Kabel pro Nokia 3210 - zapojení konektoru

Telefon Nokia 3210 se stává stále populárnějším a stále více dotazů směřuje na to, zda je možné propojit telefon přes kabel a aktivovat si tak například servisní menu. Nokia 3210 se sice tváří, že nemá systémový konektor, skrze nějž by bylo možno s telefonem pracovat, ale není to pravda. Pokud sundáte cover telefonu, zjistíte, že vedle baterie jsou piny pro systémový konektor - nepříjemné je, že pro připojení se používá speciální konektor Nokia, který není dostupný, protože se nikde na příslušenství nepoužívá a nezbývá tedy nic jiného, než samovýroba, navíc v tomto případě dosti náročná na přesnost.

Nicméně pro základní a jednoduchou práci mohou stačit i přesně zapíchané špendlíky a trocha šikovnosti - praktické řešení necháme na vás a na obsahu vaší dílny.

K čemu všemu vám kabel pro Nokia 3210 bude?

Především Nokia 3210 nemá podporu pro datové přenosy, nelze tedy ani s jeho pomocí přenášet data. Na druhou stranu lze pomocí kabelu aktivovat servisní menu, měnit vyzváněcí tóny, loga a editovat seznam či odesílat SMS zprávy - vše samozřejmě s patřičným software. Dobré je používat LogoManager, pro aktivaci servisního menu by pomohl PC-Local V1.2 a výše.

Jaké je zapojení pinů?

? Rx MBUS GND Tx

Nokia 3210 pracuje na 2,4V - Nokia 51/61xx přitom pracovaly na 3,6V, je třeba na to pamatovat. FBUS kabel je zapojen tak, že na PIN1 je COM, PIN2 - Tx, PIN3 je Rx.

Pokud se někomu podaří odladit funkční kabel a bude se chtít s ostatními čtenáři podělit o jeho zapojení, pošlete nám schéma zapojení emailem na redakce@mobil.cz