Kabaret Oskar bude jako Dallas

Oskar zjevně vsadil na to, že bude své zákazníky bavit. Ve chvíli, kdy zatím jeho pokrytí a kapacita sítě pokulhávají (pochopitelně) za konkurenty, rozhodli se pravděpodobně v marketingovém oddělení nasadit do boje o trh humor. Tah to nemusí být špatný, protože s EuroTelem ani s Paegasem si jeho klienti příliš zábavy neužijí. Na Mobil serveru jsme vám již pár ukázek z kabaretu Oskar ukázali, ovšem jeho repertoár je zjevně nevyčerpatelný a tak dnes můžeme přinést další jedinečná čísla této společnosti.

První z nich je kouzelná faktura, obsahující návod na úsporu při nákupu. Není to sice úspora závratná, ale zákazníka může potěšit. Operátorovi více takových faktur může vyrobit zmatek v účetnictví. V čem ono kouzlo spočívá?

Příslušný pracovník, případně účetní software neznají pravidla zaokrouhlování. Pro jistotu si zopakujme, že do čísla 4 se zaokrouhluje směrem dolů, od čísla 5 směrem opačným. Pokud tedy máme číslo 4,5 můžeme jej zaokrouhlit na 5. S takovým pravidlem však tvůrci přiložené faktury zjevně ještě nejsou seznámeni a zaokrouhlují proto částku 1199,99 Kč směrem dolů, na 1199,90 Kč. Díky tomu zákazník ušetří 9 haléřů, které znalý matematických pravidel, zaokrouhlí na haléřů 10. Právě taková je jeho úspora.

Protože nejen fakturou je zákazník operátora (a Oskara v poslední době obzvlášť) živ, ukážeme vám ještě další kouzlo. Tentokrát jde o karetní kouzlo, prováděné samozřejmě s Oskartou.

Podobný šotek, jaký řádí ve fakturačních programech se zřejmě dostal objednávek na výrobu dobíjecích kupónů k Oskartám. Na prvním obrázku vidíte, jak vypadá takový kupón, když jej koupíte.

Následující obrázek vám ovšem ukáže pravou tvář dobíjecího kupónu. Stačí jen, abyste se jej po použití pokusili zničit. Podle slov našeho čtenáře "karta je velmi odolná, ale již méně samolepka, která se odloupla a skrývala zase jedno překvapení".

Text o kartě za 800 korun byl původně buď reklamou, která nebyla uznána za vhodnou, nebo jde opravdu o chybu. Kolik lidí musel v takovém případě Oskar nasadit na lepení samolepek?

Že by kupóny na 800 korun měly nápis "s kartou za 400 korun máte v kapse o stovku méně"?