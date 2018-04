Kam pro nový mobil, do supermarketu nebo na internet?

Před deseti lety se na mobily stály fronty a k dostání byly jen v několika málo prodejnách operátorů a u nemnoha jejich dealerů. Nejlevnější (nedotovaný) mobil stál hodně přes deset tisíc a jeho koupě byla investicí na mnoho měsíců či spíše na několik let.

Dnes stojí nejlevnější mobil několik stokorun, koupíte ho skoro všude a jeho životnost se ve většině případů bude počítat na několik měsíců. Ne že by déle nevydržel, ale tou dobou bude na trhu nějaký lépe vybavený, hezčí a klidně ještě levnější. Prostě morálně zestárne, ač fyzicky to bude ještě mladík plný sil. Kde je však dnes nejlepší kupovat nový mobil?

Na prvním místě cena

Asi nejdůležitějším kritériem výběru je cena. Tvrdí to alespoň mnohé průzkumy. Ať si předběžně zákazník dá nejrůznější kritéria výběru (rozměry, velikost displeje, výdrž baterie), tak při koupi se kouká hlavně na cenu a pak také na značku a vzhled. Výbava není až tak podstatná.

Nezbývá tedy, než si položit tu nejtěžší otázku, kde mají mobily nejlevnější? Bohužel, jednoduchá odpověď neexistuje. Průběžně nejnižší ceny mívají internetové obchody, které mají nejnižší režii a tak mohou z běžné marže ukrojit největší díl. Jenže to neplatí vždy a navíc se často můžete setkat s nabídkou sice levných mobilů, ale nejistého původu. Může jít o telefony z šedého dovozu, což jsou přístroje sice plně funkční, ale které nebyly původně určené na český trh.

Poznáte "šedivku"?

Poznat takový mobil z šedého dovozu není vůbec snadné. Tuzemský prodejce jej určitě počeštil, jinak by ho neprodal vůbec a jistě k němu přibalil i český návod. Ten ale nemusí mít originální podobu, což může být jedním z vodítek k jeho odhalení. Druhým a asi posledním je pro laika již jen cena. Pokud nějaký mobil nabízí internetové obchody za velmi podobnou cenu a někde je významně levnější, pravděpodobně to bude právě telefon z šedého dovozu. Podle identifikačních znaků na štítku mobil z šedého dovozu laik ve většině případů nepozná.

Mobil z šedého dovozu nemusí nutně znamenat nějaké zásadní problémy. Fyzicky se od přístroje určeného pro náš trh neliší, ale reklamaci budete moci uplatňovat jen tam, kde jste takový přístroj koupili. A to může být u mnoha virtuálních internetových obchodů problém. S mobily z šedého dovozu se můžete setkat i v mnoha menších prodejnách mobilů a překvapivě občas i v některých obchodních řetězcích. I tam platí výše uvedené, s tím rozdílem, že porouchaný mobil máte kam odnést a někdy možná dostanete i originální záruční list pro autorizovaná servisní střediska.

Nový mobil za korunu - proč ne

Co když však chcete výborně vybavený multimediální mobil, ale v kapse máte jen pár korun a to doslova? Ani to dnes není vůbec neřešitelná situace. Buď své kroky zamiřte tam, kde prodávají na splátky, což je dnes skoro všude a nebo do prodejen operátora.

Koupě na splátky může být hodně nevýhodná, ale i velmi výhodná. V prvním případě přeplatíte cenu klidně o desítky procent a v druhém třeba ani o korunu. Vyplatí se dobře hledat aktuální nabídky obchodníků, bezúročný nákup na splátky dnes není ničím výjimečným. I tak ale můžete čekat jednu fintu. Výhodný prodej na splátky bývá často vyvážen nepříliš výhodnou cenou samotného produktu. Předražený nebude, dnes si totiž nikdo nedovolí prodávat nad doporučenou maloobchodní cenou, ale jinde můžete při koupi v hotovosti výrazně ušetřit. Pokud se vám podaří najít akční zvýhodněnou cenu a navíc bezúročný nákup na splátky, máte vyhráno.

Druhou možností, jak získat poměrně drahý mobil za pár stokorun nebo třeba i jen za korunu, je návštěva prodejen operátora nebo i některých nezávislých obchodníků. Mobil za korunu nebo za výrazně zvýhodněnou cenu získáte za úpis operátorovi, kterým se zavážete na rok nebo na dva využívat jeho služby. To opět nemusí být od věci, ale může to být i velmi drahé.

