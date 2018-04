Kacířské eseje: Kdo může za kojenecké problémy českého internetu

Redakce úvodem: Tuto rubriku zavádíme jako malý pokus - a její jméno Kacířské eseje nenechává na pochybách o jejím určení. Témata distkutabilní, témata ožehavá, to vše z pera a klávesnice odborníka na slovo vzatého, našeho externího redaktora PhDr. Martina Křivky. Ma dokreslení: Martin Křivka (akademické tituly se na Mobil serveru nikdy moc neujaly) přednáší psychologii na Universitaet Aachen, SRN. Jeho specializací je psychologie korporativních vztahů a psycho-sociologie elektronických médií - obě dvě oblasti také pojímá jako přednáčkový cyklus, z něhož již několikrát přinesl úryvky na momentálně rekonstruovaném serveru AdBanner. Doufáme, že i pohled "z druhé strany" čili Jennseitsansicht může být zajímavým a zejména podnětným pro diskuse...

Odjakživa se tvrdí, že za nepříliš vysoké rozšíření internetu mezi veřejností může SPT Telecom se svou nekřesťanskou finanční politikou. Odhlédneme-li od náboženské příslušnosti monopolního telefonního operátora, zbude nám možná chvíle času podívat se pravdě do očí a vyslechnout můj troufalý názor, jenž se tu pokusím předložit.

Očekávám, že jako vždy budu za svoji troufalost kamenován, jako vždy doposud, když jsem se odhodlal ke zveřejnění kontroverzního názoru. Naposledy, když jsem usoudil, že výdaj za hands-free do vozu je povinností tváří v tvář ceny (nikoliv finanční) lidského života,

Dogma, jež nám bylo až doposud předkládáno, tvrdilo, že největším viníkem za rozšíření či spíše nerozšíření internetu v Zemích koruny České je SPT Telecom.V pravdě, ceny internetového připojení nejsou příliš nízké - dialp-up internetu stojí 500 Kč měsíčně a dalších minimálně 500-1000 Kč provoláte jen díky internetu. Přesto si dovolím kacířskou myšlenu: vinen není v první řadě Telecom, jak nám doposud bylo předkládáno, ale samotný obsah českého internetu, přesněji řečeno jeho nedostatek a nudnost.

Proč ta troufalost? Základní ekonomická poučka tvrdí, že bohatství spočívá v rozdílech - jeden má řádově více, než druhý. Jeden vyrábí lépe, než druhý. Atraktivněji, levněji, přístupněji. Aby internet dosáhl bohatství - tedy aby se naplnili naděje stovek webmasterů a jejich stránky si na sebe vydělali proužkovou reklamou - musí internet dosáhnout rozdílů. Rozdílů oproti těm druhým - oproti tisku, rozhlasu, televizi, objednávkovým formulářům, tištěným nabídkovým katalogům a kartotéčním lístkům.

Opravdu si myslíte, že je lepší číst noviny na internetu? Opravdu si je stahujete před tím, než vejdete do metra do svého notebooku? Opravdu vás sedmiminutové připojení nutné ke stažení iDnes nebo MF Dnes z Trafiky na internetu vyjde laciněji, než papírové vydání z trafiky na nároží? Není vám s tím notebookem v metru poněkud trapně? Opravdu jste si jisti, že byste neměli vystoupit v Bohnicích a na chvíli si odpočinout?

Internet zatím nesplnil svoje dvě poslání: lacinost a dostupnost. A chyba není jen u SPT Telecom.

Opravdu si myslíte, že iDnes je prestižní internetová stránka? Opravdu si myslíte, že na ni lidé chodí díky hýbajícím se obrázkům? Nikoliv: přijdou, nalákáni reklamou v novinách, velmi precizně a dokonale odvádějící své dílo - donutit lidi kliknout. Přitom samotné iDnes neposkytuje nic více, než papírové noviny. Čekáte články, které ještě nešly do sazby? Podrobné čerstvé zprávy? Analýzy, které se nevešly do tištěného vydání? To se načekáte - takové případy byly zatím jen výjimečné. Místo toho stahujte několikamegové záznamy něčích hovorů nebo nakupujte ve virtuálně nesmyslné aukci.

