Kam s nimi? Co dělat se starými bateriemi?

Pokud by si někdo dal tu absurdní práci a nastavěl na sebe všechny baterie napájející přístroje spotřební elektroniky, mohl by po vzniklé stavbě údajně vyšplhat až na Měsíc. Z takové dynamiky rozvoje spotřebního průmyslu budou mít ekonomové jistě radost. Tatáž dynamika však představuje i potenciální ekologickou hrozbu. Co s baterkami, které doslouží?

Téměř čtyři miliony uživatelů mobilních telefonů, se kterými bude za necelý půlrok Česká republika vstupovat do třetího tisíciletí, znamená i čtyři miliony baterií, které dříve či později bude zapotřebí nahradit jinými. Co s nimi? Mají se zahodit do popelnice? Recyklovat? Kde? A hlavně - za kolik?

Mobilní operátoři v ČR, v boji o zákazníky velmi aktivní, tento problém řeší s podstatně menším úsilím. Jediným operátorem, který pomáhá parafrázovanou nerudovskou otázku "Kam s nimi?" zodpovědět, je EuroTel. "Kdokoli si u nás koupí novou baterii, může v prodejně zároveň nechat svoji původní," řekl Mobil serveru mluvčí největšího českého operátora Jan Kučmáš. Tento servis je podle jeho slov dostupný komukoliv, tedy nejen pro zákazníky EuroTelu.

Pro klienty Paegasu a Oskara to je dobrá zpráva, protože jejich domovští operátoři jim - alespoň prozatím - nic podobného neumožňují. "Vidíte, to je docela zajímavý podnět, kterým se náš management jistě bude zabývat," zareagovala trochu překvapeně na dotaz Mobil serveru mluvčí RadioMobilu Tereza Kakosová. "Pokud vím, nic podobného nedělají ani firmy v sousedních zemích, což platí i pro ekologicky uvědomělé Německo," dodala Kakosová. "Já sama měním telefony poměrně často, takže se mi ještě nestalo, abych musela nad starou baterií přemýšlet."

O mnoho lépe na tom dosud není ani Český Mobil. "Letos ještě takový program zákazníkům nabídnout nestihneme," uvedl Oskarův mluvčí Igor Přerovský. "Počítáme však s tím, že příští rok budeme od zákazníků vysloužilé baterie odebírat."

Recept na vyřešení osudu starých baterií nenabídli ani výrobci mobilních telefonů, jejichž zástupce v ČR Mobil server oslovil. Pokud se tedy potřebujete baterií zbavit, využijete nejspíše služeb EuroTelu. Co však se starými bateriemi dělá on sám? "V současné době jednáme s jednou renomovanou velkou firmou o jejich odběru," řekl Kučmáš, který právě z důvodu probíhajících jednání nechtěl dotyčnou firmu, která by měla baterie recyklovat, jmenovat. "Nevyplatí se nám to, děláme to prostě proto, že uvažujeme ekologicky." Podle mluvčího EuroTelu však o tuto službu není mezi veřejností velký zájem, přestože je poskytována zdarma. "Lidé nemají zažité ekologické myšlení," hledá příčinu Kučmáš.

To odráží i skutečnost, že v České republice neexistuje příslušná ekologická legislativa. Takový stav kontrastuje s relativně přísnými omezeními, které jsou v platnosti v západních zemích - včetně nejliberálnější ekonomiky Spojených států. Například ve státě Oregon existuje zákon, který zakazuje výrobu a prodej veškerých baterií, které obsahují byť malé množství rtuti. Rtuť, obvyklý kov používaný v bateriích, je také na černé listině látek, které se jako nebezpečné nesmějí přepravovat americkou poštou U.S. Postal Service.

V USA existuje řada firem, které ze starých baterií získávají tzv. strategické kovy. K nim patří kromě rtuti i nikl a kadmium (nejběžnější v dobíjitelných bateriích mobilních telefonů), lithium a stříbro. Proto se těmto firmám vyplatí vykupovat baterie za relativně vysoké ceny (až 20 procent komerční ceny nové baterie). Například firma Cell Savers nabízí za pětadvacetidolarové baterie Stryker pět dolarů. V USA i západní Evropě je podle údajů téže společnosti běžná norma pro ekologicky nezávadné baterie, které obsahují jen stopové množství rtuti. Takové baterie potom jsou označené příslušnou ikonkou, nejčastěji zeleným stromem. Když takové baterie doslouží, mohou se ve většině zemí stát součástí běžného odpadu.