Sleva není zadarmo

Nejvýhodnější nabídky dotovaných luxusních telefonů jsou spjaté s vysokými tarify, u kterých budete platit měsíčně tisícové částky. Zde je příklad: Samsung D900 stojí jako nedotovaný u T-Mobile 10 199 Kč. Můžete jej však mít za 1 499 Kč, ale pak vás každý měsíc po dva roky čeká účet za služby ve výši 4 462,50 Kč a navíc po vás bude chtít operátor pětitisícovou zálohu. Podlehnout na první pohled lákavé nabídce je snadné, ale opatrnost je zde na místě. Především když nedokážete odhadnout, kolik měsíčně doopravdy provoláte.

Výhodnější cenu dnes může získat i stávající majitel účtu u operátora. Již ví, kolik měsíčně provolá a tak se snáze může upsat k novému závazku. Zvýhodnění přitom může být ještě větší, než u nových zákazníků. Když použijeme předchozí příklad, tak při nejvyšším aktivovaném tarifu bude onen Samsung stát jen korunu a operátor již nebude chtít zálohu na služby.

Sleva za růžové/červené/modré menu

U operátora můžete narazit i na poměrně výhodné nedotované ceny telefonů. V některých případech se ale může jednat o telefon upravený výrobcem pro toho kterého konkrétního operátora a tak bude například jeho menu růžové a vám se to nepodaří změnit. Ještě více nepříjemné bývají napevno přiřazené služby k některým klávesám. Někomu to vadit nebude, jiný po chvíli podlehne šílenství.

Dobrá rada nad zlato

Pokud vám na rozdílu několika stokorun u ceny nesejde, můžete se rozhodovat při koupi mobilu podle odborných rad prodávajících a nebo i podle nabídky dalšího příslušenství. Pokud si chcete o novém mobilu s prodavačem odborně popovídat, nemáme pro vás žádnou striktní radu. Záleží totiž na konkrétním člověku. Tam, kde byste hledali odborníka na slovo vzatého, můžete narazit na úplného nováčka a obráceně.

Pokud se problém pokusíme zevšeobecnit, tak nejlepší služby můžeme očekávat ve speciálních prodejnách mobilů, v prodejnách operátorů a ve velkých elektro prodejnách. Naopak v supermarketu a nebo dokonce v diskontní prodejně, kde se dnes také mobily prodávají, je pravděpodobnost setkání s opravdovým odborníkem výrazně menší.

Mobily máme, pouzdra nikoliv

To samé pak zhruba platí i v případě zájmu o příslušenství. Ve specializovaných prodejnách jistě najdete výběr originálního i neoriginálního příslušenství, v prodejnách operátorů pak najdete především to originální. A to bývá většinou dražší. V super a hyper marketech to bude s výběrem příslušenství složitější, ale třeba sluchátka tam jistě budou mít. To však rozhodně neplatí u diskontních prodejen, kde koupíte samotný mobil a pak už jen banány nebo mléko.

Zatím sice u nás jen stěží narazíte na obchodníka, který bude mít mobily vystavené na paletách uprostřed prodejny a vy si jej vložíte do košíku vedle potravin, jak jsme na začátku článku uvedli. Ale třeba v sousedním Německu se jedná o poměrně běžný jev. Pokud se pak pro mobil vydáte do zahraničí, ve většině případů jen stěží narazíte na extrémně výhodnou koupi. Celou Evropu můžeme charakterizovat jako operátorský trh, kde se většina prodejů odehrává u operátorů v podobě dotovaných přístrojů. To pak téměř z osmdesáti procent platí i pro náš trh. A dotovaný mobil si v zahraničí budete pořizovat jen stěží.

O něco výhodnější ceny než u nás bývají na středním a dálném východě, ale i tam dnes nenajdete rozdíly v řádu desítek procent. Můžete ušetřit pětinu ceny a to spíš jen u těch nejdražších přístrojů. Pokud ale toužíte po nějakém exotickém mobilu, tak je pro vás Čína rájem na zemi. Nám neznámých mobilů najdete v každém krámku desítky či spíš stovky a jejich ceny bývají překvapivě nízké. Ale to je již téma na úplně jiný článek.