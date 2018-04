K dokonalosti dotažená manažerka. Recenze Nokie E72

Nokia E72 je dobrou zprávou prakticky pro všechny zájemce o pracovní chytrý mobil. Stávající uživatelé modelu E71 si rozhodně nemusí rvát vlasy, že si před časem koupili již zastaralý model. E72 totiž přináší jen drobná vylepšení a důvodů k upgradu je tu pramálo. Naopak, kdo shání nový qwerty smartphone, klidně může po E72 sáhnout. Model E71 navíc výrazně zlevnil, takže se stává dostupnější.

Manažerské nokie s qwerty klávesnicí (vlastně qwertz klávesnicí, abychom byli přesnější) pod displejem se tak stávají stále atraktivnější i pro nemanažery. Jsou to velmi dobře vybavené chytré telefony za rozumnou cenu. Budou imponovat všem, kteří hodně píší zprávy a hlavně e-maily. Sympatický model E63 koupíte už za pět a půl tisíce, výborná E71 stojí jen lehce přes osm tisíc korun a současná královna E72 vyjde na méně než 11 tisíc.

Katalog mobilů:

Katalog mobilů: Manažerské nokie v katalogu mobilů - E72, starší E71, levný model E63, vysouvací E75, klasická E52 a elegantní vysouvací E66.

Kapitoly recenze:

Stručná charakteristika:

Výkonný manažerský telefon s operačním systémem Symbian a qwerty klávesnicí.

Hlavní rozdíly mezi E71 a E72 jsou v mírném vylepšení designu, telefon dostal výkonnější hardware, přibyl klasický 3,5 mm jack, pohybový senzor, novinkou je také optický ovládací prvek a pětimegapixelový fotoaparát.

Vzhled a konstrukce – mírné úspory

Navenek se Nokia E72 od starší stájové sestry sice odlišuje, rozhodně to není žádná dramatická změna designu. Konstruktéři mírně ubrali na kovu a naopak přidali plastové plochy. Spíš než o zásadní konstrukční změnu, jde o detaily, i když to tak na první pohled nemusí vypadat.

Jedinou výraznější změnou v konstrukci je uchycení kovového krytu baterie. Namísto dvou pojistek po stranách ho drží jediná uprostřed zadní části telefonu. Kryt tak má drobounkou vůli do stran a na bocích má mírnou tendenci se odchlípnout. Většinu uživatelů asi kryt trápit nebude, ale jestli bude mít E72 nějakou mechanickou slabinu, najdeme ji právě tady. Těžko soudit, jak bude kryt dobře sedět třeba po půl roce používání.

Troufáme si tvrdit, že z estetického hlediska působí E72 umírněněji a vyváženěji než starší model. Může za to i drobná změna v oblasti ovládacích kláves. Navigační a kontextová tlačítka totiž tentokrát dostala víc prostoru a samotná qwertz klávesnice se posunula o něco níž. Už pod ní není nezvykle velká volná plocha, která u E71 působila trochu nepatřičně. Vypínací tlačítko na vrchu telefonu a také tlačítka na pravém boku dostala umírněné stříbrné provedení, což opět vzhledu prospělo. Na vrchní stranu se přestěhoval sluchátkový konektor. Navíc jde o plnohodnotný 3,5 mm jack a nikoli 2,5, jako měl starší typ.

Rozměry se od sebe oba modely liší jen minimálně. E72 měří 114 x 58 x 10 mm, což znamená, že nový model pouze povyrostl o milimetr do šířky. I to možná přispívá k celkově vyváženějším proporcím. Hmotnost stoupla o jediný gram na konečných 128.

Displej a ovládání – optický touchpad

Soubor navigačních kláves dostal u E72 víc prostoru a to se projevuje na lepší ovladatelnosti. Poměrně úzký soubor předchozího modelu trochu nahrával nepřesnostem. Někdo by možná mohl volat po lepším hmatovém odlišení jednotlivých tlačítek u E72, my jsme však spokojeni. Princip ovládání se pochopitelně od předchozího modelu vůbec nezměnil. Jedinou novinkou tak je potvrzovací střed navigační klávesy, který zároveň funguje jako optický touchpad.

Po menu nebo internetových stránkách se není nutné pohybovat mačkáním směrové klávesy. Jde to pouhým posunem prstu po jejím středu. Tento způsob navigace může být v některých případech jemnější a přesnější. Jindy ale může trochu rušit. Nokia proto nezapomněla na možnost optický touchpad vypnout. Nastavit se také dá jeho citlivost, takže tu správnou míru jeho vlivu na ovládání telefonu si vybere každý podle sebe. Řešení od Nokie nám v tomto případě přijde daleko lepší než jen použití samotného touchpadu třeba u některých telefonů Samsung (SGH-i900 Omnia, SGH-i780).

