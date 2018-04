Kalkulačky od InfinitySW

Tvůrci fenomenální finanční kalkulačky FCPlusPro, firma InfinitySoftworks, připravila majitelům PalmOS počítačů zajímavou nabídku - sadu čtyř kalkulátorů určených pro nejrůznější účely. Jedná se opravdu o naprosto špičkové produkty a bohužel (s výjimkou PowerOne) rovněž za špičkovou cenu.

PowerOne Personal

Prvním kalkulátorem je PowerOne Personal, který nabízí firma zdarma jako jakousi upoutávku na svoje vyspělejší produkty. Každopádně můžete tímto program s přehledem nahradit vestavený kalkulátor (snad s výjimkou majitelů Visorů, kteří mají velmi dobrou kalkulačku již v ROMce).

Majitelé barevných i černobílých Palmů ocení hezký design, velká tlačítka, kalkulátor obsahuje celou řadu dalších funkcí v "Infinity stylu" - funkce se vyvolávají do zvláštní obrazovky kde vyplníte známé údaje a zmáčknutím tlačítka CPT necháte dopočítat ten chybějící. Číselné vstupy se provádějí pomocí pomocné klávesnice (viz náš třetí obrázek).

PowerOne Science

První z řady vyspělých kalkulaček je ta "vědecká". Obsahuje celou řadu matematických, trigonometrických a statistických funkcí, konstanty, symboly boolean matematiky, konverze číselných soustav,

Úplný výčet funkcí naleznete v závěrečném srovnání na konci článku, dle kterého by si mohl každý uživatel najít tu "svoji" optimální kalkulačku.

PowerOne Graph

Jak napovídá název, je tato kalkulačka určena uživatelům, kteří potřebují dobrý vědecký kalkulátor, ale rovněž analyzují průběhy funkcí. Má obrazovku na vstup výrazů (rovnic), které umožní graficky zobrazit, analyzovat průběh (funkce Trace, Eval. a pět typů zvětšení).

PowerOne Finance

Nebyla by to firma Infinity, kdyby netrumfla sama sebe, a to produktem, kterým dále zdokonalila svůj FCPlusPro. Odborníci ve světě financí mají nového favorita, program, kterému lze (snad s výjimkou ceny) v jeho kategorii opravdu jen velmi těžko něco vytknout. Doporučuji odzkoušet.

InfinitySoftwork zasadila těžký direkt svým soupeřům v početném davu firem a jednotlivců nabízejících "palmkalkulačky všeho druhu". Pokud bych měl být opravbdu kritický, tak mi vadí některé drobnosti (jakože Finance neobsahují Tip kalkulačku, v nabídce chybí programovatelný kalkulátor, Finance by mohly mít tlačítka ve stylu Science - tím pádem by se jich vměstnalo na obrazovku víc, nedokonalý Currency režim atd. atd.). Na druhou stranu ovládnutí celé kategorie programů jednou firmou by asi nebylo moc dobré ani pro PalmOS zařízení, těšme se tedy z toho, že existují i lepší specialisté - například na poli měnových a programovatelných kalkulátorů.

Závěrečné srovnání parametrů :