Kam se zas poděl ten jízdní neŘÁD ?

Jízdní řád hledáme většinou tehdy, když jej potřebujeme. To ovšem taky znamená, že na rozdíl od ostatního období, kdy se tato netenká kniha válí "všude", jej nikdy nemůžeme zrovna rychle najít. Co tak zapsat si důležitá data odjezdů a příjezdů do Palm/Pilota ?

Nejprimitivnější způsob, který každého napadne, je zapsání potřebných linek do MemoPadu. Rychlé, ale nepraktické při rychlém hledání a aktualizaci.

Solidnějším způsobem již je použití spreadsheetu, popřípadě databáze. Tyto programy již zavedou do našich záznamů větší pořádek, umožňují rychleji hledat, seřazovat, popřípadě filtrovat data podle různých hledisek. Tabulkáče a databáze se schopnostmi rozlišit časové pole (HanDBase, JFilePro, ThinkDB) jsou v tomto směru obzvlášť vhodné.

No a v neposlední řadě existují i pro tyto případy "specialisté v oboru". A i když nabídka není tak pestrá, jako v jiných kategoriích, i tak si zájemce, myslím, má z čeho vybrat :

NextTrain

Funguje na jednoduché myšlence, že člověk potřebuje stejně většinou ten "příští" vlak/autobus. Po zadání souboru do MemoPadu, ve kterém vypíšete všechny požadované směry jízd (místoX- místoY s následným seznamem časů odjezdů) můžete rovnou začít program používat. Nemá žádná menu ani nastavení, prostě tlačítky down/up přepínáte jednotlivé směry/linky a zobrazí se vám vždyvelkými čísly počet minut do odjezdu příštího spoje.

Jednoduché, zdarma a pro spoustu případů použitelné. A chce-li uživatel najít nějaký jiný (třeba pozdější) spoj, může se podívat do souboru v MemoPadu. Rozdílné spoje v sobotu a neděli si lze nadefinovat jako jinou linku s patřičným názvem. Připouštím, že to už je trochu komplikované ale zase - myšlenkou je to, že dojíždí-li někdo denně z Kolína do Prahy do práce, už jej zas tak moc nezajímá spoj v neděli odpoledne ....

Schedule

Schedule je založen rovněž na myšlence zadání a editace dat v MemoPadu (však taky samotný program zabírá jen 6 kB), věc však řeší precizněji a dúkladněji, než NextTrain: na obrazovce zobrazí pro směr čas příjezdu a odjezdu, a to v obou směrech. Zobrazí nejbližších sedm spojů a ten, který vám už "ujel". V dolní obrazovce můžete rovněž přepínat mezi dny a zobrazit si tak sobotní a nedělní spoj. Zobrazí se vždy spoje od aktuálního času, můžete však čas vložit i manuálně (i den) a zobrazit si tak třeba v pátek spoje v nedělním odpoledni. Jednotlivé linky/směry volíte rovněž jednoduše klikáním na číslo pod názvy dní (musíte si ale pamatovat, pod kterým číslem je která linka, nebo ji najít klikáním - což odpadá v zaregistrované verzi).

Program je sice shareware, ale spokojíte-li se se sedmi směry/linkami (což většinou pohodlně stačí) a méně pohodlným ovládáním, funguje i po expirační době jako odlehčené free varianta.

Vše je vykoupeno nepříjemným a zdlouhavým vyplňováním údajů (naštěstí jen jednou do roka) - musíte vyplnit časy odjezdů a příjezdů v předepsaných formátech, a ještě zvlášť pro pracovní dny, soboty a neděle.

Commute

10$ program Martina Koehlera, který umožňuje vkládat časové údaje přímo do programu. Ve vkládacím okně si můžete zadat linku - název, stanice odjezdu i příjezdu, včetně období v roce, kdy linka jezdí (například různé sezónni linky) i přednastavení dnů, kdy je linka v provozu.

Máte-li definovánu linku(směr), můžete vkládat časové údaje (čas odjezdu, příjezdu, poznámku a dny, kde je spoj v provozu.V základní obrazovce pak máte zobrazen seznam spojů/linek s nejbližším odjezdem. Kliknutím na linku se přenesete na detailní seznam spojů se zobrazením času odjezdu, příjezd, třetím sloupcem je zobrazení dnů, kdy je linka v provozu, po kliknutí na tento údaj se přepne slouoec do zobrazení poznámky (můžete si například označit dálkový spoj, číslo odjezdové zastávky apod.)

Součástí programu je DOS exe soubor na převod jízdního řádu z desktop TXt souboru do pdb formátu, který program umí přečíst.

NextTrain Schedule Commute Verze 0.1 1,80 1.33 kB 12 6 24 Cena - 10 10 Firma Marc Furrer Beaulis M.Koehler + Jednoduché Zdarma Krátké a jednoduché Nejvybavenější program Konvezní DOC aplikace - Pouze jeden příští spoj Nemá rozlišení dnů Zdlouhavé zadávání dat v Memo --

Závěr :

Každý program je opravdu hodně jiný, doporučuji prozkoušet, individuální pocity se asi budou dost lišit. Já osobně mám jízdní řády ve své ThinkDB, a to k úplné spokojenosti, neboť tam s nimi můžu dělat úplně všechno, co chci.

Ono je vůbec hodně aplikací, které se dají nahradit vyspělou databází, či spreadsheetem - například různé "ekonometrické" programy na sledování nákladů na provoz vozidla, kterým se budeme v prosinci věnovat rovněž, a to již příští týden v obsáhlé recenzi !

Tak - ať vám to neujede ...