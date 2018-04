K Sony Ericssonu dostanete DVD zdarma

Eurotel bude od července nabízet Sony Ericsson T310 s digitálním fotoaparátem MCA 25 a kupónem na film na DVD. DVD získáte po potvrzení a odeslání kupónu. Vybrat si budete moci z těchto titulů: Man in Black II, Spiderman, The Patriot, Stuart Little 2, American Pie 2. Nabídka platí od 1. 7. do 31. 8. V předplacené sadě Go bude stát T310 7495 korun, dotovaný ho bude Eurotel nabízet za 2995 korun.