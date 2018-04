K čemu může být GPRS?

Pro přenos dat (a nejčastěji připojení k internetu nebo wapu) v sítích GSM v současnosti existují tři standardy. CSD (Circuit Switched Data) zvládají téměř všechny mobilní telefony a všechny mobilní sítě. CSD se také někdy nazývá klasické datové přenosy a zvládá maximální rychlost 9,6 kb/s (sítě Oskar a Paegas) nebo 14,4 kb/s (Eurotel). Reakcí na malou rychlost přenosů CSD je technologie HSCSD (High Speed Circuit Switched Data). Tu u nás nabízí pouze Eurotel. Podporuje maximální přenosovou rychlost 43,2 kb/s, což je srovnatelné s připojením k internetu přes modemy.

Nejnovější technologií přenosu dat je GPRS (General Packet Radio Service). Ta sice nabízí stále menší reálnou rychlost připojení než HSCSD (20 – 40 kb/s), kterou navíc negarantuje (u HSCSD si můžete být jisti maximální přenosovou rychlostí po celou dobu spojení), ale zato počítá se zrychlením v budoucnu.

Pro zákazníka má GPRS jednu primární výhodu – platí jenom za objem přenesených dat, narozdíl od použití CSD nebo HSCSD přenosů, kdy platí za celou dobu připojení k internetu. Díky tomu tak může trávit na internetových nebo wapových stránkách více času a využít třeba i další služby. Ještě větší výhody má GPRS pro operátory – šetří jim totiž síťové prostředky (GPRS přenos spotřebuje méně síťového času) a tím jsou pro ně tyto přenosy méně nákladnější.

Když operátor zpřístupní přenosy přes GPRS mezi své zákazníky, podpoří tím také prohlížení wapových a internetových stránek (dosud byla největší brzdou nutnost platit za čas připojení). Proto nabídne GPRS pro předplacené karty RadioMobil i Český Mobil; Eurotel již GPRS pro karty Go zpřístupnil v říjnu. U karet Paegas Twist to bude zřejmě v prvním čtvrtletí příštího roku, Český Mobil s k nabídce GPRS pro Oskarty zatím nehodlá vyjadřovat. Současně poklesne i cena za GPRS. Tím se budou operátoři snažit přesvědčit zákazníky o výhodnosti GPRS. Pro operátory to bude znamenat nižší náklady a vyšší příjem z datových přenosů.

Připojení k internetu přes GPRS je v tuto chvíli už dostatečně rychlé. Ještě v roce 2002 ale můžeme očekávat další zrychlení, což ovšem záleží také na schopnostech nových mobilů. Připojení přes mobil k internetu ale nebude využíváno více než je nutné. Pokud si totiž budete moc vybrat mezi spojením přes GPRS nebo pevnou telefonní linkou, rozhodnete se pro klasický telefon. Za hodinu totiž večer zaplatíte necelých 16 korun – s mobilem zaplatíte mnohem více, i když platíte jenom za přenesená data.

Větší rozšíření GPRS přinese především více wapových služeb. Nové wapové stránky budou zaměřeny především na zábavu – za tu je totiž cílová skupina uživatelů (majitelé předplacených karet) ochotna platit.