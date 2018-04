Justin Timberlake zpívá i na WAPu

Značí to vzrůstající oblibu stahování hudby do mobilů. Podle ředitele nahrávací společnosti Jona Davise jsou mobilní telefony velmi důležité médium, které by jako velké vydavatelství neměli přehlížet, protože mohou zvýšit příjmy jak nám, tak interpretům.

Jako první vlaštovky vypustí vydavatelství WAPové stránky skupiny Destiny Child a zpěváka Justina Timberlakea. Sony BMG uzavřelo smlouvu na technické řešení s firmou Monick. Ta poté vytvořila celý stahovací a platební systém. Firma Minick spolupracovala se společností Sony ještě dříve než se sloučila s BMG. a podobných projektech i s evropskými vydavatelstvími.

Zástupce firmy Minick, Neil Andrews v tomto projektu vidí velkou budoucnost. A po velkém úspěchu hned po vyzváněcích melodiích, předpokládá podobné šílenství i se stahováním hudby a videa do mobilů.