Kaili L168 - tenký Číňan co se zhlédl v Motorole SLVR

S mobilními telefony od čínských výrobců se na našem trhu setkáváme velmi sporadicky. Výjimkou jsou nově dovážené mobily značky Alcatel, které již vyrábí čínský výrobce TCL. Dnes se podíváme na úplnou novinku na našem trhu, na mobilní telefon s označením Kaili L168.

Tajemný Kaili

O výrobci tohoto telefonu se toho zjistit příliš nedá. Po zadání názvu telefonu do vyhledávače Google jsou k dispozici pouze odkazy na českého distributora a na další články v češtině. O původu telefonu se toho tedy příliš nedozvíme.

Když k nám do redakce telefon dorazil, první co nás upoutalo, bylo balení. To není tvořeno obligátní krabicí, ale elegantní osmibokou papírovou skříňkou potaženou luxusně vypadající profilovanou tapetou. Krabice nabízí dva šuplíky: v tom prvním se nachází samotný telefon a v tom druhém příslušenství. To tvoří dvě baterie, nabíječka s redukcí do tuzemských zásuvek, datový kabel a stereofonní sluchátka.

Samotný telefon s tenkou konstrukcí nezapře svým designem inspiraci Motorolu SLVR L7. Nutno podotknout, že ve výrobě podobných napodobenin Motoroly SLVR se nejrůznější čínští výrobci předhánějí. Testovaný telefon můžeme zařadit mezi ty povedenější přístroje inspirované tenkou Motorolou.

Máte rádi zlatou?

Přední i zadní strana telefonu je černá, boky jsou tvořeny bílým rámečkem. Výrobce si mohl odpustit lacině vypadající zlaté ozdoby pod displejem a pod čočkou fotoaparátu na zádech přístroje. Klávesnice je tvořena jednolitou rovnou plochou, kterou rozdělují pouze vystouplé linky oddělující jednotlivé klávesy.

Zpracování telefonu je na průměrné úrovni, boky přístroje trochu vržou. Použité plasty také nepatří mezi ty nejhodnotnější. Ledabylost zpracování je patrná na podsvícení klávesnice. Podsvícený je pouze střed klávesnice, krajní řady nikoliv. Naměřené rozměry čínského telefonu jsou 102 x 44 X 11 milimetrů. Zaujme velmi nízká hmotnost, která má hodnotu pouhých 62 gramů.

Jestliže svým designem je Motorola SLVR L7 pro čínský telefon nedostižným vzorem, po stránce výbavy má Kaili L168 navrch. Motorola totiž svůj model SLVR L7e s podporou paměťových karet a 1,3 megapixelovým fotoaparátem představila teprve nedávno a ještě jej nezačala prodávat.

Místo bezdrátu drát

Čínský mobil však postrádá Bluetooth i infračervený port a tak pro připojení k počítači lze využít pouze USB datový kabel. Ten po připojení umožňuje na počítači přistupovat na paměťovou kartu v telefonu. Kaili L168 používá paměťové karty formátu microSD a v základním balení by měla být karta s kapacitou 128 MB.

Bez paměťových karet se při práci s telefonem neobejdeme. Bez nich nelze ani fotografovat vestavěným 1,3 megapixelovým fotoaparátem a pořizovat videa. Telefon totiž nemá žádnou vestavěnou paměť pro multimédia. Paměťové karty se tak hodí i pro poslouchání hudebního MP3 přehrávače. Ten hraje i na pozadí.

Displej - žádný problém

Displej testovaného telefonu se chlubí rozlišením 128 x 160 obrazových bodů a dokáže zobrazit 65 000 barev. Displej má poměrně jemný rastr a je překvapivě dobře čitelný i na přímém slunečním světle. Nechybí možnost zkrášlit displej libovolnou tapetou.

Telefonování s testovaným telefonem je možné ve dvou pásmech GSM (900/1800 MHz). Telefonní seznam pojme 500 kontaktů, ke kterým lze přiřazovat tři telefonní čísla a jednu e-mailovou adresu. Vyhledávat v telefonním seznamu můžeme buď přímo pouze podle prvního písmene nebo pomocí celého jména v samostatné kolonce. Vyzvánění může být ve formátu MP3.

Telefon umožňuje komunikaci pomocí textových a multimediálních zpráv. Při psaní textových zpráv lze dokonce využít prediktivní vkládání textu v angličtině. To je neznámého typu připomínající známý iTap a moc slov nezná. Nechybí možnost přidat nová slova do slovníku. Chybí doručenky a telefon nezobrazuje počet napsaných znaků.

Další výbavu obstarává hlasový záznamník, kalendář (ten má pouze informační charakter, upomínky do něj nelze zadávat), budík se třemi časy, kalkulačku, samostatný upomínkovač, světový čas a funkci, kterou jistě "každý tuzemský zákazník využije", a tou je seznam všech čínských předvoleb. Telefon nepodporuje Javu, v telefonu jsou však dvě hry - Tetris a piškvorky.

Průměrná výdrž

Pro připojení na Wap lze využít datové přenosy GPRS neznámé třídy. Testovaný "Číňan" používá baterii typu Li-Ion s kapacitou 650 mAh, se kterou by měl telefon vydržet na příjmu až 200 hodin nebo tři hodiny hovorového času. Telefon nám při sporadickém používání vydržel na jedno nabití baterie přibližně tři dny.

Závěrem

Kaili L168 je docela pohledný mobil, který zaujme tenkou konstrukcí a velmi nízkou hmotností. Jestliže se design docela povedl, výhrady máme ke zpracování. Výrazným nedostatkem testovaného telefonu je absence české lokalizace. Uživatel si musí vystačit s anglickým prostředím. Zmiňované nedostatky, jako je nepřítomnost Bluetooth, Javy a doručenek, mnoho zákazníků odradí. Potenciální kupce pravděpodobně nezláká ani cena 4 990 Kč včetně DPH, která je na takto vybavený telefon příliš vysoká.

Telefon nám k testu zapůjčil prodejce mp3hifi.cz