Internet zde nesplnil ani svoje třetí poslání nutné k cestě k bohatství - tu nejdůležitější: atraktivitu, odlišnost. Čím byl zapříčiněn fenomenální úspěch Neviditelného psa? Nikoliv tím, že nabídl něco laciněji nebo přístupnější formou s dovážkou až do domu, ale především a zejména tím, že události popisoval jinak, než jak jsme byli doposud zvyklí z oficiálních médiích. Popisoval je jazykem a stylem nám blízkým, nacházel věci takové, jaké jsme je vnímali i my sami. Namísto strohého a úředního "podle některých zdrojů nebyla státní zakázka vyřízena zcela korektně" nám Ondřej Neff sdělil to, co jsme všichni pod touto oficiálnoí frází tušili "náměstek se nechal podmazat a dopadlo to, jak to dopadlo". Podobně i přidaná hodnota: zatímco jste u důležitých událostí museli čekat na večerní zprávy nebo ranní vydání novin, Neviditelný pes zveřejnil a komentoval událost okamžitě. Stejně tak "žhavé" materiály, které by si papírový denník dvakráte rozmyslel otisknout - to vše bylo lidmi vděčně přijímáno. Už víte, proč je Neviditelný pes internetový zdroj číslo jedna a proč mu celé České noviny patřící všemocné ČTK sotva dýchají na podlahu ponožek?

Další v pořadí - Mobil server. Technický denník o mobilních telefonech, který uspěl tím, že vždy uměl vytáhnout na světlo světa informaci, která jej ještě neměla spatřit. Články nepřejímal z korpusu ČTK, nepřekládal je a nevykrádal ze zahraničních zdrojů, ale vytvářel. Desítky nastražených uší se staraly o to, aby Mobil server věděl jako první, že spadla síť EuroTelu a aby ještě ten den o její havárii referoval tak podrobně, že to EuroTelu nebylo milo. Nikoliv přejaté materiály, ale vlastní a původní obsah, to je základ úspěchu internetového serveru. Věřte, že vykrást TechWire a Cnet umí dnes středoškolák se základní znalostí angličtiny. To z něj ovšem nečiní uznávaný internetový zdroj.

Obdobně bych mohl dokumentovat úspěchem Světa namodro. Myslíte si, že někoho zajímaly anarchistické politické hemzy jeho tvůrce? Nikoliv, lide si chodili počíst o novinkách ve světě Microsoftích technologií, hledaly rady, tipy a záplaty na své MS-Bolístky. Dostávali něco, co jinde nemělo obdobu - zejména ne na helplince samotného Microsoftu.

Zde internetové zpravodajství naplnilo svůj účel - dalo odlišnost, jinost, rozmanitost. Dalo něco, co jinde nebylo k dostání.

Říkám tedy, že dokud nebude více takových, jako jsou Psové, Mobilové či Světy namodro, dokud nebude více Obchodních rejstříků on-line, Akcií atd, více aktuálních a přesných databází a zdrojů dat jinak obtížně či vůbec dostupných, bude internet pojem pro beznaděj a prázdnotu.

Kde stojí další zdroje informací? Co třeba takové servery,jako game.cz a gaming.cz? Myslíte si, že vykrádači amerických serverů gamesdomain bude někdy respektovaným a uznávaným zdrojem informací? Nikoliv - vždy budou jen náhražkou pro lidi bez znalosti angličtiny, alespoň do té doby, než je napadne vytvářet něco originálního, vlastního. A nejinak ostatní - exempla trahunt...

Přemýšleli jste někdy nad tím, jak působí internet na lidi, kteří mu nepropadli tak, jako my? Podle průzkumů je smýšlení "obyčejných" lidí v ČR stereotypně zaběhnuté: internet je velká síť, na které je spousta nesmyslů. Jsou tu stránky varující před apokalypsou roku 2000 v počítačovém světě, stránky náboženských sekt, fanatiků, bláznů, úchyláků a pornoperverzistů.

