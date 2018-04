K jízdě v MHD stačí Pražanům esemeska. Jak nová služba funguje?

Z mobilního telefonu zašlete SMS ve tvaru DPT na telefonní číslo 902 06 26 Do dvou minut obdržíte SMS jízdenku, jejíž tvar vypadá následovně:

DP hl. m. Prahy, a.s.

Jízdenka přestupní 26,- Kč

Platnost: od 22. 11. 07 13:20 do 22. 11. 07 14:50

pouze v pásmu P

YrQPtMKs7/12345 Tato jízdenka je platná v časech uvedených ve zprávě a je přestupní. V tuto chvíli můžete nastoupit do vozu MHD Pokud si jízdenku omylem smažete, zašlete SMS zprávu ve tvaru DPTA na číslo 900 06 06. Dorazí vám duplikát ve tvaru:

DP hl. m. Prahy, a.s.

Jízdenka přestupní 26,- Kč duplikát

Platnost: od 22. 11. 07 13:20 do 22. 11. 07 14:50

pouze v pásmu P

YrQPtMKs7/12345