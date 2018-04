Kabelové připojení zase zrychlilo

3. 1. 05.

PRAHA - Největší kabelová firma UPC zvýší od března měsíční poplatky za kabelovou televizi o 14 korun. Omezená nabídka Mini tak podraží ze 175 na 189 korun a základní nabídka Klasik bude stát 489 místo 475 Kč. Měsíční poplatek za satelitní televizi UPC Direct stoupne o 23 korun na 689 korun. Ceny prémiových kanálů HBO a Private Gold se nezmění, stejně jako poplatky za vysokorychlostní internet Chello, řekl ČTK mluvčí František Malina.

PRAHA - Český Telecom a jeho dceřiná firma Eurotel chystají nový motivační systém odměn pro své špičkové manažery. Podle důvěryhodného zdroje by měli být členové výkonného vedení obou firem odměňováni čtvrtletně nad rámec svého platu podle výše hotovosti (free cash flow), kterou společnosti vytvoří. Již loni v červnu schválili akcionáři podobný program odměn pro členy představenstva a dozorčí rady Telecomu, který se řídí podle ceny akcií na burze.

PRAHA - Nový motivační program pro členy vedení Českého Telecomu a jeho dceřiné společnosti Eurotelu, který koncem roku schválila dozorčí rada, může vrcholovému managementu v příštích dvou letech vynést 200 milionů korun. Informují o tom Hospodářské noviny. Již loni v létě schválila valná hromada Telecomu jednu víc než dvousetmilionovou prémii pro představenstvo a dozorčí radu.

PRAHA - Mobilní operátor Oskar Mobil patří mezi firmy, které své zaměstnance odměňují nejštědřeji. Jeho téměř 2000 zaměstnanců se může těšit, že si letos v průměru polepší o 2000 korun na 52.000 korun hrubého měsíčně. Spolu s Oskarem a dalšími telekomunikačními firmami ovládají špičku firem s nejvyššími platy také banky a energetické firmy. Vyplývá to z průzkumu, který dnešní Mladá fronta Dnes uskutečnila mezi největšími zaměstnavateli v jednotlivých regionech ČR.

4. 1. 05

AMSTERDAM - Nizozemský elektronický koncern Philips Electronics vyvinul počítačovou optickou diskovou mechaniku, která umí přehrávat a vypalovat CD a DVD disky ve třech formátech, včetně nového standardu Blu-ray. Zařízení bude vystaveno tento týden na veletrhu spotřební elektroniky v Las Vegas a na trhu bude k dispozici ve druhé polovině roku, oznámil Philips.

LOS ANGELES - Akcie amerického hudebního portálu Napster se začaly v pondělí samostatně obchodovat na elektronickém trhu Nasdaq. Svůj debut zahájily poklesem, třebaže firma potvrdila dosavadní odhad tržeb pro nynější čtvrtletí.

PRAHA - O koupi státního podílu 51,1 procenta v Českém Telecomu již projevilo zájem devět telekomunikačních společností nebo finančních investorů. Tyto firmy požádaly o informační memorandum, které jim umožní účast v prvním kole výběrového řízení, řekl ČTK místopředseda Fondu národního majetku Pavel Kuta. Memorandum by měly získat tento nebo příští týden.

5. 1. 05

SOFIE - Největší bulharský mobilní operátor Mobiltel požádal o licenci na provozování pevného telekomunikačního spojení. Licenci by firma měla obdržet do konce ledna, vyplývá z úterního prohlášení společnosti, o jejíž koupi má zájem Telekom Austria.

PRAHA - Skotská společnost Incline Global Technology Services vybuduje v pražských Letňanech servisní centrum pro opravy LCD panelů notebooků, LCD televizí a plazmových obrazovek. Investice v řádu milionů korun do nového areálu v Praze vytvoří až 165 nových pracovních míst, sdělila ČTK mluvčí vládní agentury CzechInvest Jana Víšková.

LAS VEGAS - Přední americký výrobce počítačů, tiskáren a serverů Hewlett-Packard bude letos agresivně expandovat na poli spotřební elektroniky pro domácnosti. Na nadcházejícím veletrhu spotřební elektroniky v Las Vegas firma představí úplnou řadu televizorů, promítacích přístrojů a serverů pro domácí média, řekla dnes generální ředitelka Carly Fiorinová.

TOKIO - Japonský výrobce fotoaparátů a kancelářského vybavení Canon Inc. hodlá letos zvýšit zisk i tržby o pět procent. Přispět k tomu má vysoká poptávka po barevných kopírkách a digitálních fotoaparátech a plánované snížení výrobních nákladů minimálně o deset procent. Zisk firmy by se tak vyšplhal již šestý rok za sebou na nový rekord. Řekl to dnes agentuře Reuters prezident společnosti Fudžio Mitarai.

TOKIO - Japonský elektronický a zábavní gigant Sony pravděpodobně uvede svou novou kapesní herní konzolu PlayStation Portable (PSP) na trhy v Evropě a Severní Americe v březnu. Řekl to dnes prezident a generální ředitel herní divize Sony Computer Entertainment Ken Kutaragi.

6. 1. 05

BRUSEL - Belgická telekomunikační společnost Belgacom je jedním ze zájemců o privatizaci Českého Telecomu. Napsal to dnes belgický finanční list De Tijd. Podle mluvčího Belgacomu si ale podnik zatím nevyžádal údaje o privatizaci, tzv. informační memorandum, uvedla agentura Reuters.

7. 1. 05

PRAHA - O koupi státního podílu v Českém Telecomu uvažuje také finanční skupina PPF podnikatele Petra Kellnera. "PPF by měla v této fázi mít před sebou návrh smlouvy o důvěrnosti informací. Když podepíše, zaplatí 30.000 eur a získá informační memorandum s údaji o privatizaci," řekl dnešním Lidovým novinám nejmenovaný zdroj blízký privatizaci. Mluvčí PPF Romana Tomasová však odmítla informace o postupu společnosti komentovat.

LAS VEGAS/SEATTLE - Zakladatel společnosti Microsoft Bill Gates otevřel ve čtvrtek brány Mezinárodního veletrhu spotřební elektroniky v Las Vegas příslibem další expanze své firmy na poli "digitálního životního stylu". Se svými novými partnery hodlá Microsoft zajistit, aby se spotřebitelé mohli plynule pohybovat ve světě digitální hudby, filmů, videoher a televizních pořadů s centrem aktivit v televizní obrazovce.

PRAHA - Druhá největší tuzemská kabelová televize zvýšila rychlost připojení k internetu pod názvem Turbo z dosavadních jednoho či dvou megabitů za vteřinu na dvojnásobné dva, respektive čtyři megabity. Zároveň o polovinu stoupla rychlost odesílaných dat. Cena připojení zůstává u obou nabídek na současných 1290 a 1790 korun, sdělila firma ČTK.