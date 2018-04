K-Rally - destruktivní závody od tvůrců SkyForce

Legendární střílečku SkyForce asi netřeba žádnému milovníku akčních her na kapesních počítačích představovat. O úspěchu této hry svědčí kromě vydání nesčetně konverzí na různé platformy i její nedávné pokračování. Polský tým iDreams, který za oběma díly stojí, nedávno uvedl na trh podobnou hru, tentokráte však z prostředí závodních automobilů.

K-Rally vám SkyForce bude připomínat každým coulem. Použita byla podobná grafika - ta je mixem mezi 2D a 3D rozměrem, kdy shlížíte na celou herní plochu shora. Podobný koncept se již osvědčil a tak nebylo třeba jej jakkoliv měnit. Inspiraci tvůrci hry brali zřejmě také ze starší PC pecky Death Rally, která je konceptem popisované hře velmi podobná.

Po nainstalování hry do PocketPC kapesního počítače či Symbian zařízení (verze pro další platformy budou později), je nutné si vytvořit profil svého hráče. Všechny v budoucnu dosažené výsledky u něj zůstanou uloženy, pokud si však vytvoříte hráče nového, začnete hezky odznovu.

Následuje volba jedné ze tří obtížnosti, nastavení, zda chcete hrát se zbraněmi či bez a výběr avataru. Poté budete muset povinně absolvovat tutorial, který vás seznámí s ovládáním hry a různými bonusy, které můžete sbírat na trati.

Po absolvování můžete začít závodit naostro, avšak pouze v quick módu. V něm jde o získání co největšího počtu bodů, abyste mohli zpřístupnit šampionát nebo kariérní mód, případně upgradovat vůz.

Nyní ale již k samotnému závodu. Zpočátku si z vozů není možné vybírat, musíte si vystačit s tím, co je k dispozici. Navolit si lze počet soupeřů a můžete začít se závoděním. Hned od počátku lze využívat zbraně, pokud jste tuto možnost zatrhli, a vězte, že bez četného kladení min či využívání raketometu se daleko nedostaneme. Najetí na minu nebo zásah raketometem vaši protivníci okomentují různými nadávkami. Pokud však arzenálu nebudete hojně využívat, vaši soupeři vám rádi ukáží, jak na to.

Když budete pozorní, můžete na okruhu narazit například na ikonku T, která vám po sebrání dočasně zvýší rychlost, případně na klíč, který se postará o opravu vašeho vozu, jehož stav můžete zjistit pomocí indikátoru vlevo nahoře. Auto totiž není nezničitelné, po pár dobře mířených zásazích či nájezdech na minu hra končí.

Tratí je ve hře 23, pokud by se vám zdály přesto okoukané, můžete využít generátoru dalších lokací. Na výběr je celkem z 10 automobilů a 14 různých charakterů. Hra jde dokonce tak daleko, že nové tratě, ale i vozy můžete stahovat z internetu, případně na síti zveřejnit své výsledky.

Za vydělané peníze lze nejen zpřístupnit další módy, ve kterých se samozřejmě soupeří o trochu jiné peníze, než v základním závodě, ale můžete rovněž upgradovat svůj zbrojní arsenál nebo vylepšovat vůz, případně rovnou zakoupit další - s lepšími vlastnostmi.

Co se grafického zpracování týče, bude se nad ním SkyForce neznalý hráč jen rozplývat. 2D/3D grafika vypadá opravdu dobře, ve hře nechybí mnoho efektů a rovněž zvukový doprovod patří k tomu nejlepšímu, co lze ve hrách pro kapesní zařízení najít. Hudba je v případě K-Rally vyvedena dokonce ve stereu.

Snad jediným nedostatkem je absence lepšího rozlišení pro VGA displeje, jak už je u her od iDreams zvykem. Uvítali bychom rovněž možnost získání demoverze, která zatím chybí.

Přesto je však hra velmi povedeným počinem, u kterého většina hráčů vydrží až do konce, stejně jako u SkyForce. Plná verze hry přijde na 15 USD a zakoupit ji můžete například zde, případně shlédnout hned několik videí ze hry či povedený trailer.