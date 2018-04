Kanadský Nortel má problémy. Dotknout se mohou i Česka

Stejný krok podnikly filiálky společnosti ve Spojených státech, Velké Británii i kontinentální Evropě. Řízení firmy nyní přebírá nucený správce a schyluje se k masivní restrukturalizaci. Akcie společnosti byly na žádost jejího vedení staženy z burzy. Prozatím se tato situace nedotkla zaměstnanců a firma funguje dál.

Nortel tvrdí, že je schopen dostát smluvním závazkům a dodávat objednané technologie. S dodavateli jednotlivých komponent se dohodl na zachování dodávek i výroby. Mnohým z nich přitom dluží astronomické částky.

Problémy Nortelu však mohou způsobit nedůvěru u některých klientů a obtížnější získávání nových zakázek. Shovívaví by v tom případě nebyli zřejmě ani dodavatelé, kteří čekají na výsledky restrukturalizace a očekávají, že brzy dostanou své peníze. V takovém případě by Nortel nemohl plnit ani zakázky, které již získal.

V krajním případě by dle odborníků mohly potíže firmy oddálit nástup LTE sítí. Kanadský gigant totiž patří mezi přední inovátory na poli sítí čtvrté generace a patří mezi první společnosti, které LTE vůbec kdy spustily. Testovací provoz momentálně běží v Německu u operátora T-Mobile. - čtěte Vyzkoušeli jsme sítě čtvrté generace: desítky megabitů budou létat vzduchem

Právě T-Mobile by chtěl tuto technologii nabídnout svým zákazníkům pravděpodobně již v roce 2010. Současné problémy Nortelu ale mohou tyto plány zhatit. V případě, že by se T-Mobile rozhodl nakoupit LTE technologie od jiného dodavatele, bylo by nutné alespoň částečně zopakovat testy. Tím by se nasazení sítí 4G zdrželo.

Dle zástupců operátora je ale situace pod kontrolou. "Experimentální ukázkový provoz možností technologie LTE a inovativních aplikací využitelných v budoucnu, který v současné době probíhá v Bonnu, není nedávnými prohlášeními nijak dotčen. Funguje ve stabilním prostředí a potvrzuje vedoucí roli společnosti T-Mobile při testování jedné z možných technologií, které by mohly být využity v mobilních sítích nové generace," uvedla firma.

Současné testy tedy ohroženy nejsou a jakýkoli budoucí vývoj T-Mobile oficiálně komentovat nemůže, protože zatím nasazení LTE nepotvrdil. K jistému posunu v časovém plánu tak klidně dojít může, ale protože operátor zatím nedal žádné sliby, nemusíme oficiálně nic poznat. Odsun startu LTE u skupiny T-Mobile by pak pochopitelně mohl oddálit zavádění LTE v České republice.

Situace je z tohoto hlediska velmi nejasná a T-Mobile si nechává dostatek prostoru pro odklady. Ostatně při výstavbě LTE infrastruktury se mohou objevit i jiné problémy, které celý proces pozdrží. Postup T-Mobilu je tak z tohoto hlediska pochopitelný. Na rozuzlení celé situace si budeme muset nějakou tu dobu počkat.