho člověka. Zanedlouho se do ní namačkali čtyři lidé a bylo třeba hledat větší prostory. Nakonec jsme je našli nedaleko našeho sídla - v Rumunské 1. Ty ale uvidíte příští týden, zatím se kochejte pohledem na kompresní místnost, kde vznikal Mobil server po půl roku.

Na půlce první fotografie jsou, jak jste jistě poznali, dveře. Ty tam nejsou ovšem kvůli hlouposti fotografa, ale kvůli té „plakátové“ samolepce (ten obdélníček uprostřed dveří), aby bylo jasné, že je to opravdu kancelář Mobil Serveru. (dále můžete zahlédnout „jakéhosi člověka“, který se k nám také přišel podívat, než se přestěhujeme - údajně se jmenuje Marek Antoš ;) Dále je zde vidět Patrick, za kterým býval utiskován Péťa, který seděl přímo u našeho serveru. Ten se odstěhoval a Péťa bojuje o místo s Patrickem, na jehož počítači se hledají ufouni.

A zde je vidět druhá polovina naší kanceláře. Ten přední stoleček s notebookem je můj. Je pravda, že zde mám více místa, než Petr, ale problém je v tom, že sedím přímo v cestě, kudy chodí Marko, Péťa i Patrick od počítačů a zpět. Ta druhá věc, co vypadá jako hromada, ze které kouká počítač je Patrickův stůl. Ve skutečnosti jsou to ovšem systematicky srovnané materiály pro naše články. (viz další (makro)záběr)

A zde vidíte důkaz, že je na Patrickově stole ve skutečnosti opravdu pořádek. (mimochodem právě teď Patrick dává dolů z toho štosíku postupně nějaké tiskoviny, aby mu je zítra Péťa nevyhodil z okna.

A zde je umělec. Trošku zdrchaný po dni proběhaném po Praze se nám pokusil vyplodit úsměv. O tom, zda se mu to povedlo, či nikoliv si udělejte raději úsudek sami, jelikož by mi docela pomohlo, abych dostal tento měsíc výplatu. :-) Nicméně musím opravdu říci, že toho měl Patrick dnes poměrně dost a ještě bude mít. Ne, už nebudeme vtipkovat o Patrickově momentálním vzhledu, protože po tom, co dělá tolik práce a do hluboké noci pracuje na serveru, aby vyšly nové články a aby se něco nep…… a druhý den jde hned od rána na schůzky a pak se nezastaví ani v tom největším vedru, vypadá opravdu ještě docela dobře.