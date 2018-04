Zázračný kabel slibuje dvakrát rychlejší nabíjení vašeho smartphonu

Zhruba 9 000 lidí přispělo na crowdfundingovém portálu Indiegogo na výrobu nového napájecího kabelu pro mobilní telefony. Sonicable slibuje, že se díky němu bude smartphone nabíjet dvakrát rychleji než s klasickou nabíječkou. Kabel to má umožnit díky dvojici režimů, mezi kterými lze přepínat mód jeho fungování.

Na ovladači s elektronikou lze totiž vybrat režim pouze pro nabíjení nebo klasický režim, kdy kabel funguje i jako datový USB kabel. Pokud je kabel přepnutý do režimu nabíjení, nelze jej využít třeba ke kopírování dat, na druhou stranu elektronika se stará o maximální využití napájecího potenciálu a do baterie „cpe“ veškerou dostupnou energii. Kabel bude k dispozici v provedení s klasickým microUSB konektorem nebo konektorem Lightning.

Na druhém konci je USB konektor, díky kterému lze kabel zapojit do počítače nebo třeba do celé řady nabíječek. Zajímavostí je, že konstrukce konektoru je oboustranná, mělo by tedy být zcela jedno, jak zrovna uživatel kabel do USB portu zapojuje.

Aby za kabel mohli autoři chtít v plné ceně 36 dolarů (právě za tolik se má běžně prodávat, na Indiegogo byl k dispozici levněji), tedy v přepočtu za přibližně 850 korun, přidávají odolnou oplétanou konstrukci a slibují, že se kabel nezamotá. Slibují také doživotní záruku na funkčnost.