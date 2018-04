Kam zmizela invence velkých výrobců mobilů

Když se dnes podíváme na nové modely telefonů velkých světových výrobců, často jsme nejprve zmateni.řeknete si. A teprve potom si uvědomíte, že kromě jednoho čísla v označení telefonu se liší také jedna nebo dvě funkce telefonu. Možná že jste ve spojitosti s novými modely čekali převratné změny, ale pravdou je, že v době, kdy nastupují převratné technologie, se ostatní pokrok spíše zpomaluje. Nové telefony vznikají prostým přidáním nové funkce do přístroje starého. I přesto však často musíme na uvedení nového telefonu čekat překvapivě dlouho. Za jaký čas tedy přijde něco opravdu nového?

Stačí se podívat na poslední typovou řadu firmy Nokia, která byla představena na Hanoverském CeBitu. Označení nových modelů se liší trojkou na druhé nebo třetí pozici kódu – tedy 3310 se proměnila na 3330, 6210 na 6310 a 8210 na 8310. Zřejmě podle pravidla, že čím je číslo v označení dál, tím menší má význam, 3330 je vlastně jen o něco málo chytřejší dvojče svého předchůdce. Kromě podpory WAPu a odstranění několika nedokonalostí ve firmwaru jsme se vlastně žádné, vyjma designové, změny nedočkali. Také proto se 3330 dostala na trh poměrně rychle. Ovšem ani ostatní dva modely nejsou zvlášť objevné. Především 6310 je opět jen 6210 s něčím navíc. Tím něčím jsou, jak jinak, nové technologie - GPRS a bluetooth. Ačkoliv jde jen o přidání těchto dvou funkcí, na Nokii 6310 stále marně čekáme. Na trhu se zřejmě objeví až na podzim. Rozhodně už ji nečekejme před létem.

Alcatel zřejmě s tímto vývojem telefonů v roce 2001 počítal předem, a tak již od začátku vizionářsky slibuje své tři série – low-endovou 300, střední 500 a hi-endovou 700. V rámci těchto modelových řad jsou telefony stejné, jen se zvyšujícími se číslicemi na druhé a třetí pozici v označení přibývá funkcí. Na trhu tak je už nyní 301, 302 i 303 (v low-endu se zřejmě už moc zlepšovat nebude), zato dál jsme zatím viděli jen 501 a 701. Na další ze série si musíme ještě počkat. Ovšem opět nepočítejme s nějakým překvapením. Jako vždy, čeká se jen na GPRS a bluetooth. Invence přijde až příští rok.

A Ericsson? Jeho R520 byl dlouho oznamovaný, ještě déle očekávaný a tak dlouho připravovaný, že počátky jeho historie si už málokdo přesně pamatuje. Nedávno konečně přišel na trh. To, co se nám dostalo do rukou, byl barevně odlišený, funkčně o něco málo dospělejší a hlavně technologií GPRS vybavený R380. Skutečně, podobnost obou modelů je na první pohled zřejmá. Velmi podobné je to s Ericssonem T29, který jako by z oka vypadl předešlému T28. V tomto případě je však již časová propast mezi oba modely dost velká, a tedy i rozdílů je přeci jen více. Na opravdu zbrusu nový, barevným displejem vybavený T68, si ještě počkáme minimálně do konce roku 2001.

Minulý rok se nesl ve znamení nových modelových řad, které byly oproti těm starším znatelně menší a především lehčí. Zmenšování se však již dostalo na hranici, kdy by další postup přinesl prakticky téměř neovladatelné přístroje. Další z loňských novinek, WAP, je dnes již běžnou záležitostí a nikoho nepřekvapí, stejně jako přehrávače MP3. Minulý rok se také mohly mnohé nové mobily střední a vyšší třídy pochlubit takovými inovacemi, jako je hlasové vytáčení nebo záznamník hlasu. Všechny tyto změny se projevily jako velmi progresivní. Letos se jako největší reálný pokrok jeví implementace GPRS a technologie bluetooth. Podle slibů výrobců je také právě to jejich trumfem pro rok 2001. Zatím se však objevují spíš modely o tyto vymoženosti ochuzené. Podle stále obnovovaných předpovědí se najednou uvedení telefonů posouvá z půlky na konec roku. Člověka napadá, kde je tedy ten velký boom GPRS?

Bude – nebude?

Pomalý nástup dlouho očekávaných technologií může mít ještě jedno vysvětlení. Vysvětlení, které se nebude líbit zaníceným fandům pokroku, ale běžné uživatele nepřekvapí. Výrobci velmi dobře tuší, že telefony s GPRS jim nepřinesou takové zisky, jaké by považovali za adekvátní vynaložené námaze a prostředkům. Proto s uvedením těchto telefonů příliš nepospíchají. O to spíš, že na spočítání sítí, v nichž komerčně funguje GPRS, si zatím kalkulačku brát nemusíme.

I ve chvíli, kdy bude nová technologie k dispozici ve více sítích (ovšem operátoři se odvolávají na nedostatek vhodných telefonů), nedostaví se masový zájem o telefony vybavené GPRS či bluetooth. Skutečný počet lidí, kteří tyto technologie skutečně využijí, totiž není velký. Podle některých odhadů se jejich počet, například v České republice, pohybuje okolo jednoho milionu, což je méně než pětina současně udávaného množství mobilních telefonů v zemi. Situace v dalších zemích se nebude lišit tak výrazně, aby výrobci mobilů spěchali s uvedením nových aparátů. Poptávka po nich nebude velká, ale jejich distribuce bude stejně náročná jako v případě telefonů s masovým odbytem. Výrobci mobilních telefonů si zkrátka vybírají oddychový čas.