Kam vede volání na 112

GSM má oproti fixním telefonům výhodu, že jako standard ve většině sítí pro volání na tísňové linky používá číslo 112. Řadě majitelů mobilních telefonů není však dosud jasné, kam je jejich případné nouzové volání směřováno a jak tedy mají vlastně svoji situaci, která je k volání přivedla, popisovat. Mají nejdříve hlásit, že jsou v Brně nebo mohu rovnou sdělit jméno ulice? Není náhodou číslo 112 zbytečným zdržením, pokud je příslušné hlášení teprve dodatečně předáváno na patřičné místo?

Nejprve jedna, snad obecně známá vlastnost čísla 112. Mějí jej podporovat všechny sítě GSM a všechny telefony stejného standardu. Díky tomu je možné volat 112 i z mobilního telefonu nez vložené SIM karty.

Volání na číslo 112 sdružuje řešení všech možných krizových situací, které jsou v kompetenci policie, záchranné služby a hasičů. Protože jde o jedno telefonní číslo, centrála, která volání přijímá, řeší ohlášenou situaci ve spolupráci s ostatními službami.

V našem případě proto směřuje volání na regionální ústředí Policie ČR, protože ta asistuje v postatě u všech mimořádných událostí a odsud je hlášení postoupeno dále. Regionální útředí jsou totožné s regionálními centrálami linky 158. Lidé se tedy z čísla 112 dovolají do Prahy nebo do Plzně, Českých Budějovic, Ústí nad Labem, Hradce Králové, Ostravy, Brna. Pokud tedy hlásíte problém ve Slaném dovoláte se do Prahy, pokud se něco stalo v Brně, dovoláte se do Brna.

Popsané směrování volání odpovídá požadavkům kompetentních míst naší státní správy.

K vysvětlení problému ještě vyjímáme z odpovědi RadioMobilu: " Vláda připravila návrh na řešení čísla 112 jako jednu z podmínek vstupu do EU - bude fungovat při volání ze všech sítí."

Ačkoli se může zdát používání regionálních center zbytečným průtahem, ve skutečnosti tomu tak není. Vše nasvědčuje tomu, že směrování hovorů 112 vždy na nejbližší policejní služebnu, navíc z fixních i celulárních sítí, by způsobilo více problémů než užitku.