Kampelička rozdává pagery

On-line kontakt se svým peněžním ústavem budou od nynějška mít klienti První pražské družstevní záložny. V dnešní pohnuté době, která příliš nepřeje rozvoji kampeliček, jejich klientům často chybí především aktuální informace. Málo koho, když má v kampeličce peníze, potěší zpráva o hrozbě nucené zprávy nad nejmenovanou, třeba moravskou, záložnou. (Příklad jsme zvolili podle aktuální situace.) Pak zpravidla nastává chvilka pro telefon, kterou tisíce klientů využívají ke snaze dovolat se do svého ústavu a ujistit se, že jeho se potíže netýkají. Samozřejmě taková situace zákazníkům na klidu nepřidá.

To vše si zřejmě uvědomilo vedení První pražské družstevní záložny (PPDZ) a rozhodlo se podarovat každého ze svých zákazníků rovnou při podpisu smlouvy komunikačním médiem. Jeho prostřednictvím se bude zákazník on-line dozvídat aktuální zprávy z dění týkajícího se jeho záložny. Tím odpadne hysterické shánění informací, protože vše zajímavé by se rovnou mělo objevit v kapse nebo na opasku zákazníka. Asi již správně tušíte, že oním kontaktním médiem pager.

Odhlédněme nyní od záměru PPDZ a podívejme se blíže na zvolenou informační technologii. Pager si nikdy v Českých zemích nezískal dominantní postavení, jako se to podařilo mobilním telefonům. Obchodníci Radiokontaktu stále obtížněji hledali argumenty, kterými by přesvědčili své potenciální zákazníky o výhodách pagingu. Jednou z jeho hlavních nevýhod je nemožnost obousměrné komunikace, protože pager v současné podobě nedovoluje jakoukoli zpětnou reakci, příjemce zprávy. Využití pageru jako jednocestného komunikačního kanálu směrem ke klientům je zřejmě ideální možností. Je tak možné podat poměrně rozsáhlé informace, navíc v reálném čase, což tištěné zpravodaje zaručit nemohou a k internetu nemá přístup zdaleka každý. Radiokontaktu se tak osvědčila investice do možnosti skupinového posílání zpráv, bez níž by jeho služby záložně nebyly mnoho platné.

Radiokontakt tak nečekaně získal pěkných pár tisíc zákazníků, kteří jistě zlepší jeho příjmy. Samotné zprávy záložny by asi velkým příjmem nebyly, ale družstevníci mohou pagery samozřejmě používat také k soukromým účelům, což může tok pěnez opravdu rozhýbat. Navíc členové (zákazníci) záložny si mohou na pagery zvyknout a začít je používat i po případném vystoupení z družstva.

Pro úplnost dodáváme, že v ČR dnes fungují dva pagingové systémy – RDS a novější Ermes. Ermes je digitální a jeho majitelé mohou teoreticky zprávy dostávat i v zahraničí (zatím to mnoho nefunguje). Zprávy na pager je možno posílat prostřednictvím telefonní linky a operátora, jenž nadiktovanou zprávu přepíše a odešle. Druhou možností je posílání zprávy prostřednictvím internetu nebo pomocí e-mailu. Nedávno Radiokontakt zavedl také možnost posílat prostřednictvím jeho centrály e-maily na jakýkoli počítač, z jakéhokoli telefonu.