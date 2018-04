Kam nesmíte s fotomobilem v kapse?

S fotomobily se objevily také problémy, které trochu znervózňují právníky. Ti si pro jistotu opakují zákon na ochranu osobnosti, protože současné problémy celebrit mohou řešit zanedlouho i normální občané. Co všechno se kvůli fotomobilu může stát? Co s ním můžete dělat a k čemu vám může pomoci?

Zakážeme kacířské fotomobily

Mobily s fotoaparátem se staly předmětem mnoha kontroverzí po celém světě. Hned po jejich uvedení na asijské trhy byly zakázány v Saudské Arábii, protože „rozsévaly nemravností do muslimské společnosti“. Na Blízkém východě zašli dokonce až tak daleko, že celníci cizincům při vstupu do země fotomobily rovnou zabavovali.

Digitální fotoaparáty a fotomobily byly také u irácké aféry americké armády. Američtí vojáci nesmějí v Iráku používat digitální kamery, fotoaparáty a mobilní telefony vybavené fotoaparáty. Rozkaz k tomu dal ministr obrany Donald Rumsfeld hlavně proto, že pomocí nich byly pořízeny fotografie zneužívaných a týraných iráckých vězňů. Britský týdeník The Business o tom informovaly nejmenované zdroje z amerického ministerstva obrany.

Velké firmy se na fotomobily moc netváří

V Black Country, severozápadní části Anglie, se dohodli ředitelé nemocnic, že zcela zakáží používání mobilních telefonů ve svých zařízeních. Hlavním důvodem bylo ohrožené soukromí pacientů. "Nikdy jsme o takovéto možnosti neuvažovali, ale nikdy také po našich chodbách nechodilo tolik lidí s kamerami v telefonech," vysvětlil mluvčí nemocnice Walsall PCT.

Ani jiným velkým firmám se ale fotomobily moc nelíbí, protože se každý zaměstnanec s takovým telefonem stává potenciálním špiónem. Jako jedni z prvních zakázali fotomobily paradoxně samotní výrobci telefonů v čele se Samsungem. Brzy jej napodobily některé státní úřady, nemocnice nebo i burza na Wall Street.



Samsung SCH-V770 - i takhle může vypadat mobilní telefon

Na požadavky firemních zákazníků zareagovali i výrobci, kteří začínají prodávat své modely ve verzích s a bez fotoaparátu. Jasnými příklady jsou Nokia 6021 a Siemens SP 65. „Nový model SP65 vznikl na základě požadavků operátorů a velkých firem po celém světě. Bezpečnostní politika velkých korporací fotomobily zakazuje, a tak po výrobcích chtějí manažerské telefony bez fotoaparátu,“ řekla nám Jana Olejníková ze Siemensu.

Vylomeniny s fotomobilem vás mohou dostat do vězení

Fotoaparát v telefonu zjednodušil zachytávání prchavých životních zážitků. Nepoužívá se však jen k tomu. Několik fotek děvčat pod sukní dostalo jednoho důchodce ze San Diega málem za katr. Na druhou stranu se často stává, že oběti fyzického násilí zaznamenají mobilem podobu útočníka. Fotomobily tak mohou pomoci i při vyšetřování trestných činů.

Pořízené fotografie však nemusí automaticky posloužit jako důkazní materiál. "Při vyšetřování fotografie samozřejmě jako důkaz brát musíme, záleží pak na soudu, jak s nimi naloží," řekl nám policista Tomáš Blažek. Názor právníka to jen doplňuje. „Musí jít o důkazy věrohodného rázu a vyšetřovatel je musí získat během vyšetřování, i tak má ale konečné slovo soudce, který musí takové důkazy uznat,“ řekl nám Ivan Brambaški z advokátní kanceláře Richard Maleček.

Spíše než trestní kauzy se ale v budoucnosti můžeme obávat sporů ohledně zneužívání fotografií z ulice. „Osobně jsem v praxi takový trestní případ ještě neřešil, ale trendy ze zahraničí ukazují, že nás nemine vlna soudních pří na ochranu osobnosti,“ dodal Ivan Bambaški.

Kam se s mobilem dostanete?

Existují místa, kam vás s fotoaparátem nepustí. Ať už jsou to vývojářská centra, výrobní linky nebo třeba vybrané státní úřady. Můžete proti tomu protestovat, můžete se proti tomu bránit, ale to je asi tak všechno, co s tím lze dělat.

Podle právníků jsou totiž pravidla vašeho pohybu v soukromých objektech firem čistě v pravomoci majitelů objektu. Tak jen abyste se nedivili, že vám při prohlídce řídícího centra v Temelíně zabavili váš nový dvoumegový fotomobil. Je tak klidně možné, že se vás jednou s telefonem nepustí na premiéru nového filmového trháku.

Zatím o nic nejde

Dnes se fotomobily přeci jen ještě neberou jako plnohodnotný konkurent digitálním fotoaparátům. Na akcích v Sazka Aréně se kontroly omezují většinou jen na fotoaparáty. „Záleží to na promotérech, většinou se ale omezení vztahují jen na profesionální digitální fotoaparáty,“ řekl nám mluvčí Sazky Zdeněk Zikmund.

Nakolik se situace změní, až se stane pětimegový fotoaparát u mobilního telefonu standardem? Možná pak začnou fotoaparáty paradoxně snižovat mobilitu telefonu, protože vás s nimi pustí jen někam. Možná se v blízké budoucnosti vyplatí chodit na velké akce radši jen se stařičkou Nokií 3310. Uvidíme.