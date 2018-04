Nenoste mobil v kapse, ohrožuje vaše zdraví, upozorňuje americký úřad

Úprava doporučení vychází ze žaloby univerzitního profesora Joela Moskowitze, kterou podal už v roce 2009. V ní upozorňoval právě na to, že úřady zanedbávají nebezpečí ze záření, které telefony vydávají, a že by veřejnost měla vědět, co jim hrozí. Soudní spor letos na jaře vyhrál.



Kdo na záření dohlíží u nás? Požadavky jsou u nás, stejně jako v celé Evropské unii, převzaty od Mezinárodní komise pro ochranu před neionizujícím zářením (ICNIRP). Ta stanovila, že maximální hodnota tohoto záření je 2 W/Kg na 10 g lidské tkáně. Více v článku Víte, jak moc vám mobil září do hlavy? Velký přehled záření SAR.

„Uvědomujeme si, že se spousta lidí obává zdravotních rizik při používání smartphonů. Když spíte, mějte telefon od sebe vzdálený alespoň na délku natažené paže. Nenoste telefon v kapse - raději ho dejte do batohu či kabelky nebo ho s sebou ideálně nenoste vůbec,“ znělo vyjádření mluvčí Úřadu pro veřejné zdraví pro televizní stanici CBS, doktorky Smithové.



Mluvčí dále citovala studie, které spojovaly zvýšené používání smartphonů s možností vyšší šance výskytu bolestí hlavy, nádorů, zmenšeného počtu spermií či obecnějšími projevy jako ztráta sluchu, paměti nebo zhoršená kvalita spánku. Paradoxně je však v doporučeních i uvedeno, že nejsou dostupné žádné definitivní důkazy o škodlivosti používání mobilních telefonů.



Naše trenýrky odstíní záření z mobilu, tvrdí už v roce 2015 vynálezce z Německa:

VIDEO: Značka Kronjuwelen Underwear přišla se speciálním spodním prádlem Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

„Naše stanovisko je takové, že věda se neustále vyvíjí“, dodává Smithová. Dalším z důvodu pro úpravy doporučení byl totiž třeba i fakt, že ve státě Kalifornii je používání mobilů častější než kde jinde - údajně 95 procent Američanů tu používá mobil každý den.