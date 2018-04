Kam se řítí české datové sítě?

Nejprve přišla dobrá zpráva je, že i třetí UMTS licence byla udělena, ale hned na to ta špatná, že sítě třetí generace u nás odstartují až v roce 2007. Záleží však na úhlu pohledu.

Pro nedočkavé technoidy je posun startu sítí třetí generace zpráva jistě nemilá, ale zbylých 99% obyvatel zůstává v klidu a operátoři jsou přímo nadšeni. Nejvíce pak Eurotel. V současné předprivatizační nejistotě si totiž nemůže dovolit strategická rozhodnutí o výběru dodavatele pro UMTS, ani velké investice do technologie s nejistou dobou návratnosti.

Směr mu totiž vytýčí až nový vlastník. Jenže jeho krystalizace ještě pár měsíců potrvá, takže původní termín spuštění 1. 1. 2006 by se rozhodně nestihl. Lze se domnívat, že Eurotel bude převzat nějakým velkým nadnárodním operátorem, který má již technologii vybranou a otestovanou, a tak ji Eurotel, jako součást tohoto většího celku, jen prostě doveze a spustí. Nejpravděpodobněji se jeví, že ten někdo bude Orange, ale kdo ví jak to všechno ještě bude, protože celou věc má v rukou naše vláda.



Odložení spuštění UMTS se však operátorům hodí především z ekonomických důvodů. Současné UMTS nepřináší zatím v podstatě nic nového, tak proč do tohO investovat?

Snad až bude plně životaschopný upgrade UMTS zvaný HSDPA a umožňující přenosy v řádech Mbps, to bude jiná káva! To by mohlo nastat právě během příštího roku, ale do té doby se dá ještě udělat vývar z technologie EDGE.

Eurotel pak samozřejmě totéž udělá i v případě technologie CDMA a T-Mobile má zase šanci s čerstvě vyhranou frekvencí 872 MHz na kterou pravděpodobně nasadí zatím málo známou novinku Flarion. Poslední výhodou odsunutí startu UMTS je fakt, že cena technologie v čase klesá a čím později ji operátoři nakoupí, tím levnější pak mohou být i ceny služeb UMTS pro koncového uživatele, větší startovní pokrytí a rychlejší návratnost investice na straně operátora.

UMTS nedočkavce přece jen může potěšit to, že je dost pravděpodobné, že přinejmenším jeden z operátorů spustí UMTS ještě před tímto odsunutým termínem, resp. že se dokonce možná rozpoutá soutěž, kdo tak učiní první.

Nejblíže k tomu má určitě T-Mobile, nejdále Eurotel. Současná zkušenost se zaváděním EDGE však jasně říká, že módní diskuze na téma, kdy se co u koho spustí je jednoznačně o ničem, protože mnohem důležitější otázkou je, v jakém rozsahu (pokrytí, počet BTS, služby) to kdo spustí.

Často jsou sice slyšet argumenty, že nám západní Evropa s UMTS utíká, ale ty nejsou příliš opodstatněné. Mnozí totiž zapomínají, že se nacházíme ve zcela jiné technické i ekonomické situaci.

Mezi oběma částmi starého kontinentu je totiž ohledně sítí GSM jeden zásadní rozdíl: v západní Evropě jsou ve většině starší a na EDGE neupgradovatelné, resp. upgradovatelné jen za cenu vysokých nákladů. Proto západní Evropa 2,5G nebo-li EDGE rovnou přeskakuje a o to rychleji musí jít k UMTS, byť je jeho podoba zatím nedokonalá, a v podstatě o moc více, než EDGE nenabízí. Jinými slovy, současný náskok západní Evropy v UMTS vyplývá také trochu z nouze a zatím rozhodně není, co závidět.

CDMA ztrácí dech !

V krátkosti by se dění okolo nabídky datových služeb Eurotel dalo popsat takto:

- Byla stažena inzerce na CDMA

- Eurotel nezvládl spustit asi polovinu BTS (ačkoliv jsou instalovány), které v lednu a únoru plánoval a z mapy pokrytí byly zmínky o nich odstraněny

- Nová mapa pokrytí CDMA o navyšování pokrytí mlčí

- Byla zavedena nová „hodinová“ Fair User Policy, následkem čehož se mírně zvýšily přenosové rychlosti běžným uživatelům na úkor velkoobjemových (zejm. v druhé půlce každé hodiny mezi 9.00 a 1.00)

- Byly spuštěny další nové Wi-Fi Hot Spoty

- Bylo spuštěno EDGE

Počet platících uživatelů v síti CDMA je již dostatečný k tomu, aby se do ní vložená investice vrátila a zdá se, že Eurotel přesouvá svoji pozornost jinam. Síť CDMA se sice neustále snaží vyladit, ale nikoliv výstavbou patřičného počtu nových základnových stanic.

Ta se nyní prakticky zastavila, resp. existuje přece jen jistý počet nových BTS, ale ty prostě nebyly spuštěny. Otázkou zůstává, jestli se jedná o stav dočasný a nebo konečný. Svůj úkol tato síť již nejspíše splnila a pokud se Eurotel rozhodne pokračovat s EDGE, pak už jen CDMA mánii odnese čas. Mírný odliv zákazníků k rychlejším, méně omezovaným a levnějším druhům připojení pak ustaví novou rovnovážnou hladinu mezi užitnou hodnotou CDMA a jeho cenou.

