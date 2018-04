Kabel Plus, a. s. se mění na UPC Česká republika, a. s

S účinností od 1. září 2000 dochází ke změně názvu největšího provozovatele kabelové televize v České republice - společnosti Kabel Plus, a. s. na UPC Česká republika, a. s.

Většinový podíl (99 %) ve společnosti Kabel Plus, a. s. byl v říjnu 1999 odkoupen nizozemskou společností United Pan-Europe Communications N. V. (UPC) od americké společnosti MediaOne International za 5 mld. Kč. Další dvě společnosti, které UPC v České republice vlastní, Kabel Net a nově získaný Dattelkabel, a. s., zůstávají zatím právně samostatnými společnostmi. UPC Česká republika, a. s. však s nimi má společný management, pracovní tým a zákaznické služby.

Již na podzim tohoto roku chce UPC Česká republika, a. s. představit nové služby a nové produkty, které nabídne svým zákazníkům.

Dne 7. září slavnostně otevře nové národní zákaznické centrum, které sídlí v ulici U nákladového nádraží 6, Praha 3. Centrum bude sloužit zákazníkům z celé republiky a může vyřídit až 8 000 telefonických hovorů denně. Za všechny hovory budou účtovány pouze místní poplatky. Pro Prahu vzniklo v novém centru na 135 nových pracovních míst.

UPC Česká republika dále nabídne koncem září a počátkem října předplatitelům kabelové televize 4 nové televizní kanály - MTV, CNN, Animal Planet a Romantica TV. V nejbližších týdnech rovněž zahájí novou službu satelitního vysílání televizních programů a následovat bude nové česko-slovenské sportovní vysílání. To bude dostupné jak pro předplatitele kabelové televize ve vybraných sítích (především pražské, brněnské a severomoravské), tak i pro uživatele satelitního vysílání. Oběma službám budou věnovány zvláštní tiskové konference.

Dceřiná společnost UPC Priority Wireless je jedním z partnerů v konsorciu Český Broadband, který se v současné době účastní tendru na radiové pevné sítě v pásmu 26 GHz.

Richard Z. Singer, generální ředitel UPC Česká republika, a. s., při této příležitosti řekl: "Naše nabídka nových služeb tímto nekončí. Pro český trh chystáme i do budoucna další novinky z oblasti širokopásmové i bezdrátové komunikace. UPC vlastní nejrozsáhlejší kabelovou síť, která je velice perspektivní pro přenos dat a my hodláme pokračovat v investicích do modernizace této sítě. Příští rok se rozběhne vysokorychlostní internet. Mimo to se hodláme na českém trhu účastnit i aktivitami v oblasti bezdrátové komunikace, prvním příkladem je náš podíl v Českém Broadbandu. Mým cílem je, aby se UPC i v České republice, podobně jako je tomu v západní Evropě, stalo synonymem komunikační společnosti, která poskytuje nejen služby spočívající v přenosu obrazu, ale i přenos dat a hlasu," dodal Singer.

Se změnou jména firmy je spojena i nová identita, kterou firma od září začne propagovat prostřednictvím reklamní kampaně. Ta vzápětí podpoří i nové produkty UPC na českém trhu. Od 1. září budou uživatelé internetu moci navštívit na adrese www.upc.cz nové domovské stránky společnosti UPC České republika, a. s.