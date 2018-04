Kam půjdou peníze a kolik jich bude?

Přidělování licencí na globální mobilní systém UMTS (Universal Mobile Telecommunications System) za pevnou cenu, tvořenou poplatkem za kmitočtové pásmo a prémií, chce prosadit ministerstvo dopravy a spojů (MDS). Naopak ministerstvo financí (MF) bude zřejmě prosazovat maximalizaci výnosu formou aukce. Na konferenci České telekomunikace v informačním prostředí, konající se v úterý 6.6.2000, to uvedla náměstkyně MDS Marcela Gürlichová.

"Zatím se na ministerstvu financí nedělaly žádné úvahy, jak by měly probíhat licenční řízení na UMTS. Spíše čekáme, co navrhne MDS," uvedl mluvčí ministerstva financí Libor Vacek. S udělením licencí ministerstvo dopravy podle již hotového materiálu počítá v příštím roce s tím, že by je nejspíše nabídlo současným mobilním operátorům a v případě dostatku frekvencí i dalším subjektům. Příliš vysoká cena, kterou zájemce o licenci zaplatí, by se podle náměstkyně MDS mohla odrazit v nižších investicích operátora do rozvoje sítě.

Ukazuje se, že schéma, které jsme mohli a stále můžeme během jara sledovat v ostatních evropských zemích, se podle očekávání naplňuje i v České republice. Naprosto stejný názorový rozpor mezi ministerstvy financí a spojů je možné sledovat ve Francii, donedávna také v Německu. Tam už "finance" zvítězily a aukce začne na konci července. Ve Francii je jednání v konečné fázi a zatím se jako vítězná jeví varianta kombinace aukce s výběrovým řízením. Tedy stejný způsob, jako v Itálii. Je dobré dodat, že tato varianta je diskutovaná i v České republice.

Představa několikamiliardové, spíše stamiliardové injekce do našeho deficity těžce zkoušeného státního rozpočtu jistě láká nejen ministerstvo financí, ale i ostatní vládní resorty, stejně jako prosté občany. Plány vlád v evropských státech, kde se v souvislosti s licencemi UMTS hovoří o aukci, se točí okolo použití získaných peněz na podpoření hroutícího se penzijního fondu, investic umožňujících daňové úlevy a podobně. U nás by tyto sumy dost možná byly použity jen na další vykupování dluhů velkých bank.

Obavy ministerstva dopravy a spojů se týkají především schopnosti operátora vybudovat síť zahrnující kvalitní služby v přijatelném čase v případě, že bude nucen platit závratnou částku za licenci. I v případě, že by tato suma byla pro operátora snesitelná, z důvodu rentability a návratnosti investicí se ceny posunou nahoru a v konečné fázi to znamená vyšší ceny pro uživatele. Ve Švédsku, které dalo jednoznačně přednost výběrovému řízení, jsou licence uděleny za téměř symbolickou cenu (11 000 USD). "Jde o zákazníky a těm by aukce neprospěla," prohlašuje Švédská National Post and Telecom Agency (PTS), která vydává licence.

Také Český telekomunikační úřad, který bude UMTS licence udělovat, se přiklání spíše k variantě výběrového řízení. V tom případě by do státní pokladny nešly žádné miliardy, ale pouze mnohonásobně nižší poplatky za přidělení pásma a administrativní poplatek za proces udělení licence. Tedy žádné záplaty státního rozpočtu.

Vzpomeňme, že tři licence na GSM sítě u nás byly vydány také na základě tenderů, ovšem v případě GSM nebyl ani v jiných státech systém aukce příliš rozšířen. Dnes je však okolo licencí na třetí generaci mobilních sítí mnohem větší publicita a především všechny telekomunikační firmy vědí, že v mobilních sítích jsou v následujících letech ukryté obrovské zisky. Pokud někdo chce v této oblasti uspět, musí nutně začít provozovat UMTS co nejdříve, ideálně tedy v první vlně jeho nástupu. Kolik jsou firmy a skupiny ochotny zaplatit za tuto možnost se právě teď ukazuje, kolik budou ochotny investovat v České republice se teprve ukáže. Zatím ještě není jasné, zda jejich peníze půjdou převážně do technického provedení sítě, nebo do státní pokladny.