Operačním systémem v E72 je Symbian 9.3 S60 3rd Edition (verze 3.2). Oproti verzi 9.2 s S60 3.2 v E71 je tu naprosté minimum rozdílů. Výrobce se snažil kupříkladu doladit animace při práci s menu, opět ale děkujeme za možnost jejich úplného vypnutí. Bez nich je E72 podstatně rychlejší. Když už jsme u té rychlosti, musíme konstatovat, že E72 je jedním z vůbec nejrychlejších symbianových telefonů, které jsme kdy drželi v ruce. Pomáhá tomu relativně silný 600 MHz procesor ARM11. Paměť RAM má stále hodnotu 128 MB. Telefon se nijak výrazně nezpomaluje ani při náročnějších úkolech.

Oproti mnohým současným chytrým telefonům se Nokia E72 příliš nenadře se zobrazováním informací na displeji. Jeho rozlišení 320 x 240 pixelů pokládáme za jakési nutné minimum. Je ale pravda, že vzhledem k úhlopříčce 2,36 palce je rozlišení bohatě dostačující.

Baterie – hodně záleží na zátěži

Nokia E71 nás při testu nenadchla výdrží na jedno nabití baterie. Ta přitom bývá u "éčkových" nokií přinejmenším uspokojivá. U modelu E72 zůstala baterie s kapacitou 1 500 mAh a přítomnost silnějšího procesoru tak může budit obavy.

Skutečnost ale není tak dramatická. U E72 hodně záleží na konkrétním vytížení, není problém telefon vybít během jediného dne. Při silném pracovním nasazení vydrží dny dva, trochu klidnější pracovní dny mohou znamenat prodloužení výdrže na tři až čtyři dny na jedno nabití.

Telefonování a zprávy – tlačítka jak pro koho

Z hlediska funkcí pro telefonování a práci se SMS zprávami lze Nokii E72 vyčítat opravdu máloco. Kompletní výbava funkcí a snadné ovládání jsou hlavní předností tohoto mobilního telefonu. Integrovaná qwertz klávesnice předurčuje E72 k časté práci se zprávami a e-maily. Oproti předchozímu modelu E71 doznala klávesnice drobných změn. Prakticky je stejná jako u levného modelu E63. Bohužel se zde objevuje zúžená klávesa mezerník, která se o něco hůře ovládá. Na druhou stranu se tak snáze zadávají některé znaky.

Samotná tlačítka klávesnice také nejsou vhodná pro každého uživatele. Nokia E72 zde ztrácí kvůli svým velmi kompaktním rozměrům. Tlačítka jsou příliš malá pro silné prsty a nenabízejí takový komfort při psaní jako například Blackberry Bold. Některým uživatelům navíc může vadit české qwertz rozložení klávesnice, které Nokia používá namísto obvyklého qwerty.

Nejnovější pracovní nokii nechybí kamerka pro videohovory. Běžné telefonování je zcela bezproblémové, zvuk v reproduktoru je vcelku kvalitní a na rozdíl od levného modelu E63 ho není nutné zesilovat navigační klávesou. Na boku telefonu totiž najdeme tlačítka pro ovládání hlasitosti. Jdou snadno nahmatat i při hovoru, takže jejich obsluha nepředstavuje žádnou komplikaci.

Podobně jako předchozí modely řady E i Nokia E72 nabízí možnost přepínání mezi dvěma úvodními obrazovkami. Ty mohou být zcela individuálně přizpůsobeny. Typicky může jedna sloužit pro pracovní a druhá pro soukromé účely. Výhodou je, že na každé z obrazovek lze nastavit přístup k odlišným e-mailovým schránkám. Na pracovní obrazovce tak lze mít kupříkladu firemní Exchange server, na soukromé třeba účet vašeho freemailu.

Organizace a data – minimum kompromisů

Jen málo chyb a nedostatků najdeme i v datové oblasti. Nokie pracovní řady E totiž naštěstí nedělají některé kompromisy, které najdeme u modelů multimediální řady N. Jde především o kompromisy z hlediska softwarové výbavy.

