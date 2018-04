K čemu jaké připojení. Vyberte si správné připojení k internetu

V Česku se v již poměrně raných dobách velice rychle rozvinula nabídka neomezených mobilních paušálů s připojením k internetu. Mobilní operátoři tehdy vycítili mezeru na trhu, kterou způsobovala tehdejší velmi nedostatečná a laxní nabídka Českého Telecomu.

Paušály s pouhým GPRS připojením byly v dané době výhodnější než platit pevnému operátorovi za čas strávený u připojení vytáčeného. Ani příchod ISDN situaci nijak výrazně nezlepšil, na ADSL se čekalo dlouho, a tak mnohé domácnosti už u mobilního internetu zůstaly dodnes.

Jenže celková nabídka internetu se v Česku už podstatně vylepšila, a tak je mnohdy zbytečně drahé používat třeba CDMA od O2 nebo Internet 4G jako domácí připojení. Zrovna tak asi nebudete na vašich služebních cestách spoléhat na veřejné wi-fi hotspoty, jejichž dostupnost je dosti sporadická. Pro jakou příležitost se tedy hodí jaké připojení?

Internet na doma

Pro připojení k internetu u vás doma nebo třeba v kanceláři dnes již nemá smysl používat různé mobilní varianty. To byste museli být opravdu smolaři a bydlet v oblasti, kam nesahá ani ADSL, ani kabelový internet nebo třeba kde nefunguje nějaký místní spolehlivý wi-fi provider. Standardní rychlostí domácího internetu se relativně nedávno stalo 8 Mb/s a připojit se můžete i více než dvojnásobnou rychlostí.

Pokud nejste v dosahu kabelu nebo ADSL, stále ještě máte několik možností, než sáhnete po mobilním připojení, které stejně ve vaší oblasti asi nebude mít nejlepší signál. Porozhlédněte se po nějakém místním poskytovateli wi-fi. Ale pozor, tady je dobré sehnat si reference – u některých takových poskytovatelů internet spíše častěji nefunguje, než aby se dal nějak rozumně využívat.

Další možností, jak se připojit v odlehlých oblastech, je satelitní připojení. Je sice trochu dražší než běžně dostupné varianty, ale stále nabídne vyšší rychlost i stabilitu spojení než různé mobilní varianty. Možností jsou i různé mikrovlnné nebo optické spoje, jejich spolehlivost je ale silně proměnná s počasím a pořizovací náklady většinou nebývají příznivé.

Pokud chcete doma používat internet i jinde než u pracovního stolu, pak si společně s některou z výše zmiňovaných variant připojení pořiďte modem, který je zároveň schopen fungovat jako wi-fi router. Pomocí něj snadno pokryjete byt, dům nebo alespoň jeho část. Příjmem wi-fi je dnes vybaven snad každý prodávaný notebook. V případě, že je váš dům či byt příliš rozlehlý na pokrytí wi-fi signálem, můžete si při rozvádění internetu po domě pomoci využitím zásuvkových adaptérů, kterými si internet rozvedete hezky po domovních zásuvkách.

Více o rozvodu internetu v elektrických zásuvkách najdete zde.

Technologie Rychlost připojení Připojovací zařízení Cena ADSL 8 až 16 Mb/s ADSL modem/wi-fi router 399-713 Kč CDMA až 3,1 Mb/s USB modem (možno kombinovat s wi-fi routerem) 475-831,81 Kč Kabelový internet 10 až 20 Mb/s kabelový modem (možno kombinovat s wi-fi routerem) 490-800 Kč Satelitní připojení 0,256 až 2,048 Mb/s satelitní modem (možno kombinovat s wi-fi routerem) 19,95-79,95 EUR (522-2 092 Kč) Wi-fi poskytovatel 0,064 až 100 Mb/s wi-fi router 0 - ? Kč* * v případě wi-fi poskytovatelů jde často o relativně malé firmy a ceny záleží na konkrétních podmínkách

Internet do notebooku na cestách

Pokud často cestujete, a navíc do různých destinací, je asi velkým bláznovstvím se z hlediska připojení k internetu spoléhat třeba na volně přístupné wi-fi hotspoty. A upřímně řečeno, někteří operátoři nabízí i možnost zaplatit si přístup k jejich hotspotům, ale ani to není příliš výhodné. Proto je dobré sáhnout raději rovnou po nějaké variantě mobilního internetu. Do notebooku vám z tohoto hlediska můžeme doporučit některou z možností CDMA od O2, Internet 4G od T-Mobilu nebo U:fonův fofr internet. Vodafone bohužel zatím zajímavou rychlou alternativu nenabízí, i když Vodafone EDGE pokrytí mnohdy vítězí tam, kam technologie konkurence nedosáhne.

