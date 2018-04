K ADSL si teď můžete pořídit i počítač – vše za jednu splátku

Nemáte ještě počítač, nebo ten váš stávající už nestačí výkonem, a přesto byste rádi byli připojeni k internetu? Pak by vás mohla zaujmout nová nabídka O2 platná od dnešního dne do konce ledna 2008. Všichni noví i stávající zákazníci O2 si nyní mohou pořídit připojení k ADSL a stolní počítač nebo notebook HP s operačním systémem Windows Vista. Cena za počítač bude rozložena do 24 splátek a kombinace počítače či notebooku a ADSL začíná už na 1 179 Kč (bez paušálu za pevnou linku). Aktivace služby vyjde na 1 Kč, stejně jako ADSL 2+ modem, podmínkou je uzavření smlouvy na 12 měsíců. Uzavření roční smlouvy není podmínkou, pokud ovšem zvolíte ADSL bez závazku, zaplatíte plnou cenu za aktivaci i modem.

Počítač Procesor Paměť Pevný disk Desktop HP Compaq dx2300 Intel Celeron 420 512 MB 160 GB HP Pavilion a6130.cam Intel Core2Duo E4400 1 024 MB 250 GB Notebooky HP 530 Intel Celeron M 420 512 MB 80 GB HP Pavilion dv6465ec Intel Core2Duo T5300 2 048 MB 120 GB

V nabídce jsou celkem dva typy stolních počítačů a dva typy notebooků, vždy v základní a výkonnější variantě. Nabídku lze využít nejen se základní službou Internet ADSL 2 Mb/s, ale také s O2 Duo, O2 Duo Mobil, O2 Trio a a také k jakékoli variantě O2 Internet Mobil. Měsíční splátka za samotný počítač se pohybuje od 704 Kč za HP Compaq dx2300 až po 1 320 Kč za notebook HP Pavilion dv6465ec. „V České Republice je stále více jak polovina domácností bez počítače a skoro dvě třetiny domácností ještě nevyužívají všech možností a výhod, které jim internet přináší.“ říká Bohdan Tetiva, produktový ředitel společnosti Telefónica O2 Czech Republic.

Počítač O2 Internet ADSL 2 Mb/s O2 Internet ADSL Start O2 Duo Mobil O2 Trio Splátka PC Cena PC HP Compaq dx2300 1 179 Kč 883 Kč 1 655 Kč 2 071 Kč 704 Kč 16 896 Kč HP Pavilion a6130.cam 1 747 Kč 1 451 Kč 2 233 Kč 2 639 Kč 1 272 Kč 30 528 Kč HP 530 1 179 Kč 883 Kč 1 655 Kč 2 071 Kč 704 Kč 16 896 Kč HP Pavilion dv6465ec 1 795 Kč 1 499 Kč 2 271 Kč 2 687 Kč 1 320 Kč 31 680 Kč

Noví zákazníci O2 Internet ADSL, kteří podepíší smlouvu o ročním využívání služby, získají možnost zakoupit si některý ze čtyř počítačů na splátky, a to s 0% navýšením. Při měsíčních splátkách, které budou rozděleny do 24 plateb, tak nezaplatí nic navíc. Úvěr zajišťuje společnost Home Credit, takže zákazník vlastně uzavírá dvě nezávislé smlouvy - jednu na ADSL, druhou na počítač. Bude proto také platit dvě faktury - jednu O2 za telekomunikační služby, a pak také splácet úvěr Home Creditu.

Stejnou šanci na nákup počítače mají i stávající zákazníci O2 Internet ADSL, ti si mohou počítač objednat v aplikaci Moje konto. „Součástí této nabídky jsou v ČR nově uváděné produkty řady HP Pavilion určené domácím zákazníkům.“ uvádí Miloslav Doubrava, ředitel divize osobních počítačů společnosti Hewlett-Packard. V počítači nelze nijak měnit konfiguraci na přání. Po objednání a uzavření smluv je počítač či notebook doručen kurýrní službou HP.