Kabel skrze dům, sloup uprostřed ulice. Slováci se s telefonní sítí nemazlí

Odstraňování unikátní situace zaznamenala na kameru slovenská nezávislá internetová televize reporter24.

"Tak toto jsem ještě neviděl," hodnotí situaci jeden z techniků slovenské telekomunikační společnosti, který v oboru pracuje už sedmnáct let. Ukazuje přitom na kabel, který vede doslova skrz nově postavenou bytovku. Stavbaři staré vedení totiž jednoduše obestavěli místo toho, aby požádali o jeho přeložení. "A na té druhé straně, to je ještě lepší. Tam to vychází rovnou z balkonu," doplňuje ho druhý technik.

Kabel tak vede skrze celou stavbu. Majitelé postiženého bytu by si z něj mohli snadno udělat například prádelní šňůru.

Tím ovšem paradoxy v Seredi nekončí. Stavbaři se totiž nepárali ani se starým telekomunikačním sloupem, který jim stál v cestě při stavbě silnice. Jednoduše ho zalili asfaltem a nechali stát řidičům přímo v cestě. Podle techniků přitom museli vědět, že sloup půjde pryč. V místě se totiž nedávno natahovalo zcela nové vedení.

Chyba prý vznikla na straně investora stavby, který místo žádosti o přeložení kabelu donutil dělníky obestavět vedení tak, aby ho nepoškodili. Podle některých diskutujících pod zmíněným videem se tím vyhnul vysokým poplatkům za přeložení. To ostatně potvrzuje i starosta obce, který deníku SME.sk potvrdil, že toto řešení schvaluje. Ušetřily se tím nejen náklady, ale i čas při výstavbě bytovek.

V Česku by za takové jednání mohl být investor stavby i trestně stíhán. Podle Martina Žabky z Telefóniky O2, která taktéž provozuje pevné sítě, je totiž uvážení polohy technické infrastruktury a případné nakládání s ní součástí stavebního povolení. "Pokud se nedodrží podmínky ochrany sítí, tak jak je uloženo ve stavebním povolení, může se jednat až o trestný čin," upozornil v odpovědi na dotaz iDNES.cz Žabka.