Co udělala česká internetová obec proto, aby toto povědomí změnila? Co udělala proto, aby řekla všem, že internet je Pes, Mobil, Svět, Akcie, České noviny a spousta dalších fajn míst, které umí něco, co nic jiného neumí, kde najdete informace, které jinde nejsou? Nic, třikráte nic. Hůl lámu nad vaší hlavou.

Kam až moje paměť sahá, jediným hlasem, který se zdvihl na provětrání slova internet v hlavách nevěřících, byl pan Winter z Profitu. Jeho Evangelium kázané v Březnu Měsíci Internetu strhal snad každý, kdo na internetu publikuje. Žírnou slinou stříknul Daniel Dočekal i Hlavneka v Živě, ve vlastní nečinnosti si pelešil Zandl i Lukačovič. Farizejové se dívali na pot Golgotského a když si konečně vytáhnul kříž až na piedestal Prague Internet World, všichni svorně jedním čůrkem stříkli močí: vždyť ho stačí oběsit a lano tu máme.

Zatímco pánové ze všech velkých serverů měli stát v prvním šiku a burcovat zájem veřejnosti v zájmu svém vlastním, neučinili nic, než metali pošklebků. Jak moudře všichni hlásali, že bylo třeba reklamu pro internet dělat nejenom na internetu, ale kde stál Zandl na nárožích a tapetoval billboardy? Kde Dočekal bartroval reklamní prostor v denících výměnou za proužek na svém skvělém serveru? Před kterou televizí stepoval Lukačovič v době, kdy se člověk nezúčastněný bral za úspěch jejich nazírání na svět? A komu další webmastři břitkého pera vnucovali filipiku proti nepřipojeným, namísto aby březnové iddy chystali pro Křtitele?

Kdo sám bez viny, ať hodí kamenem!

Internet zatím neprokázal, že by měl být hoden zájmu lidí. Klejeme na Telecom, aniž bychom sami byli ochotni přiložit ruku k dílu. Žehráme na nedostatek zajímavých materiálů, aniž by nás napadlo, že je můžeme i sami vytvářet. Vymlouváme se na nedostatek času, jako by byl na zemi někdo, kdo by sdostatkem času oplýval.

A já vám pravím, že Březen Měsíc Internetu přinesl ovoce hojné. Reklamní agentury začaly bystřit kořist a sondují. Rozvažovaly, pravda, ale chytají se - květen a červen byly prvními měsíci, kdy reklamní agentury vstoupily s inzercí do internetu. A není to snad ovoce Března? Nesklízí nyní provozovatelé serverů úrodu ze sémě, které nezaseli? Kdo může říci s neochvějnou jistoto, že to nebyla nejdůležitější kapka poháru zájmu?

Internet zatím neposkytuje protihodnotu za náklady na něj vynaložené. Nikoliv v očích mnoha firem a nikoliv v očích mnoha lidí. Aby se toto změnilo, bylo by třeba učinit více. Bylo by třeba říci, co konkrétního přináší internet každému jednomu z nás. Bylo by třeba zapomenout na slintání o informační superdálnici, kterému nevěří snad už ani Bélla Gateš. Bylo by potřeba zapomenout na žvásty o fantaskní interaktivitě internetu, kteroužto vlastnost využívá důstojně jedna stránka ze sta. Bylo by potřeba jasně a srozumitelně poukázat na výhody nového prostředí, zdrojů na něm obsažených. Jasně a srozumitelně - tak jak to léta činí reklamní agentury a bez čeho bychom si dnes nedokázali představit marketing nového produktu, výrobku, služby.

Každá akce je hledáním - není nikdo, kdo by mohl říci: učiňte to a to a bude to dokonalé a lidé si to ihned koupí. Kdyby někdo takový existoval, reklamní agentury se o něj poperou. Je třeba zkoušet, hledat. A je zbytečné tupit ty, kteří se o to pokoušejí. A je třeba udělat to ihned - protože zítra už může být pozdě.

Nic není věčné - ani Řím, ani internet, ani sláva Francie...