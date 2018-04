K čemu Český Mobil donutí své konkurenty?

Tahle otázka se mnoha lidem nyní honí hlavou - k čemu to příchod Českého Mobilu donutí EuroTel a RadioMobil? Budou měnit ceny, přidají nové služby, nebo se budou tvářit, že se jich konkurenční boj netýká?

Zatím jsou oba operátoři, co se nového konkurenta týká, navenek docela přezíraví. Mají důvod - pokrytí nic moc, služby se spouštějí, propagace žádná. Jenže Český Mobil z dětských střevíčků jednou vyroste a pokud nebudou chtít akcionáři společnosti chtít postavit síť pro pár uživatelů, budou se muset zatraceně začít ohánět a kousat kolem sebe.

Dá se čekat, že trvalé upozorňování na nedostatečné pokrytí bude dlouhou dobu obranným argumentem tiskových oddělení EuroTelu i RadioMobilu, stejně koncipovaný bude i marketing. Již nyní EuroTel tlačí reklamu, podle níž má nejlepší pokrytí v republice (zatímco faktický stav je takový, že RadioMobil má zhruba stejně dobré).

Přesto přijde chvíle, kdy bude muset i marketingové oddělení popustit uzdu cenám a přijít s něčím hmatatelnějším, než jsou nářky nad cizím nepokrytím. Šéf EuroTelu se během tendru na třetího operátora dal slyšet, že prostor pro snižování cen příliš nevidí, RadioMobil konstatoval, že když budou další frekvence, dá se o tom přemýšlet. Další frekvence dostal - v pásmu 1800 MHz.

Několik úhybných manévrů RadioMobil udělal. Vloni nabídl možnost zvolit si telefonní číslo za fixní (a velmi zajímavou) minutovou cenu a zapracoval na tarifu Paegas B, který posléze uložil do šuplíku na horší časy.

Snižování cen hovorů je většinou poslední, k čemu se operátor uchyluje. Především by tím dal najevo, že konkurent ho již v kvalitě dohnal a je třeba se začít bavit o ceně; to je věc, se kterou ani EuroTel, ani RadioMobil nebudou chtít spěchat. Připustit, že je Český Mobil dohnal, by byla velká rána jejich marketingové strategii.

Situaci lze vyřešit i jinak - typickým příkladem by mohlo být vteřinové účtování. To je velmi vděčná služba - jednak to nevypadá jako sleva, přitom je to ale velmi zajímavá sleva. Neoficiální informace z vnitra RadioMobilu napovídají, že takováto alternativa je na jednacím stole.

Další možností je pokusit se uhrát co nejdelší čas bez nutnosti změny. Pravdou je, že porovnání nižších tarifů Go a Twist s Jedničkou Českého Mobilu nejsou pro ČM právě nejpříznivější a pokud firma nepřestaví smysluplnou konkurenci předplaceným kartám obou ostatních operátorů, bude mít s odbytem na masovém trhu značné problémy právě kvůli těžko vysvětlitelným výhodám v ceně Jedničky versus předplacené karty.

Dá se čekat, že EuroTel zaujme postoj sfingy a na ceny nebude chtít sáhnout do posledního okamžiku. EuroTel si nikdy na cenové ústupky nepotrpěl a telefonování v jeho síti je dodnes výrazně dražší, než v síti Paegasu. Dlouhou dobu se mu dařilo vysvětlit, že je to příplatek za kvalitu, RadioMobil ale poslední rok aktivuje více klientů než EuroTel a je jen otázkou krátkého času, kdy ani šarády s NMT klienty EuroTelu nepomohou a bude okřídleným koněm předběhnut.

I EuroTel nutně čeká změna tváře - maska samolibosti se na trhu tří operátorů nemůže nosit navěky. U EuroTelu ale bude snižování cen velmi, velmi opatrné a je pravděpodobné, že do května se žádných záchvěvů nedočkáme.