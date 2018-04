Jungle Storm - Jak se povedla 3D střílečka pro N-Gage?

Píše se rok 2009 a smrt kubánského vůdce Castra zanechává zem v mocenském vákuu, které chce využít kolumbijský drogový kartel. První svobodné volby na ostrově jsou ohrožené a jediný, kdo může situaci zachránit, jsou staré dobré Spojené státy. Na ostrov je vyslána elitní jednotka Ghosts jako součást mírových sil OSN. Tento oddíl má za cíl zneškodnit vojenské velitele a zabezpečit volby.

V této situaci začíná děj akční střílečky Tom Clancy’s Ghost Recon: Jungle Storm. Jedná se o 3D střílečku z pohledu první osoby určenou pro mobilní telefony. První, co na Jungle Storm pro N-Gage každého překvapí, je grafické zpracování hry (posuďte na obrázcích). Trojrozměrná grafika je vzhledem k možnostem konzole velmi detailní a hra se netrhá. Osoby ve hře jsou vykresleny skvěle, trochu pokulhává grafika prostředí.

Ve hře si můžete vybrat z široké nabídky zbraní, která se rozšiřuje po dokončených misích. Každý hráč unese zbraně dvě. Na začátku každé mise se vždy seznámíte s jejím cílem a prohlédnete si mapu. Cíle akcí nejsou jen klasické vyhlazovací. Nelze proto bezhlavě střílet do všeho, co se pohne, mohlo by se totiž stát, že si odbachnete rukojmí, které je třeba vysvobodit. V kubánských městech se navíc pohybuje mnoho civilistů. Někdy se tak stane, že vám v napínavé situaci skočí na mušku náhodný kolemjdoucí, nebo začne naopak pálit civilista.

Menší nepříjemnoti nastávají v úzkých průchodech

Ve hře se za hlavním hrdinou pohybuje ještě trojice pomocníků. Mezi hráči je možné přepínat. Vždy stačí, aby na konci mise žil jeden a do další akce všichni obživnou. Menší nepříjemnosti nastávají v úzkých průchodech. Pokud se například plížíte s odstřelovací puškou, nedočkaví pomocníci před vás skočí a nemůžete projít. V takové situaci je potřeba zacouvat a naběhnout do dveří jako první. Silnější nátury mohou své spoluhráče klidně postřílet. V jiných případech je před vámi relativně široká ulička, kterou se postava prostě nemůže protáhnout.

Hra má poměrně velký spád, což je také její slabou stránkou. Varianta pro jednoho hráče nabízí pouze osm relativně krátkých map, které se nám podařilo dohrát za něco málo přes tři hodiny. Po dohrání se sice objeví možnost projít znovu celou hru na větší obtížnost (stupně jsou celkem tři Recruit, Veteran, Expert), ovšem opakování již takovou úroveň zábavy nepřináší.

Výbornou atmosféru hry podkresluje akční hudba, věrné zvuky zbraní, hlášky parťáků a dobře navržené lokace. Venkovní pasáže jsou plné přírodních nebo umělých překážek. Nejadrenalinovější jsou ovšem akce ve městech, které jsou plné klikatých uliček. Nepřátele se hemží všude a někteří navíc vypadají jako civilisté. Při obtížnosti Veteran nebo Expert se rychle přesouvají i v okamžiku, kdy o vás neví, a střílení ze zálohy je pak o to těžší.

Atmosféra i hratelnost je výborná

V případě, že máte s cílením problémy, můžete si jej trochu usnadnit. Hra vám nabídne celkem tři úrovně asistence při míření – None, Basic a Camera. Zaměřovací kříž pak podle nastavené úrovně „sklouzává“ na protivníky.

Ve spodním řádku displeje naleznete ukazatele stavu života, přehled o stavu munice a používanou zbraň. Další prvek, který dodává hře na přehlednosti, je malý radar. Na něm vždy hráč vidí, jakým směrem se má zrovna vydat, případně odkud na něj někdo pálí. Hráč tak neplýtvá čas na běhání po mapě, kdy nemůže najít další stanoviště.

Pořádnou řežbu přinese multiplayer, který je možné provozovat až v osmi hráčích. Je ovšem otázkou, jestli osm majitelů N-Gage seženete. Někteří hráči kritizují systém ukládání, které je vždy spojeno s ukončením hry. Podle našeho názoru je tento systém dobrý, protože nelze provozovat taktiku krok – save, krok-save. Případný neúspěch v misi je tak mnohem nepříjemnější a hra proto napínavější.

Počítač to není, ale hra je zábavná

Hratelnosti 3D hry na mobilním telefonu jsme se obávali. Jungle Storm vás dokáže vtáhnout do napínavého boje i přes displej, který nedosahuje velikosti pasové fotografie. Atmosféra i hratelnost je dobrá, jediné co lze hře skutečně vytknout je její rozsah. Pár hodin opravdové zábavy si s tak Jungle Storm užijete, ale pořizovací cena je za 1800 Kč vysoká.