Ta je u E72 na velmi dobré úrovni. Nechybí tu sada Quickoffice která disponuje i možností vytvářet a editovat dokumenty. Tato sada přitom u některých nových symbianových nokií zcela chybí nebo umožňuje pouze prohlížení. Podobně na tom je prohlížeč dokumentů PDF, za který si musí uživatelé některých symbianových telefonů připlatit. I ten je u E72 standardní součástí výbavy. U Quickoffice dostane uživatel zdarma i updaty na novější verzi softwaru, pravděpodobně to ale nebude platit při přechodu na novou generaci (tedy třeba z verze 6 na verzi 7). U Adobe readeru je to totiž přesně tak. Telefon disponuje verzí 1.5, update na novou verzi 2.5 stojí 275 korun.

Mezi dalšími programy najdeme třeba skener vizitek, slovník, kalkulačku nebo převodník. Zajímavostí je program Psiloc Wireless Presenter, který umožní ovládat prezentace na počítači pomocí mobilního telefonu. Druhým programem z dílen Psilocu je World Traveler, který usnadní život těm, kdo často cestují. Program stahuje data o počasí, ukazuje čas v nastavených městech, stahuje aktuální kurzy měn, nabídne jednoduchý globus a umožní naplánovat cestu.

Co se hardwarové výbavy týče, modelu E72 nechybí nic důležitého. Přítomnost wi-fi, Bluetooth nebo HSDPA jsou samozřejmostí, stejně jako vestavěný GPS modul. Ten pochopitelně používá Nokia Mapy, licenci si bohužel musí majitel telefonu dokoupit, standardně je k dispozici pouze desetidenní zkušební licence (s aktivací na každý den zvlášť).

K počítači se E72 připojuje kromě Bluetooth pochopitelně i USB kabelem. Telefon má standardní microUSB konektor a umí se přes něj i nabíjet. V balení i přesto najdeme klasickou nabíječku s úzkým Nokia konektorem. Nabíjecí konektor je na spodní straně telefonu. Přes USB se telefon dobíjí pomaleji a v případě, že se používá jako modem, nenabíjí se vůbec. Nabíječka se tak může hodit pro současné dobíjení i datování.

O rozšíření počtu aplikací se může postarat Ovi Store, kterému je věnována ikona přímo v hlavním menu telefonu. Obchod svým provedením i nabídkou ale stále zaostává za konkurencí. Jako aplikaci ho musíte při prvním spuštění nainstalovat, jinak si můžete jen prohlížet internetové stránky obchodu přizpůsobené displeji telefonu.

Mimochodem, když jsme u prohlížeče, ten v Nokii E72 nám občas podivně zlobil. Stránku například občas nahrál až na druhý pokus, na ten první to často vypadalo, že prohlížeč jednoduše neumí stránku zobrazit. Programátoři u Nokie by se na vylepšení prohlížeče mohli trochu zaměřit. Na jádru Webkit dnes existují i lepší browsery.

Zábava – překvapivý komplet

Kdo by čekal, že pracovní Nokia E72 bude hodně nudný telefon, bude příjemně překvapen. Ani zábavní část výbavy není nijak zanedbána. Telefon má kvalitní pětimegapixelový fotoaparát, je tu hudební a video přehrávač, E72 má dokonce i klasický 3,5 mm jack konektor.

Firmám se možná nebude příliš líbit přítomnost vestavěného FM rádia. Telefon dokonce nabídne i dvě hry - Solitaire a variaci na tetris s názvem Block Cascade Fusion.

Vestavěný fotoaparát má kromě pěti megapixelů i automatické zaostřování a přisvětlovací diodu. Snímky z něj jsou na velmi dobré kvalitativní úrovni a v dané třídě patří k nadprůměru. K dokonalosti tak chybí jen xenonový blesk. Ale již vestavěná dioda dokáže dobře osvětlit i zcela tmavou místnost.

Shrnutí - co ještě vylepšovat?

Je jen málo mobilních telefonů, u kterých najdeme tak málo důvodů ke kritice. Jistě, ani Nokia E72 není zcela dokonalá, ale přinejmenším se nabízí otázka, jak ještě vůbec může výrobce mobilní telefon dané třídy vylepšit. Komunikátory s qwerty klávesnicí jsou poměrně zvláštní a osobitá třída a Nokia E72 stojí na jejím vrcholu.

Samotná klávesnice je sice relativně stísněná a nemusí zdaleka vyhovovat každému uživateli. A přát bychom si mohli i daleko lepší displej. Obojí nabídnou například některé přístroje BlackBerry. Oproti nim má E72 i o něco horší výdrž baterie.

Jenže jako kompaktní každodenní společník nakonec funguje E72 lépe. A ze všech přístrojů s qwerty klávesnicí pod displejem je nejvybavenější. A její cena přitom není přehnaně vysoká. Za novou Nokii zaplatíte 9 990 korun.