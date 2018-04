Tohle bude hit, budeme koukat kolem dokola

Akční kamerky jsou hodně oblíbeným zbožím a korejský Samsung teď na toto pole přichází se zajímavou novinkou. Kamera Gear 360 je totiž vybavena hned dvojicí protilehlých 15megapixelových čipů a čoček se širokým záběrem typu rybí oko. Díky tomu kamera snímá své kompletní okolí a umožňuje vytvářet 360° videa a to snadno a rychle, bez potřeby složitých nástrojů a nutnosti učit se jejich ovládání.

Malá kulatá kamerka se standardním stativovým závitem se bude prodávat i s malým stojánkem, který složený může sloužit jako její držadlo. Video umí natáčet až v rozlišení 3 840 x 1 920 pixelů, případné statické snímky mohou mít rozlišení až 7 776 x 3 888 pixelů. V obou případech jde o hodnoty kompletního záběru poskládaného z výstupu z obou kamer. Kamera má jednoduché ovládání ve stylu ostatních akčních kamer, na vrchu je tlačítko spouště a malý displej zobrazující zvolený mód, na boku pak vypínací tlačítko a menu tlačítko, kterým se volí režim fungování. Malinkaté barevné diody pak ukazují, která čočka je zrovna aktivní.

Kamera se samozřejmě umí propojit se smartphonem, rychlé spárování proběhne třeba za pomoci NFC. Telefon pak může sloužit k jednoduššímu a detailnějšímu ovládání. Aplikace v něm má vždy k dispozici náhled pořízených snímků či videí, na pokyn se pak může tvorba stáhnout do telefonu, kde se z něj v aplikaci dá rovnou jedním kliknutím vytvořit video se záběrem oněch 360 stupňů. Takové video pak lze snadno přehrát třeba v brýlích pro virtuální realitu Gear VR či jiném podobném zařízení. Nahrát se dá také na YouTube nebo Facebook, což jsou dvě oblíbené služby, které již umí s tímto typem videoobsahu pracovat. Například na YouTube se pak dá v puštěném videu pomocí šipek kdykoli pohybovat a měnit tak úhel pohledu.

Kamera samozřejmě nemusí sloužit jen pro pořizování takto kompletních záběrů, lze natáčet klidně jen na jednu z čoček a vybrat si z obrazu požadovaný výřez. Ale právě možnost snadno tvořit videa s kompletním záběrem kolem dokola budou jedním z největších lákadel Gear 360.

Kamerka působí velmi jednoduše, Samsung udává, že splňuje certifikaci IP53, takže by jí nemělo uškodit třeba ani nahrávání ve sněhu a dešti, nicméně na podvodní záběry musíme zapomenout. Na co naopak zapomenout nesmíme, je pořádná kapacita paměťové karty, do microSD slotu lze vložit paměťovku s kapacitou až 128 GB a vězte, že se bude hodit. Samsung zatím nezveřejnil detailní výdrž kamery, baterie má kapacitu 1 350 mAh.

Novinka Gear 360 se nezačne prodávat hned, na uvedení na trh si budeme muset pár měsíců počkat do druhého čtvrtletí a ani pak není zaručeno, že se hned objeví u nás. Otazníkem pak zůstává i cena, tohle sice nebude extrémně drahý kousek příslušenství, ale tipujeme, že méně než 5 000 korun kamera stát nebude.

V kombinaci s kompatibilitou kamerky to pak bude věc pouze pro několik málo uživatelů. Gear 360 totiž alespoň prozatím umí spolupracovat jen se smartphony Samsug a to konkrétně novými modely Galaxy S7, Galaxy S7 edge a staršími Note 5, Galaxy S6 edge+, S6 edge a S6. Toť zatím vše. Ke kamerce se bude dodávat i software pro pokročilejší zpracování pořízeného videa na počítači.