Prozatím nemá příliš mnoho smyslu v našich končinách uvažovat o připojení přes klasickou 3G síť, a to buď pomocí vestavěného modemu přímo v notebooku, nebo využitím telefonu jako modemu pro něj. Jediný operátor, který zatím vůbec nějaké pokrytí UMTS nabízí, je totiž O2 a i v jeho případě jej využijete jen málokde. Ale i z hlediska 3G se začíná blýskat na lepší časy – ty ovšem nastanou až v roce 2010, kdy by O2 i T-Mobile měli dosáhnout zhruba 70% pokrytí populace ČR a zahanbit se snad nenechá ani Vodafone, který momentálně buduje 3G síť vlastně jen pro splnění požadavků licence. V té době bude možná opravdu vhodné vyměnit různé datové karty a modemy relativně nestandardních služeb přímo za 3G telefony nebo si rovnou pořídit SIM kartu s příslušným tarifem a notebook s integrovaným UMTS modemem.

Proto pokud v současnosti uvažujete o pořízení některé z CDMA variant, operátorovi se teď ještě s klidem můžete upsat na dva roky, ale o rok později by to již nemuselo být tak moudré řešení. UMTS totiž nabídne za stejnou cenu o něco vyšší rychlost spojení a také jistotu, že přinejhorším budete fungovat přes EDGE, které již tou dobou budou mít naši operátoři snad prakticky všude.

Technologie Rychlost připojení Připojovací zařízení Cena 3G/HSDPA až 3,6 Mb/s USB modem, PC Card, integrovaný modem, mobilní telefon 654-1 070 Kč CDMA až 3,1 Mb/s USB modem 475-831,81 Kč Internet 4G až 1 Mb/s USB modem, PC Card 490-800 Kč EDGE až 0,236 Mb/s USB modem, PC Card, integrovaný modem, mobilní telefon 379,90-1 188,81 Kč * uvažovány jsou teoretické rychlosti, reálné rychlosti jsou vždy nižší

Internet do mobilu

Stejně jako se Český Telecom poměrně dlouho zdráhal nabídnout zákazníkům ADSL, tak i naši mobilní operátoři moc nespěchali s nabídkou internetového připojení vhodného pouze pro prohlížení internetu v mobilu. Nakonec se ale odhodlali a alespoň O2 a T-Mobile nabízí balíčky internetu do mobilu. Jako poslední se v listopadu přidal i Vodafone se svým Internetem v mobilu. A aby aspoň trochu dohnal ztrátu, nabídl ho na půl roku zdarma jako vánoční dárek.

U T-Mobilu jsou to Surf & Mail a Surf & Mail+, které se od sebe odlišují množstvím dat, která můžete měsíčně přenést. O2 nabízí balíček Internet v mobilu. Oba tyto balíčky jsou prakticky dostačující pro občasné prohlížení internetových stránek v telefonu, nouzové spuštění ICQ nebo občasné stažení nějakého e-mailu. Totéž platí i o Internetu v mobilu od Vodafonu, který navíc neblokuje žádné aplikace a přidává k tomu kompresi a přizpůsobení webových stránek displeji mobilu.

Plnohodnotné neomezené datové paušály nemají pro většinu uživatelů mobilního internetu příliš smysl – jsou dost drahé a přímo v mobilu vám toho moc navíc nenabídnou. Hodí se tedy spíše pro ty uživatele, kteří opravdu i přímo s mobilem přenáší velké množství dat nebo potřebují přeci jenom čas od času použít telefon jako modem k notebooku.

Za úvahu ale možná stojí využití dvou zvýhodněných variant neomezených připojení – nabízí je T-Mobile nebo Vodafone. U Vodafonu získáte zlevněný paušál pouze k Apple iPhone 3G, T-Mobile vám jej nabídne k jakémukoli chytrému telefonu z jeho portfolia. Tyto varianty připojení jsou primárně určeny k tomu, abyste opravdu mohli intenzivně využívat internet přímo v mobilním telefonu, ale nijak se nemusíte omezovat ani v případě, že chcete telefon použít jako modem k notebooku. Musíte ale počítat s nižšími přenosovými rychlostmi, tedy do doby, než se konečně rozjede pokrytí 3G.