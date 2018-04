Kalendář s andělíčky, 3D Mahjongg, akvárium a hledání podle čísla (Programy pro Symbian)

Classic Calendar

Classic Calendar je přesně to, co podle svého názvu napovídá. Zkrátka kalendář, který vypadá jako stolní diář s obrázky na každé straně. Ty jsou zde s tématikou obrazů Leonarda da Vinciho, Renoira, Michelangela, Raphaela a či Rubense. V kalendáři lze listovat, zanášet do něj důležitá data s krátkým popisem a měnit obrázky na podkladu.

Kalendář stojí $3.95 a funguje na všech Series 60 zařízeních. Demoverze k dispozici není, Classic Calendar můžete stahovat tady.

Lookup

Listujete občas v telefonním seznamu svého telefonu se systémem Symbian a vadí vám, že lze vyhledávat pouze podle jména a nikoliv čísla dotyčného? Tento nedostatek řeší program Lookup. Po nainstalování jej stačí spustit a do řádky zadávat čísla počínaje prvním. Uvidíte, že po několika zadáních se doberete toho správného kontaktu.

Aplikace je zdarma a stáhnout si ji můžete zde.

3D AQUARIUM SCREENSAVER

Chcete mít ve svém mobilu akvárium? Pak stačí jen nainstalovat program 3D AQUARIUM SCREENSAVER, který jej ve vašem mobilu vytvoří. V aplikaci jsou animované ryby i rostliny, všeho je hned několik druhů, nechybí samozřejmě bubliny.

Screensaver pro Series60 můžete zakoupit tady za $5.99.

Mahjongg Deluxe 3D

Pokud patříte mezi příznivce tradiční čínské hry Mahjongg, jistě vás potěší, že vyšla 3D verze pro mobilní telefony. Kromě trojrozměrného prostoru, ve kterém se plocha s hracími kartami jakoby vznáší můžete volit i z 2D zobrazení. K dispozici jsou rovněž dva typy pozadí a 7 různých layoutů. Další si můžete stáhnout ze stránek výrobce hry.



Mahjongg Deluxe 3D stojí $9.95 a funguje se Series60 telefony. Stáhnout demo či zakoupit plnou verzi lze zde.