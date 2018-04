Juice portál představen

Na veletrhu ComNet bude veřejnosti představen portál Juice, provozovaný firmou Eurotel. Jde o WEBový a samozřejmě především WAPový portál, který svým návštěvníkům nabídne celou řadu služeb, počínaje nejrůznějšími informacemi a konče rezervací, později i koupí letenek či lístků na kulturní a jiné akce. Portál bude zpřístupněn všem uživatelům mobilních telefonů podporujících WAP.

Portál zatím nabízí jen WAPovou verzi a to na adrese wap.mobiljuice.cz, ovšem v blízké době by měl stejně rozsáhlé služby nabídnout i majitelům počítačů přes WEB (www.mobiljuice.cz). Některé služby, především informačního charakteru, jsou právě na WEBu již dávno přístupné, ovšem ve WAPu má Juice velkou budoucnost. Množství informací, přehledně setříděných a přístupných kdykoliv a kdekoliv je přesně tím, co dělá WAP lákavou technologií, a to nejen pro úzký okruh uživatelů, ale právě pro širokou mobilní veřejnost. Tento portál, zvlášť díky mohutné reklamní kampani, by mohl upozornit na možnosti WAPu velký počet lidí a zájem o mobilní telefony vybavené touto technologií by se měl znatelně zvýšit.

Pro Juice je jistě dobré, že v brzké době se na trh dostane několik nových telefonů s WAPem. Konkrétně Eurotel se chystá do prodeje zavést pět nových modelů s WAPem.

Ještě k reklamně. Eurotel se rozhodl udělat z Juice portálu svou velkou devizu, neboť masivní mediální podpora se týká jak televize, tak nejrůznějších papírových periodik, od deníků až po měsíčníky. Stejně tak outdoor reklama, tedy billboardy a plakáty na autobusových a tramvajových zastávkách, budou na tisíce lidí denně vyzařovat image Juice portálu. Heslo, jež je ve spojitosti s touto značkou prezentováno zní: Jste dost sexy pro Juice? Doufejme, že tento atribut není podmínkou pro zpřístupnění služeb portálu.

Ostatně, Eurotel se nezastavil jen u "sexy" reklamy a ve spojitosti s Juice portálem se jako osobnost podporující tento produkt objevuje desetibojařský mistra světa Tomáše Dvořák, kterého Juice sponzoruje.

Image Juice portálu je velmi uvolněný a mohl by oslovit mladé lidi, tedy podobnou kategorii zákazníků, na kterou je zaměřena Go karta. Právě pro vlastníky předplacených Go karet by měl být WAP zpřístupněn v průběhu června. Navíc pro všechny zákazníky Eurotelu bude do konce srpna umožněno 60 minut připojení k WAPu zdarma.

Pokud jde o paletu služeb, nabízených přes Juice, její šířku nejlépe prozradí tento graf, znázorňující strukturu portálu.

Již tradičním spolupracovníkem v oblasti podávání informací je ČTK (Česká tisková kancelář), která již spolupracuje na zprávách rozesílaných pomocí SMS. Nyní se tedy přístup k informacím této tiskové agentury zpříjemní a umožní uživatelům snáze objevit informace, jež hledají.

Dalším partnerem v čistě informační části Juice portálu je CNN, nabízející komplexní zpravodajský přehled, počínaje novinami z celého světa, přes zpravodajství ze sportu, až po odborné rubriky pro každého. Jak taková informační centrála vypadá se můžete sami přesvědčit na Internetových stránkách CNN.

Juice přináší i informace pro turisty jimž nabízí seznam dvou tisíc hotelů, penzionů, motelů a dalších rekreačních zařízení, které je možné vyhledávat podle různých kritérií a zjistit si o nich maximum informací. Kromě toho všeho se nabízí ještě další služby, jako přehled jízdních řádů, WAP odkazy, e-mail klient, telefonní seznam, slovníky atd., tedy podobný průřez, jako na stránkách WEBu.

Kromě samotných informačních služeb najdete na Juice portálu také čtyři firmy, které vám umožní využít WAP ještě o něco víc. Společnost TicketPro, nabízející vstupenky na množství kulturních akcí, umožňuje nejen se o těchto událostech něco dozvědět, ale také si pomocí WAPu vstupenku rovnou rezervovat. V brzké době by se mělo dostat i na placení rovnou přes WAP. Podobnou nabídku přináší i společnost Fractal, která podá veškeré informace o letech a umožní také rezervovat letenku.

Pokud se chystáte pomocí mobilního telefonu obchodovat na finančních trzích, a to ne prostým zavoláním svému burzovnímu makléři, potom vám to umožní WAPové stránky společností Online Investor a Patria Online. Informace z českých i zahraničních akciových trhů, kurzy měn a On-line obchodování - to vše pomocí WAPu a Juice portálu. Jak se bude Juice portál dále vyvíjet, co přinese jeho WEBová podoba a jak masivní podporu WAPu bude Juice představovat, to ukáže blízká budoucnost. Zajímavým momentem v nedaleké budoucnosti bude zavedení GPRS, jež umožní průběžný a rychlejší přístup k WAPu. V tom momentě už bude obvolávání informačních středisek skutečně zbytečným zdržením. Inu, Juice portál se asi nebude týkat jen těch z nás, kteří jsou dost sexy.

Teď již jen Juice prakticky odzkoušet...