„K čemu je Galileo dobré a proč ho mají platit občané?“ ptá se list

13:30 , aktualizováno 13:30

Evropská komise zaslala výzvu členským státům, aby navýšily peníze, určené na budování evropského navigačního systému Galileo více než o 50 procent. Zareagovala na to evropská verze amerického listu The Wall Street Journal. "Galileo stojí víc a víc, ale pořád nevíme, proč by vůbec mělo existovat," napsal list.