Nová Fair User Policy je již docela radikální (a taky trochu divoká, mrkněte na výsledek), nicméně účinná. Naivní komunistická myšlenka, že sdílené pásmo bude využívat každý bez limitu dle svých skromných potřeb, padá tedy definitivně za své. Bezlimitní internete za tisíc korun pro každého, sbohem!

EDGE nemá pokrytí

Postup rozšiřování EDGE u nás nadchne asi málokoho. Zatímco na Slovensku si jej u obou operátorů užívají občané už v 60 největších městech, u nás je nástup EDGE podstatně pomalejší. S rozpaky můžeme sledovat, jak T-Mobile dokázal pokrýt zatím jen 6 největších měst, ale přes to má před konkurencí suverénní náskok a připravuje další fázi rozšiřování pokrytí.

Zatímco ta první znamenala upgrade okolo čtvrtiny celkového počtu BTS tak, aby se dosáhlo spojitého pokrytí v Praze, Brně, Olomouci, Ostravě, Plzni a Českých Budějovicích, druhá fáze se bude orientovat na okresní města a vybraná místa s vysokým provozem GPRS. EDGE by pak mohlo pokrytím začít konkurovat CDMA nejdříve koncem roku.

Příjemným překvapení připravil všem Oskar, od kterého se v této věci nic nečekalo. Ačkoliv má v mnohých oblastech, pokrytých na 900 MHz, problémy zvládat i GPRS provoz, začal ve velkých městech instalovat EDGE. Jeho strategie postupu není nepodobná té od T-Mobilu, jen s tím, že proti němu přichází s půlročním zpožděním.

Zprávy o prodeji Oskar Mobilu Vodafonu pak odpověděly na dříve nezodpovězenou otázku, pro koho a proč by měl vlastně Oskar EDGE a UMTS spouštět? Pro Vodafone přece!

V případě převzetí obřím nadnárodním operátorem tak budou rychlá data velmi potřeba, když Oskarovu strategii diskontního operátora snažícího se dumpingovými cenami urvat co největší koláč trhu, jistě nahradí zcela něco jiného. Vodafone bude chtít vydělávat a to něco, na čem se by se dalo, jsou služby s přidanou hodnotou poptávanou korporátními zákazníky. To jsou v současnosti především rostoucí segmenty datových přenosů, a v ostatním případě také např. zábava či služby a la Vodafone Life!

Myslí to Eurotel s EDGE vážně?

Vzhledem k tomu, že až doposud Eurotel v oblasti rychlých dat preferoval „Waleskiho pomstu“ zvanou CDMA, je na tom s EDGE mezi našimi operátory zatím nejvíce pozadu. Nic by nebolelo více, než porážka od Oskara, a tak se start EDGE nutně musel odehrál při nejmenším v rovině tiskového prohlášení. Eurotel skromně připomíná, že CDMA je mnohem lepší, ale kdo by chtěl EDGE, tak jej volně k dispozici též.

Pokryto je však jen několik okresních měst a „zapnuto“ je též nemnoho osamocených základnových stanic, často uprostřed lesů, vod a strání. Nelze však mluvit o nějakém cíleném budování pokrytí. Na první pohled je nahodilé až chaotické bez jakéhokoliv náznaku strategie.

Nicméně na mapě to ve srovnání s T-Mobilem vypadá mnohem „flekatěji“ a někteří komentátoři se hned začali rozplývat nad tím, že Eurotel má největší plošné pokrytí. To je nejspíše pravda, ale nemělo by se zapomínat, že pokud se bavíme o počtu BTS se spuštěným EDGE, tak srovnáváme necelých tisíc BTS T-Mobile s řádově stovkou Eurotelu. A tím je dán i poměr počtu zákazníků, kteří mohou tuto službu využívat.



Čeká nás úspěch Flarionu? (pohled do budoucnosti)

Zatímco loňský rok byl rokem CDMA a letošku bude vévodit rozšiřovaní EDGE, příští rok je zatím neznámou, jejíž asi nejočekávanějším momentem bude počínání T-Mobilu s licencí na datovou síť na 872 MHz.

Pravděpodobné použití doposud neprověřené, ale velmi nadějné technologie Flarion sice stále není potvrzeno, ale rozhodnutí má padnout během velmi krátké doby a pak už vše půjde ráz na ráz. S úspěch nevěří málokdo, vždyť český T-Mobile je v těsném závěsu za svým velkým německým bratrem, jen se bude vše odehrávat na jiné frekvenci (německý T-Mobile postaví datovou síť na 450MHz). Navíc má trochu vítr v zádech, když jsou jeho plánovači náležitě proškoleni sledováním, „kde pak asi soudruzi z Eurotelu udělali s CDMA chybu“ a i proto lze čekat, že Flarion bude fungovat jinak a lépe.

Jenže rok 2007 pak už bude jednoznačně rokem UMTS/HSDPA, kdy si to v tvrdém konkurenčním boji rozdají nástupce Eurotelu (Orange?), T-Mobile a Vodafone, takže se máme rozhodně na co těšit. Tou dobou již bude EDGE odsunováno do role náhradníka UMTS ve venkovských oblastech, stejně tak, jako Flarion a CDMA jako náhrada pevného připojení v místech, kde není dostupné ADSL či jiné kvalitní připojení.