Jukeboxy, které lze ovládat mobilem. Třeba přes půl světa

Společnost LocaModa se chystá zahájit zajímavou spolupráci s jednou z největších světových sítí jukeboxů TouchTunes. Firma připojí až třicet tisíc hracích automatů na internet a vytvoří tak unikátní komunitní systém.

Největší zajímavostí je funkce, která by uživatelům umožnila ovládat jukeboxy přímo z displeje jejich mobilního telefonu. Každý člověk by si nejdříve musel vytvořit svůj vlastní profil - podobně jako na hudebních portálech MySpace.com či Last.fm.

Když by se pak uživatel například nacházel v nějakém klubu a líbil se mu aktuálně přehrávaný song v jukeboxu, mohl by několika jednoduchými úkony zjistit jeho název, jméno uživatele, který ho nechal zahrát či informaci o tom, kolikrát již byla v daném klubu skladba objednána. Systém by také mohl vyhledat podnik, ve kterém jsou vámi oblíbené skladby či hudební žánr hrány nejčastěji.

Unikátní technologie jde ale ještě dál. Uživatel by se po příchodu do klubu mohl prostřednictvím svého uživatelského jména a hesla přihlásit na tamní jukebox. Pokud by souhlasil, každý na internetu by posléze mohl zjistit, že se nachází právě tam.

Jestliže by si vaši přátelé užívali v klubu na druhé straně světa a vy jste byli doma, mohli byste si zjistit, kde "paří" a zahrát jim na dálku vybraný song.

Každý takový úkon by byl pravděpodobně zpoplatněn. Cena by ale nemusela být nijak závratně vysoká. Při objednávání hudby v klubu, ve kterém se právě nacházíte, by se asi poplatek rovnal klasickým cenám v jukeboxech. S objednávkou na dálku by se patrně objevila ještě přirážka.

"Touto službou poskytujeme našim zákazníkům novou formu komunikace. Jedná se o unikátní komunitní službu, která by s sebou mohla přinést i zcela nové způsoby inzerce," říká Art Matin, generální ředitel firmy TouchTunes, jejíž digitální jukeboxy přehrají denně po celém světě více než jeden a půl milionů hudebních skladeb.

Zatím jen za oceánem

Digitální automaty TouchTunes jsou instalovány převážně v kanadských, amerických a mexických klubech či barech. Evropané tedy zatím mají smůlu.

Pokud by ale služba měla úspěch, není samozřejmě vyloučeno, že by se nenašel distributor podobné technologie i v našich končinách nebo že by firma TouchTunes nerozšířila svou síť digitálních jukeboxů i na náš kontinent.